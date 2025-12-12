search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder, renunță la robă. Cererea făcută la CSM

Publicat:

Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care apare în documentarul Recorder, a solicitat să renunțe la statutul de judecător. El a depus o cerere la CSM în care solicită să devină procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu.

Ionel Laurențiu Beșu FOTO Captură video Recorder
Ionel Laurențiu Beșu FOTO Captură video Recorder

Ionel Laurențiu Beșu, a lansat acuzații grave în noul documentar publicat de Recorder, în care denunță lipsa de independență a magistraților și un mecanism de amânare a dosarelor cu miză până după termenul de prescripție.

Judecătorul de la Tribunalul București solicită acum renunțarea la robă și transferul său la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, potrivit informațiilor apărute marți, 9 decembrie, pe site-ul CSM.

FOTO CSM
FOTO CSM

El a reacționat, joi, după ce Curtea de Apel București l-a acuzat de minciună pentru că, în trecut, ar fi fost ofițer de informații la așa-numita direcție „Doi și un sfert”.

„Din punctul meu de vedere, toată această discuție despre parcursul meu profesional este doar de încercare de discreditare a persoanei mele, implicit de a induce ideea că ce am spus eu este fals. Tot ce am spus este adevărat și se poate verifica din documentele de la CAB sau cu informații de pe portalul instanțelor.

Ca să lămuresc și parcursul meu profesional, acesta a fost tot timpul public, nu a fost secret, a fost publicat pe site-ul Judecătoriei Fetești, instanța la care am început cariera de magistrat. Eu am terminat liceul militar de la Ploiești, apoi am urmat cursul Academiei de Poliție. Am fost ofițer la Inspectorul de Poliție al județului Giurgiu între 2001 și 2006. Apoi între 2006 și 2011 am fost ofițer la Serviciul Județean de Informații Giurgiu.

Aceste informații au fost tot timpul publice, au fost menționate și în adeverințele pe care le-am depus la înscrierea la examenul de admitere în magistratură”, a declarat Laurențiu Beșu pentru Euronews.

CSM a publicat marți lista judecătorilor care au solicitat numirea în funcţia de procuror. Este vorba de 15 judecători de la judecătorii şi tribunale. Cei 15 judecători vor susţine interviul în faţa Secţiei pentru procurori a CSM începând cu 16 decembrie 2025. Este cel mai mare număr de judecători care vor să se facă judecători din ultimii 10 ani, au explicat surse din sistemul de justiţie pentru G4Media.ro. De regulă, procurorii voiau să se facă judecători.

FOTO CSM
FOTO CSM

Documentarul Recorder

Documentarul jurnaliștilor Recorder descrie o posibilă înțelegere între puterea politică și reprezentanți de la vârful justiției. Primii ar asigura avantaje legislative, inclusiv pensiile speciale, iar magistrații ar oferi protecție prin diverse soluții juridice, este concluzia materialului.

Ancheta susține această ipoteză prin date statistice care arată o creștere a numărului de achitări și infirmări de sentințe definitive. Materialul include mărturii ale unor foști și actuali oficiali din managementul sistemului judiciar, precum și declarații ale unor magistrați activi, sub protecția anonimatului. Ideea centrală a investigației este că, deși cadrul legislativ pare corect, acesta a suferit distorsiuni sistematice prin modul de aplicare.

În urma publicării materialului, mai mulți magistrați au semnat o scrisoare de susținere pentru judecătorii care au vorbit despre problemele din sistem, aceștia afirmând că „adevărul şi integritatea nu trebuie sancţionate, ci protejate”. Printre ei se numără și fosta șefă DNA, Laura Codruța Kovesi.

