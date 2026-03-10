Video Asiatici obligați să lucreze fără forme legale pentru 300-400 lei/săptămână. Percheziții în București într-un dosar de trafic de persoane și muncă forțată

Marți, 10 martie, au avut loc trei percheziții domiciliare în București, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și exploatarea prin muncă. Cinci suspecți ar fi obligat niște cetățeni asiatici să lucreze în domeniul curieratului și livrărilor, fără forme legale de angajare și plătindu-i cu doar 300–400 de lei pe săptămână. Procurorii Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) – Structura Centrală au lucrat împreună cu polițiști ai Direcția de Combatere a Criminalității Organizate.

Potrivit anchetatorilor, cinci suspecți – patru bărbați din Bangladesh și o femeie de cetățenie română – ar fi constituit în Capitală o grupare de criminalitate organizată care urmărea să mențină controlul asupra unor cetățeni asiatici aduși în România pentru a munci.

Conform probelor administrate până în prezent, victimele ar fi fost aduse în țară cu promisiunea unor locuri de muncă, însă ulterior ar fi fost menținute în stare de ilegalitate, deoarece societatea comercială prin intermediul căreia au fost recrutate – administrată în fapt de liderul grupării – nu ar fi depus contractele individuale de muncă la Inspectoratul General pentru Imigrări pentru obținerea permiselor de ședere.

Profitând de vulnerabilitatea acestora, membrii grupării le-ar fi obligat să muncească, în special în domeniul curieratului și livrărilor, fără forme legale de angajare.

Victimelor li s-ar fi reținut diverse sume de bani sub pretextul plății unor taxe sau chirii, iar în final ar fi primit doar 300–400 de lei pe săptămână, cea mai mare parte a veniturilor fiind însușită de suspecți.

Sursa video: Poliția Română

Anchetatorii mai susțin că unora dintre victime li s-ar fi cerut între 8.000 și 12.000 de euro pentru a putea obține un loc de muncă în condiții de legalitate.

Într-un alt episod, după ce una dintre persoanele vătămate a acordat un interviu unei televiziuni locale din Bangladesh în care a relatat modul în care funcționa societatea comercială, membrii grupării ar fi atras victima într-o locație din București, unde ar fi agresat-o fizic și i-ar fi luat telefoanele mobile.

Audierile urmează să aibă loc la sediul DIICOT – Structura Centrală, acțiunea beneficiind de sprijinul polițiștilor din cadrul Inspectoratul General pentru Imigrări.