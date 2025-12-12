Situaţie de urgenţă la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi: bacterie periculoasă depistată în apă. Anunțul ministrului Sănătății

Probele de apă prelevate din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași au ieșit neconforme, fiind depistată bacteria Pseudomonas aeruginosa în valori peste pragul admis. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se deplasează la Iași pentru a coordona intervenția.

Ministrul Sănătății a anunțat, vineri seară, că au fost primite buletinele de analiză emise de DSP Iași, în urma testării probelor de apă din unitatea medicală. Potrivit acestora, au fost identificate mai multe neconformități:

Examen chimic: Șapte din cele opt probe analizate au fost necorespunzătoare pentru parametrul clor rezidual liber, valorile înregistrate fiind sub limita minimă admisă.

Examen microbiologic: Șase din cele opt probe au depășit valorile de referință pentru numărul total de bacterii mezofile. Tot în șase din cele opt probe a fost identificată prezența bacteriei Pseudomonas aeruginosa, în valori peste pragul de referință admis.

Intervenție coordonată la nivel național

„Pentru coordonarea directă a intervenției la nivel local, mă deplasez în acest moment la Iași, unde gestionez situația împreună cu DSU, ISU și Prefectul, în cadrul mecanismelor instituționale de intervenție”, a transmis ministrul Rogobete, citat de News.ro.

La nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, care include spitalele de urgență pentru copii din București - „Grigore Alexandrescu” și „Marie Curie”, Spitalul Județean de Urgență Suceava, precum și alte unități sanitare, pregătite pentru eventualul transfer al pacienților din Iași.

„Aceste unități se află în stand-by și sunt coordonate direct de Ministerul Sănătății. Prioritatea este gestionarea situației la nivel local, însă, dacă evoluția nu poate fi controlată în condiții de siguranță maximă, sistemul este pregătit pentru intervenție rapidă”, a mai precizat ministrul.

De asemenea, Rogobete a dispus ca DSP Iași să facă testarea microbiologică a pacienților și a personalului medical, pentru a preveni orice risc epidemiologic sau microbiologic și pentru a asigura intervenții rapide, în funcție de rezultate. „Situația este monitorizată permanent, iar toate deciziile sunt luate exclusiv pe baza evaluărilor tehnice și a recomandărilor specialiștilor în sănătate publică”, a adăugat ministrul.

Incidente anterioare

Spitalul „Sfânta Maria” a mai trecut prin situații de urgență, după ce mai mulți copii s-au infectat cu bacterii în Secția ATI. Ministerul Sănătății a raportat că nouă pacienți cu vârsta sub un an au fost infectați cu bacteria Serratia marcescens, iar șase dintre aceștia au decedat. Un al șaptelea copil, infectat cu aceeași bacterie și cu alte afecțiuni grave, a murit la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București.

Raportul Inspecției Sanitare de Stat și cel al Corpului de Control al Ministerului Sănătății au evidențiat „deficiențe grave” în aplicarea procedurilor pentru limitarea răspândirii infecțiilor nosocomiale în spital.