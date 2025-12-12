Scandal după numirea lui Dorinel la Hermannstadt: ”Cu ce e mai bun decât Ionuț Chirilă?”

Hermannstadt a anunțat instalarea lui Dorinel Munteanu pe banca tehnică, însă mutarea nu a fost privită cu entuziasm de toată lumea. Fostul președinte al lui Dinamo, Alexandru David, susține că ardelenii ar fi putut merge pe o opțiune mai potrivită pentru contextul actual, și anume Ionuț Chirilă.

Hermannstadt, decizie contestată după numirea lui Dorinel Munteanu

Analiza lui David a avut loc în direct în cadrul emisiunii iAMsport LIVE și pornește de la situația tot mai complicată în care se află cluburile finanțate din bani publici.

Acestea ar putea fi nevoite, în anii următori, să își schimbe complet strategia și să se orienteze către antrenori cu un profil diferit, adaptați la o perioadă cu resurse limitate. În acest scenariu, alegerea lui Dorinel Munteanu este privită drept un pas care nu răspunde nevoilor viitoare ale clubului sibian.

În aceste condiții, numirea lui Munteanu este considerată de David Alexandru drept o decizie care nu anticipează schimbările ce vor afecta cluburile în anii următori.

”Mă gândeam la asta, că are un titlu. De ce este mai bun Dorinel Munteanu decât Ionuț Chirilă la Hermannstadt? Băi, o să vină niște ani și o să vină niște vremuri în care o să fie o criză mare economică. Nu are cum să scape fotbalul.

O să fie atât de puțini bani, iar primăriile, consiliile locale n-o să mai poată da bani pentru alergarea asta în niște șorțulețe mici, pentru niște băieței din aceștia, cu președinți și antrenori, cu comisioane, impresari.

N-o să mai fie bani, indiferent de ce ați face. Așa că eu vă dau un sfat, pentru că banii ăștia de la stat n-o să mai fie, dar repede, chiar de la anul. Să căutați antrenori din ăștia, care mai știu și carte și care pot să lucreze cu ce aveți prin curte și nu cer bani mulți”, a comentat David Alexandru la iAMsport LIVE.

David Alexandru: ”O să vă desființați pe capete”

Fostul om de fotbal este convins că șefii cluburilor din România vor fi obligați să își regândească din temelii strategia în perioada următoare, dacă vor să rămână competitivi și să evite problemele care se anunță în fotbalul intern.

”Dacă mai vreți să rămâneți pe poziții, să trageți aer în piept vreo 2-3 ani, să vă gândiți că nu mai luați 10.000, luați 2.000.

N-o să mai fie bani de la stat și trebuie să inventați un sistem în care să fiți buni, să aduceți oameni care înțeleg ideea că în fotbalul din România, dacă nu știi să și produci bani, și stați numai la domnu’ primar, sunteți mâncați.

O să vă desființați pe capete, mai ales cluburile de la stat. Va fi foarte greu. Nu mai luați antrenor care, din start, să vină să aducă 20 de jucători. Să aduceți un antrenor care să știe să lucreze cu copii, să îi crească, eventual să și vândă 2-3.

Îi văd pe ăștia de la Hermannstadt, îl aduc pe Dorinel…”, a mai adăugat David Alexandru.