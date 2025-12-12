search
Un milionar care și-a construit averea de la zero dezvăluie cele cinci fraze pe care le repetă zilnic copiilor săi: „Poți să faci bani și în timp ce dormi”

0
0
Publicat:

Un milionar care și-a construit averea de la zero a dezvăluit cele cinci reguli de bază pe care el și soția sa le transmit copiilor lor pentru a-i pregăti pentru o viață de adult la fel de prosperă.

Cei doi soți își învață copiii de mici concepte de educație financiară. FOTO: parentportfolio.com
Cei doi soți își învață copiii de mici concepte de educație financiară. FOTO: parentportfolio.com

Jonathan Sanchez, un mogul imobiliar din SUA, și-a fondat afacerea împreună cu soția sa, Jacqueline, în 2019. În primele 18 luni de activitate, cei doi au cumpărat trei proprietăți de închiriat, care le-au generat peste 4.000 de dolari pe lună. Au reușit să achite datorii de 250.000 de dolari și să își construiască ulterior o avere de un milion de dolari înainte de a lansa un blog, prin care îi ajută și pe alții să le urmeze exemplul, relatează Daily Mail. 

Cei doi au vrut dintotdeauna să își educe copiii pentru a fi responsabili financiar, motiv pentru care au creat platforma Parent Portfolio, unde împărtășesc sfaturi practice pentru familii.

„În casa noastră, discuțiile despre bani sunt ceva obișnuit. Copiii noștri nu văd banii ca pe o cutie misterioasă, ci ca pe o unealtă pe care știu să o folosească”, a scris Jonathan pentru CNBC.

El recomandă părinților să folosească expresii simple și ușor de reținut pentru a-i ajuta pe cei mici să dezvolte comportamente financiare inteligente. Iată cele cinci fraze-cheie folosite în familia Sanchez:

1. „Poți să faci bani și în timp ce dormi”

Prima lecție este legată de puterea dobânzii compuse și a investițiilor. Ideea că pot câștiga bani în somn li se pare copiilor magică – și tocmai de aceea funcționează, spune Sanchez.

El încurajează părinții să își îndrume copiii să investească o parte din alocație sau banii de ziua lor în fonduri indexate.

2. „Economiile te pot scuti de stres în viitor”

Milionarul le explică celor mici cât de important este un fond de urgență. A reușit chiar să transforme un incident – când fiul lor și-a rupt aparatul dentar și a vrut să le plătească părinților reparația – într-o lecție aplicată. Părinții i-au refuzat banii.

3. „Nu vrei să lucrezi toată viața”

Mesajul este că banii trebuie puși la treabă, iar investițiile timpurii sunt esențiale pentru independența financiară.

„Economisind și investind astăzi, nu vor fi prizonierii facturilor mâine”, explică antreprenorul.

4. „Economisește pentru ceva ce-ți dorești cu adevărat”

Sanchez îi sfătuiește pe copiii săi să nu se bazeze pe carduri de credit pentru achiziții mari. Datoriile acumulate repede pot deveni o povară.

În schimb, salvarea vine din economisire: de multe ori, după câteva săptămâni de pus bani deoparte, copiii realizează că nici nu-și mai doresc obiectul respectiv sau că preferă o variantă mai ieftină.

5. „Prețuiește ceea ce ai obținut prin muncă”

Ultima lecție ține de satisfacția personală. Efortul depus pentru a câștiga bani sau pentru a obține rezultate bune la școală îi ajută pe copii să își construiască disciplina și încrederea.

„Când îi văd că se opresc înainte să cumpere ceva sau că îmi arată mândri cât au economisit, știu că lecțiile funcționează”, scrie Sanchez.

