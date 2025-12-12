search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
Ion Țiriac, în vizorul Parchetului European. Firma auto a magnatului, anchetată într-un dosar de fraudare a fondurilor europene

Publicat:

Țiriac Auto, compania marelui tenismen român Ion Țiriac, în vârstă de 86 de ani, ar fi implicată într-un dosar întocmit de către Parchetul European (EPPO) ce vizează intenții de fraudă a fondurilor europene.

Ion Țiriac Foto/Facebook
Ion Țiriac Foto/Facebook

Ancheta a luat viață la scurt timp după ce Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, ar fi vorbit în fața reprezentanților EPPO despre diverse aspecte legate de achiziționarea unor microbuze electrice pentru elevi.

Verificările Corpului de Control al ministerului ar fi descoperit nereguli în ceea ce privește modul în care consiliile județene au desfășurat procedurile de achiziție. Fiecare județ s-ar fi impus cu propriile cerințe și estimări financiare, acest fapt ducând la diferențe uriașe de preț pentru vehicule de același tip.

De exemplu, un microbuz cu 16+1 locuri ar fi fost vândut cu prețuri cuprinse între 99.000 și 263.000 de euro, diferența de valoare fiind una complet nejustificată și cu mult peste prețul real de achiziție.

74 de achiziții individuale pe aria a 40 de județe

Dragoș Pîslaru ar fi pus aceste nereguli în baza livrărilor, care ar fi fost făcute în afara termenelor contractuale. Aceste variații uriașe de preț ar putea fi justificate prin neînțelegeri între firmele participante, conform fanatik.ro.

În același timp, EPPO are în desfășurare analiza unui alt contract care vizează achiziționarea unor unor autovehicule speciale 4x4 Ford Ranger Raptor, pentru Poliția de Frontieră Română.

Contractul, care a fost finanțat prin intermediul fondurilor europene nerambursabile, ar fi fost obținut de către Țiriac Auto. Momentan nu există noi informații despre stadiul verficărilor.

