Rusia a exportat peste două milioane de tone de cereale ucrainene din teritoriile ocupate, în 2025

Rusia a exportat, în cursul anului 2025, peste două milioane de tone de cereale provenite din teritoriile Ucrainei aflate temporar sub ocupație, livrările fiind realizate sub acoperirea exporturilor rusești și direcționate în principal către Egipt și Bangladesh, potrivit Serviciului de Informații Externe al Ucrainei.

Conform informațiilor transmise de Ukrinform, Moscova continuă să valorifice producția agricolă din regiunile ocupate, mascând originea reală a cerealelor și utilizând infrastructura portuară capturată din Marea Neagră și Marea Azov. Un rol central îl joacă portul Sevastopol, folosit drept principal punct de expediere.

Datele de informații arată că cea mai mare parte a exporturilor a avut loc în a doua jumătate a anului, când aproximativ 1,4 milioane de tone au fost scoase din teritoriile ocupate. În paralel, Rusia și-a extins rețeaua de piețe de desfacere.

Astfel, peste jumătate din livrări – aproximativ 53,6% – au fost direcționate către Egipt și Bangladesh, cu volume estimate la 490.000 de tone, respectiv 250.000 de tone. În același timp, exporturile către Liban (78.100 de tone) și Turcia (96.700 de tone) au înregistrat creșteri, iar livrările către Siria (94.400 de tone) au fost reluate.

Potrivit sursei citate, produse agricole provenite din teritoriile ucrainene ocupate au ajuns și în Djibouti, Arabia Saudită și Vietnam, precum și, în cantități mai mici, în unele state din Balcani.

Pentru a eluda sancțiunile internaționale, Rusia recurge la operațiuni de transfer navă-la-navă în zona de transbordare din rada portului Kavkaz, utilizând nave-capacitor.

„Acest mecanism permite ascunderea originii reale a cerealelor și oferă transportatorilor posibilitatea de a evita controalele în porturile ucrainene, reducând riscul acuzațiilor de comerț ilegal”, a precizat Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. Potrivit instituției, schema este folosită inclusiv pentru livrările către Arabia Saudită, Bangladesh și Vietnam.