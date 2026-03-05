Femeie din București reținută după ce ar fi lovit intenționat cu mașina un polițist local

O femeie de 58 de ani din București a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce ar fi lovit intenționat un polițist local cu mașina, în urma unui conflict la sediul Evidenței Populației – Sector 5. Incidentul a dus la deschiderea unui dosar penal pentru ultraj.

Potrivit Biroului de presă al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), „miercuri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 a dispus cercetarea unei femei, în vârstă de 58 de ani, sub măsura controlului judiciar, pentru 60 de zile, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ultraj”.

Polițiștii Secției 18 au fost alertați prin 112 despre un conflict între o femeie și un agent de poliție locală la sediul Evidenței Populației – Sector 5. În urma verificărilor, au fost identificate persoanele implicate: femeia de 58 de ani și un bărbat de 50 de ani, agent de poliție locală, potrivit Agerpres.

Cum s-ar fi produs agresiunea

„Din cercetările efectuate a rezultat că, în jurul orei 10:00, pe fondul unui conflict spontan cu agentul de poliție locală, aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, femeia ar fi acroșat cu autoturismul bărbatul la nivelul abdomenului, în timpul efectuării manevrei de mers înapoi. Ulterior, când polițistul s-ar fi poziționat în fața autoturismului, femeia ar fi pus în mișcare autovehiculul, iar în urma efectuării unui viraj i-ar fi prins unul dintre membrele inferioare, punându-l în imposibilitatea de a-l elibera”, precizează sursa citată.

La fața locului a intervenit un echipaj medical, care i-a acordat îngrijiri bărbatului și l-a transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Femeia susține că polițistul nu ar fi avut un comportament adecvat

Femeia a fost prezentată procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sub aspectul infracțiunii de ultraj. În același timp, aceasta a susținut că agentul de poliție locală „ar fi avut un comportament necorespunzător față de aceasta, fiind efectuate astfel verificări într-un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă”.

Cercetările continuă cu sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 18.