Banca Centrală Europeană avertizează asupra unei „crize existențiale” în UE și cere eliminarea urgentă a barierelor comerciale interne

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, lansează un apel către Bruxelles: Uniunea Europeană trebuie să elimine rapid barierele comerciale interne care sufocă competitivitatea blocului comunitar.

Lagarde avertizează că Europa se află „în continuare într-o criză existențială”, iar fereastra pentru reforme structurale este tot mai îngustă, spune aceasta într-un interviu acordat Financial Times, citat de Euronews.

Președintele Băncii Centrale Europene a atras atenția asupra reglementărilor și restricțiilor naționale care blochează funcționarea reală a pieței unice europene, vorbind despre „tarife autoimpuse” care limitează libera circulație a bunurilor și serviciilor.

Potrivit estimărilor BCE, aceste obstacole echivalează cu un tarif efectiv de 110% pentru servicii și 60% pentru bunuri comercializate între statele membre — niveluri pe care Lagarde le numește „uluitoare”.

„Avem o artă specială în a ne face asta nouă înșine. Restricționăm traficul de bunuri și servicii între statele membre, care ar trebui să fie o piață unică. Și asta trebuie să rezolvăm și trebuie să o rezolvăm curând”, a declarat ea.

Lagarde a acuzat statele membre că adaugă constant noi straturi de birocrație, peste cerințele impuse de Bruxelles.

Reforme urgente pentru a salva competitivitatea UE

Deși economia zonei euro a demonstrat reziliență în fața șocurilor geopolitice și economice, președintele BCE avertizează că politica monetară nu poate compensa blocajele structurale.

„Suntem destul de aproape de potențial, dar mai sunt multe de făcut în ceea ce privește îmbunătățirea productivității în zona euro”, a declarat Lagarde, îndemnând Comisia Europeană să acționeze decisiv pentru eliminarea barierelor interne.

Aceasta a insistat asupra nevoii de a crea Uniunea Piețelor de Capital, proiect considerat crucial pentru finanțarea inovației în Europa și pentru păstrarea capitalului pe continent.

„Totul începe cu bani. Avem talent, avem inovatori, dar esențial este ca aceștia să aibă acces la suficiente finanțări”, a spus Lagarde, criticând exodul investițiilor europene către Statele Unite.

Președintele BCE și-a exprimat deschiderea față de ideea unor noi obligațiuni europene, de această dată pentru finanțarea apărării, un concept susținut recent de președintele francez Emmanuel Macron.

„Am făcut asta pentru COVID, deoarece era o chestiune de supraviețuire. Apărarea este în egală măsură o chestiune de supraviețuire și de urgență”, a spus Lagarde, considerând această soluție un „exemplu perfect” de instrument comun.

Deși presiunea economică este în creștere, Lagarde admite că Uniunea Piețelor de Capital și alte reforme profunde se confruntă cu rezistență din partea statelor membre. „Va exista o opoziție din mai multe părți, din partea unor oameni care vor spune: «Suntem foarte fericiți în colțul nostru de Europa, lăsați-ne în pace»”, a avertizat ea.