search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Banca Centrală Europeană avertizează asupra unei „crize existențiale” în UE și cere eliminarea urgentă a barierelor comerciale interne

0
0
Publicat:

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, lansează un apel către Bruxelles: Uniunea Europeană trebuie să elimine rapid barierele comerciale interne care sufocă competitivitatea blocului comunitar.

Christine Lagarde. FOTO: AFP
Christine Lagarde. FOTO: AFP

Lagarde avertizează că Europa se află „în continuare într-o criză existențială”, iar fereastra pentru reforme structurale este tot mai îngustă, spune aceasta într-un interviu acordat Financial Times, citat de Euronews.

Președintele Băncii Centrale Europene a atras atenția asupra reglementărilor și restricțiilor naționale care blochează funcționarea reală a pieței unice europene, vorbind despre „tarife autoimpuse” care limitează libera circulație a bunurilor și serviciilor.

Potrivit estimărilor BCE, aceste obstacole echivalează cu un tarif efectiv de 110% pentru servicii și 60% pentru bunuri comercializate între statele membre — niveluri pe care Lagarde le numește „uluitoare”.

„Avem o artă specială în a ne face asta nouă înșine. Restricționăm traficul de bunuri și servicii între statele membre, care ar trebui să fie o piață unică. Și asta trebuie să rezolvăm și trebuie să o rezolvăm curând”, a declarat ea.

Lagarde a acuzat statele membre că adaugă constant noi straturi de birocrație, peste cerințele impuse de Bruxelles.

Reforme urgente pentru a salva competitivitatea UE

Deși economia zonei euro a demonstrat reziliență în fața șocurilor geopolitice și economice, președintele BCE avertizează că politica monetară nu poate compensa blocajele structurale.

„Suntem destul de aproape de potențial, dar mai sunt multe de făcut în ceea ce privește îmbunătățirea productivității în zona euro”, a declarat Lagarde, îndemnând Comisia Europeană să acționeze decisiv pentru eliminarea barierelor interne.

Aceasta a insistat asupra nevoii de a crea Uniunea Piețelor de Capital, proiect considerat crucial pentru finanțarea inovației în Europa și pentru păstrarea capitalului pe continent.

„Totul începe cu bani. Avem talent, avem inovatori, dar esențial este ca aceștia să aibă acces la suficiente finanțări”, a spus Lagarde, criticând exodul investițiilor europene către Statele Unite.

Președintele BCE și-a exprimat deschiderea față de ideea unor noi obligațiuni europene, de această dată pentru finanțarea apărării, un concept susținut recent de președintele francez Emmanuel Macron.

„Am făcut asta pentru COVID, deoarece era o chestiune de supraviețuire. Apărarea este în egală măsură o chestiune de supraviețuire și de urgență”, a spus Lagarde, considerând această soluție un „exemplu perfect” de instrument comun.

Deși presiunea economică este în creștere, Lagarde admite că Uniunea Piețelor de Capital și alte reforme profunde se confruntă cu rezistență din partea statelor membre. „Va exista o opoziție din mai multe părți, din partea unor oameni care vor spune: «Suntem foarte fericiți în colțul nostru de Europa, lăsați-ne în pace»”, a avertizat ea.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
digi24.ro
image
Istoric: Este posibil să vedem curând un lider autoritar în fruntea României. “Se poate întâmpla de pe o zi pe alta
stirileprotv.ro
image
Un britanic care a vizitat 140 de țări spune care este destinația care i-a plăcut cel mai mult și în care revine mereu. E și preferata românilor
gandul.ro
image
Geminidele 2025: Când și cum putem vedea „ploaia de meteori” spectaculoasă a anului
mediafax.ro
image
Cum îi pregătește Cristi Borcea pe băieții săi pentru viitor: ”Sunt mai dur”
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Indignare în Europa, după anunțul americanilor: "O trădare monumentală"
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
observatornews.ro
image
De unde a luat lepră femeia din Cluj, de fapt. Se transmite sau nu boala Hansen prin masaj? Ce trebuie să știe clienții
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
Calculator pensie pe caz de boală 2025. Suma estimativă
playtech.ro
image
Alarmă la Dinamo! Ofertă de 400.000 de euro pentru Boateng: „Contract de 3 ori mai mare”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
A devenit milionară la 18 de ani și a decis să se retragă! Acum, nu-i vine să creadă ce putea să facă anul trecut
digisport.ro
image
Scandal uriaș la CCR: raportul scurs ilegal în presă și presiuni politice înaintea deciziei pe pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
Un nou virus periculos se răspândește extrem de rapid. Debutează cu febră și vărsături, mai ales în cazul copiilor
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Cum s-ar fi cunoscut Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Marius o urmărea și îi știa toate mișcările. A convins-o că destinul i-a scos-o în cale. Strategia ULUITOARE!
romaniatv.net
image
Valoarea noilor taxe pe case și terenuri în București, publicată de PMB! Ce dări plătesc bucureștenii de la 1 ianuarie 2026. Unele aproape se dublează
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Furia Ancăi Alexandrescu după ce a pierdut alegerile la Capitală. Cum vrea să se răzbune
actualitate.net
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”
click.ro
image
Sărbători fără fiul și fiica ei, stabiliți în Franța și în Dubai. Cum își alină Marina Almășan dorul: „Beau cafeaua dintr-o cană cu chipul lor”. Ce meserii au Victoraș și Marinuș?
click.ro
image
Reacția acidă a lui Dan Negru, după revenirea la TV, la 50 de ani, a rivalelor Mihaela Rădulescu și Andreea Marin: „România suferă de discriminare de vârstă și în televiziune”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
Rulada gem de caise Sursa foto shutterstock 2076683032 jpg
Misterul ruladei cu gem de caise. De ce toți cer a doua porție?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele trei zodii care trag lozul câștigător începând cu 15 decembrie. Vor triumfa pe toate planurile, niciodată nu au avut așa noroc
image
De câți bani ai nevoie ca să trăiești decent în Spania. O româncă a spus cât a cheltuit în noiembrie: „O viață fără lipsuri”

OK! Magazine

image
Acum Prințesă de Wales e Kate, însă acest titlu duce în spate multe zbateri. Prima Prințesă de Wales s-a căsătorit în secret la 12 ani

Click! Pentru femei

image
Ea nu și-a dorit Premiul Nobel pentru Pace! De ce-a refuzat Regina Elisabeta prestigiosul premiu?

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani