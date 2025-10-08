Agresorul livratorului din Bangladesh, trimis în judecată pentru violență rasială și propagare de simboluri fasciste

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 București a anunțat, miercuri, 8 octombrie, trimiterea în judecată a bărbatului care a agresat un livrator originar din Bangladesh, în București, din motive rasiale și xenofobe.

Incidentul s-a produs în data de 26 august 2025, în jurul orei 22:30, în sectorul 2 al Capitalei. Agresorul, aflat sub măsura arestului la domiciliu, a lovit victima cu pumnul în față, provocându-i leziuni ce au necesitat 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Potrivit procurorilor, fapta a fost motivată de rasism și xenofobie, având scopul de a determina victima să părăsească teritoriul țării. În paralel, Tudoran a filmat incidentul și a acuzat victima, în limba engleză, că „este un invadator” și i-a cerut să „se întoarcă în țara sa”. Agresorul a fost prins la scurt timp de un polițist aflat în timpul liber.

De asemenea, inculpatul este acuzat de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe. În iunie 2025, „în calitate de administrator al unui cont, creat pe o platformă de socializare, inculpatul a distribuit un colaj video, nerestricționat vizualizării, în conținutul căruia a intercalat în două rânduri simbolul Mișcării Legionare, precum și o imagine care îl înfățișează pe Adolf Hitler alături de alte două persoane, în timp ce aceștia se aflau în fața a două drapele care redau svastica nazistă”, se arată în comunicatul Parchetului.

Bărbatul a mai declarat ulterior că „nu poate să respire același aer cu «subumanii ăștia»” și că a avut mereu „sânge pur”. Judecătorul Tribunalului București, care a menținut arestarea preventivă a lui Tudoran, a motivat decizia prin gravitatea faptei și prin pericolul pe care l-ar prezenta lăsarea acestuia în libertate, subliniind că motivele josnice ale agresiunii sunt evidente din declarațiile inculpatului.

Parchetul subliniază că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă procesuală ce permite administrarea probatoriului, fără a afecta principiul prezumției de nevinovăție.