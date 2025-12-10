Un poliţist a fost lovit cu mașina de o șoferiță, în timpul unei acţiuni cu radar pe autostradă

Un agent de la Poliţia Autostrăzi din Arad, care participa la o acţiune cu radar pe autostrada A1, a fost accidentat de o maşină condusă de o femeie care a intrat brusc pe banda pe urgenţă. Polițistul a ajuns la spital.

Accidentul a avut pe autostradă, între Nădlac şi Arad.

Agentul făcea semn unui şofer să tragă pe dreapta, au declarat, miercuri, pentru Agerpres, surse judiciare.

În spatele mașinii oprite de agent circula o alta, condusă de o femeie. Șoferița nu a observat la timp indicaţiile poliţistului şi a virat brusc dreapta, intrând pe banda de urgenţă, unde se afla agentul.

Vătămare corporală din culpă

Maşina l-a rănit pe poliţist, care a fost transportat la spital, unde s-a constatat că a suferit o luxaţie de umăr şi o posibilă fractură de picior, care este în continuare investigată medical.

Şoferiţa este din Caraş-Severin.

Femeia este acum cercetată pentru vătămare corporală din culpă.

Amintim că, în decembrie 2024, un bărbat care a încerca să scape de un control al polițiștilor rutieri din Capitală a lovit cu mașina unul dintre agenți. Individul a fost, apoi, urmărit de oamenii legii, care au reușit să-l oprească în cele din urmă.

Tot anul trecut, un polițist din cadrul Brigăzii Rutiere a fost accidentat în București, fiind luat pe capotă de o șoferiță neatentă.