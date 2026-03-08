search
Duminică, 8 Martie 2026
Foto Țara care a limitat consumul de benzină după criza din Golf: un mort în altercațiile la pompe. „Am așteptat o oră să pun doi litri”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Bangladesh a început duminică să limiteze cantitatea de combustibil vândută la benzinării, după ce aprovizionarea a fost afectată de tensiunile și conflictul din Orientul Mijlociu. Măsura a dus rapid la cozi uriașe la pompe în capitala Dhaka și la primele incidente violente.

Oamenii așteaptă la cozi kilometrice și iau cu asalt benzinăriile din Bangladesh FOTO Profimedia
Imaginea 1/5: Oamenii așteaptă la cozi kilometrice și iau cu asalt benzinăriile din Bangladesh FOTO Profimedia
Oamenii așteaptă la cozi kilometrice și iau cu asalt benzinăriile din Bangladesh FOTO Profimedia
Oamenii așteaptă la cozi kilometrice și iau cu asalt benzinăriile din Bangladesh FOTO Profimedia
Oamenii așteaptă la cozi kilometrice și iau cu asalt benzinăriile din Bangladesh FOTO Profimedia
Oamenii așteaptă la cozi kilometrice și iau cu asalt benzinăriile din Bangladesh FOTO Profimedia
Motocicliști care se ceartă așteptând la cozi kilometrice la benzinăriile din Bangladesh FOTO Profimedia

Autoritățile din Bangladesh au introdus restricții la vânzarea de combustibil după ce conflictul din regiune a perturbat aprovizionarea cu petrol și gaze. Țara, cu aproximativ 170 de milioane de locuitori, depinde în proporție de 95% de importuri pentru aceste resurse.

Decizia a fost luată în contextul atacurilor inițiale lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, urmate de riposta Teheranului în regiunea Golfului. În aceste condiții, compania națională Bangladesh Petroleum Corporation (BPC) a decis să limiteze cantitatea de combustibil pe care o pot cumpăra șoferii.

De exemplu, motocicliștii pot alimenta acum cel mult doi litri de combustibil la o singură alimentare.

Reprezentanții BPC spun că măsura este menită să prevină cumpărăturile excesive. „Consumatorii tind să cumpere mai mult decât de obicei” în perioadele de criză, a explicat compania într-un comunicat citat de Agerpres.

Cozi la benzinării și șoferi nemulțumiți

Motocicliști care se ceartă așteptând la cozi kilometrice FOTO Profimedia
Motocicliști care se ceartă așteptând la cozi kilometrice FOTO Profimedia

La scurt timp după intrarea în vigoare a restricțiilor, la numeroase benzinării din capitala Dhaka s-au format cozi lungi de vehicule, au relatat jurnaliștii AFP.

Mulți șoferi s-au plâns de cantitățile foarte mici pe care le pot cumpăra. „Am așteptat peste o oră să pun doi litri”, a spus Md Al-Amin, un motociclist în vârstă de 45 de ani. „Rezervorul meu are opt litri și de obicei îl alimentez o dată pe săptămână. Așa că va trebui să mă întorc poimâine”.

Un alt șofer, Ruhul Amin, medic pediatru, a spus că a reușit cu greu să cumpere combustibil pentru mașina sa. „Am așteptat deja la coadă ieri, iar ei au închis benzinăria cu doar o mașină înaintea mea. Am putut cumpăra doar 10 litri astăzi (...) Guvernul ne-ar putea permite măcar să facem un plin”.

Ahmad Rush, unul dintre managerii distribuitorului Meghna Petroleum Limited, a afirmat că numărul clienților aproape s-a dublat în ultimele ore.

„Am deschis la 7:30 în această dimineață și am reușit să realimentăm 300 de vehicule în trei ore și jumătate”, a spus el.

Un mort în urma altercațiilor

Conflicte între motocicliștii care așteaptă la cozi kilometrice FOTO Profimedia
Conflicte între motocicliștii care așteaptă la cozi kilometrice FOTO Profimedia

Tensiunea creată de restricțiile la combustibil a dus deja la incidente violente. Un bărbat de 25 de ani a murit în noaptea de sâmbătă spre duminică în urma unei altercații între clienți și angajați la o benzinărie din districtul Jhenaidaha, în sudul țării.

După incident, stația de alimentare a fost vandalizată, potrivit șefului poliției locale, Mahfuz Afzal.

Autoritățile încearcă să calmeze situația și dau asigurări că noi livrări de combustibil ar urma să ajungă în curând în Bangladesh.

În același timp, efectele crizei energetice se extind și în alte sectoare. Din cauza tensiunilor din regiune, cinci dintre cele șase fabrici de îngrășăminte din țară au fost închise temporar până la 18 martie, a declarat pentru AFP Ahsan Quddus Kuntal, oficial al Chemical Industries Corporation din Bangladesh.

