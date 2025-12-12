search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Financial Times: Ucraina ar putea adera la UE până în 2027, conform planului de pace negociat de SUA

0
0
Publicat:

Ucraina ar putea deveni membră a Uniunii Europene până în 2027, potrivit unei propuneri discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru încheierea războiului declanșat de Rusia. Această mișcare ar rescrie procedurile tradiționale de aderare, accelerându-le semnificativ.

Ucraina ar putea adera accelerat la UE FOTO: Shutterstock
Ucraina ar putea adera accelerat la UE FOTO: Shutterstock

Aderarea la UE până la 1 ianuarie 2027 este prevăzută în cea mai recentă versiune a planului de pace pentru Ucraina, negociat de oficialii americani și ucraineni cu sprijinul Bruxelles-ului, au declarat pentru Financial Times surse apropiate discuțiilor.

Acest calendar rapid, Kievul nefinalizând încă niciuna dintre cele 36 de etape oficiale ale procesului de aderare, ar contrazice principiul „bazat pe merite” practicat de UE și ar obliga Bruxelles-ul să regândească întregul proces, au subliniat sursele. Printre provocări se numără sistemul actual de acces eșalonat la fondurile UE, dreptul de vot și beneficiile precum politica agricolă comună.

Oficialii care susțin aderarea Ucrainei afirmă că includerea acestui punct în acordul de pace ar transforma aderarea într-un fapt împlinit pentru Kiev, deoarece Bruxelles-ul nu ar putea să blocheze procesul fără a pune în pericol pacea. Sprijinul SUA ar putea determina, de asemenea, ca președintele Donald Trump să intervină asupra liderului maghiar Viktor Orbán, care a blocat până acum procesul de aderare, pentru a permite Kievului să înceapă aprobările politice necesare.

Flexibilitate în negocieri

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi la Kiev că el și echipa sa „au flexibilizat abordarea față de anumite puncte în conformitate cu faptul că Ucraina va fi în viitor membră a Uniunii Europene”.

Problema viitoarei aderări a Ucrainei la UE depinde în mare măsură de europeni și, de fapt, și de americani. Pentru că, dacă vom ajunge la un acord care să specifice momentul în care Ucraina va deveni membru al UE, americanii, ca parte a acestui acord, vor face tot posibilul pentru ca drumul nostru european să nu poată fi blocat de alții din Europa asupra cărora ei au influență”, a explicat Zelenski, referindu-se la Viktor Orbán. „Așadar, europenii sunt cu adevărat necesari în cadrul negocierilor și este bine că participă la acestea”, a adăugat el.

Contextul cererii de aderare

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la scurt timp după invazia Rusiei în februarie 2022 și a obținut statutul de candidat oficial patru luni mai târziu, alături de Republica Moldova. Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a menționat luna trecută pentru Financial Times că noile state membre ar putea fi supuse unei „perioade de probă” pentru câțiva ani și ar putea fi excluse din bloc în cazul unui regres democratic.

Donald Trump a precizat joi că oficialii americani vor participa la o reuniune în weekend, găzduită de Germania, unde oficialii europeni și ucraineni vor discuta unele dintre cele mai sensibile puncte ale propunerilor de pace. „Acordul a devenit puțin complicat, pentru că este împărțit teritoriul într-un anumit mod, ceea ce nu este cel mai ușor lucru, este ca o tranzacție imobiliară complexă înmulțită cu o mie”, a declarat Trump.

Poziția Rusiei

Rusia nu a indicat că ar accepta vreun plan care se abate de la cerințele sale maximaliste. Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al președintelui Vladimir Putin, a spus vineri că Rusia nu a văzut încă ultimele versiuni ale planului de pace al SUA, la care au contribuit Ucraina și aliații săi europeni. „Când îl vom vedea, am senzația că nu ne va plăcea mare parte din el”, a declarat Ușakov. El a respins, de asemenea, ideea ca regiunea Donbas să devină o „zonă economică liberă”, propusă de administrația Trump, dacă Ucraina și-ar retrage trupele din teritoriile controlate acolo.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
digi24.ro
image
Transformarea incredibilă a Arianei Grande. Cum arată acum vedeta. Fanii sunt îngrijorați. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
gandul.ro
image
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
mediafax.ro
image
O deputată AUR i-a scris lui Ilie Bolojan să se plângă că se fumează la Palatul Parlamentului. După o lună a venit răspunsul: ”Stimată doamnă”
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Maseuzele depistate cu lepră la Cluj au intrat în contact cu zeci de clienţi. Vara au masat artiști la Untold
observatornews.ro
image
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
De unde vine expresia „când o zbura porcul”: mulţi o folosesc fără să ştie legătură cu mitologia greacă
playtech.ro
image
Bărbatul în compania căruia a fost surprinsă Simona Halep! Imaginea cu cei doi a făcut furori pe internet
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
digisport.ro
image
Se introduce limitarea plăților cash: Noile norme vor intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2027
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS | Comisia Europeană nu va suspenda fondurile UE pentru România. Măsurile fiscale luate de cabinetul Bolojan au fost recunoscute de comisie
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
Taxă nouă de la UE, care afectează și România. Urmează scumpiri
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Circ total la Bruxelles. Ghiță ciobanul a ajuns în Parlamentul European și protestează împotriva Ursulei: „I-am adus slană” VIDEO
actualitate.net
image
Serialul spectaculos de pe Netflix care domină topul în luna decembrie. Are actrițe de top, o poveste inedită și te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
De ce Mariana Moculescu refuză să aprindă o lumânare la mormântul lui Horia Moculescu, fostul ei soț: „Nu simt că…”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Serialul spectaculos de pe Netflix care domină topul în luna decembrie. Are actrițe de top, o poveste inedită și te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Botez regal la Londra, cu o nașă top, prințesă celebră. Reniunea a dat fiori la Palat, căci și-au făcut apariția repudiații Andrew și Sarah Ferguson

Click! Pentru femei

image
Titlul regal i s-a urcat la cap! Meghan Markle a făcut o schimbare la 180 de grade în ultimii ani!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani