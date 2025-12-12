Financial Times: Ucraina ar putea adera la UE până în 2027, conform planului de pace negociat de SUA

Ucraina ar putea deveni membră a Uniunii Europene până în 2027, potrivit unei propuneri discutate în cadrul negocierilor mediate de SUA pentru încheierea războiului declanșat de Rusia. Această mișcare ar rescrie procedurile tradiționale de aderare, accelerându-le semnificativ.

Aderarea la UE până la 1 ianuarie 2027 este prevăzută în cea mai recentă versiune a planului de pace pentru Ucraina, negociat de oficialii americani și ucraineni cu sprijinul Bruxelles-ului, au declarat pentru Financial Times surse apropiate discuțiilor.

Acest calendar rapid, Kievul nefinalizând încă niciuna dintre cele 36 de etape oficiale ale procesului de aderare, ar contrazice principiul „bazat pe merite” practicat de UE și ar obliga Bruxelles-ul să regândească întregul proces, au subliniat sursele. Printre provocări se numără sistemul actual de acces eșalonat la fondurile UE, dreptul de vot și beneficiile precum politica agricolă comună.

Oficialii care susțin aderarea Ucrainei afirmă că includerea acestui punct în acordul de pace ar transforma aderarea într-un fapt împlinit pentru Kiev, deoarece Bruxelles-ul nu ar putea să blocheze procesul fără a pune în pericol pacea. Sprijinul SUA ar putea determina, de asemenea, ca președintele Donald Trump să intervină asupra liderului maghiar Viktor Orbán, care a blocat până acum procesul de aderare, pentru a permite Kievului să înceapă aprobările politice necesare.

Flexibilitate în negocieri

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi la Kiev că el și echipa sa „au flexibilizat abordarea față de anumite puncte în conformitate cu faptul că Ucraina va fi în viitor membră a Uniunii Europene”.

„Problema viitoarei aderări a Ucrainei la UE depinde în mare măsură de europeni și, de fapt, și de americani. Pentru că, dacă vom ajunge la un acord care să specifice momentul în care Ucraina va deveni membru al UE, americanii, ca parte a acestui acord, vor face tot posibilul pentru ca drumul nostru european să nu poată fi blocat de alții din Europa asupra cărora ei au influență”, a explicat Zelenski, referindu-se la Viktor Orbán. „Așadar, europenii sunt cu adevărat necesari în cadrul negocierilor și este bine că participă la acestea”, a adăugat el.

Contextul cererii de aderare

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la scurt timp după invazia Rusiei în februarie 2022 și a obținut statutul de candidat oficial patru luni mai târziu, alături de Republica Moldova. Comisarul UE pentru extindere, Marta Kos, a menționat luna trecută pentru Financial Times că noile state membre ar putea fi supuse unei „perioade de probă” pentru câțiva ani și ar putea fi excluse din bloc în cazul unui regres democratic.

Donald Trump a precizat joi că oficialii americani vor participa la o reuniune în weekend, găzduită de Germania, unde oficialii europeni și ucraineni vor discuta unele dintre cele mai sensibile puncte ale propunerilor de pace. „Acordul a devenit puțin complicat, pentru că este împărțit teritoriul într-un anumit mod, ceea ce nu este cel mai ușor lucru, este ca o tranzacție imobiliară complexă înmulțită cu o mie”, a declarat Trump.

Poziția Rusiei

Rusia nu a indicat că ar accepta vreun plan care se abate de la cerințele sale maximaliste. Iuri Ușakov, consilierul pentru politică externă al președintelui Vladimir Putin, a spus vineri că Rusia nu a văzut încă ultimele versiuni ale planului de pace al SUA, la care au contribuit Ucraina și aliații săi europeni. „Când îl vom vedea, am senzația că nu ne va plăcea mare parte din el”, a declarat Ușakov. El a respins, de asemenea, ideea ca regiunea Donbas să devină o „zonă economică liberă”, propusă de administrația Trump, dacă Ucraina și-ar retrage trupele din teritoriile controlate acolo.