Momentul în care Putin rămâne fără voce la începutul unui discurs

Vladimir Putin a fost redus la tăcere preț de 34 de secunde la începutul unui discurs adresat liderilor mondiali, după ce microfonul i-a jucat feste.

Liderul rus părea vizibil nedumerit de faptul că microfonul său părea să aibă o problemă în momentul în care a început să vorbească la sesiunea Forumului Internațional pentru Pace și Încredere care a avut loc în capitala Turkmenistanului, Așgabat.

După ce s-au terminat aplauzele, Putin a dat să înceapă discursul și a făcut mai multe încercări în acest sens, dându-și seama că nimeni nu-l putea auzi.

Liderul de la Kremlin s-a uitat neajutorat în jur după ajutor pentru a rezolva problema microfonului mut, înainte de a înțelege de ce nu funcționa: nu era pornit.

16 șefi de stat și de guvern – inclusiv lideri din statele NATO – l-au privit pe Putin cum se străduia în zadar să se facă auzit.

În cele din urmă, cineva s-a apropiat de Putin și i-a arătat cum să acționeze un buton pentru a porni microfonul.

„Mulțumesc”, a spus el scurt înainte de a-și începe discursul.

Liderul de la Kremlin a fost ironizat online pe seama întâmplării publicația azeră Minval notând: „Putin nu și-a putut folosi microfonul, a apăsat butonul greșit și a vorbit fără sunet timp de aproape un minut”.

O publicație ucraineană a scris: „A primit ce merită – Putin nu are dreptul să vorbească la un forum pentru pace după ce a ucis sute de mii de oameni în război.”

Agenția de știri ChTD a subliniat: „Nimic neobișnuit, Putin, la Așgabat, a vorbit jumătate de minut fără sunet până când i-au deschis microfonul.

Același Putin care le arată în mod regulat liderilor străini cum să pornească căștile cu traducere simultană, și despre care propaganda Kremlinului vorbește cu încântare plăcere, comparând gazda avansată de la Kremlin cu oaspeții săi neștiutori.”

Printre invitații cărora li s-a adresat Putin s-au numărat liderii statelor NATO, Recep Tayyip Erdoğan, președintele Turciei, și Viktor Orbán, premierul Ungariei, relatează Metro.

Putin se află într-o vizită de două zile în Turkmenistan, unde urmează să poarte discuții cu liderii Irakului și Iranului.

Liderul rus s-a plimbat cu limuzina sa pe străzile prăfuite ale capitalei turkmene.

„Summitul pentru pace” al lui Putin are loc pe fondul unor avertismente serioase legate de război

Marea Britanie se află „pe picior de război”, în timp ce un conflict bate la ușa Europei, a declarat ieri ministrul forțelor armate britanice.

Ministrul armatei, Al Carns, a declarat că țara este aproape de un conflict și că „umbra războiului se află la ușa Europei”.

Avertismentul său vine după ce secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat toate țările membre, inclusiv Marea Britanie, să își intensifice eforturile de apărare pentru a contracara Rusia lui Vladimir Putin.

Liderul NATO a declarat că alianța este „următoarea țintă a Rusiei”, dar se teme că „prea mulți sunt mulțumiți de sine”.

El a profitat de ocazie pentru a le transmite celor 32 de state membre NATO să își mărească cheltuielile pentru apărare și producția de arme pentru a preveni un război de amploare pe care „l-au îndurat bunicii și străbunicii noștri” .

Vorbind la lansarea unei noi organizații a Serviciilor de Informații Militare, Carns a declarat: „Umbra războiului bate la ușa Europei, iar războiul respectiv ar putea fi mai mare și mai sângeros decât ceea ce am trăit în ultima vreme”.