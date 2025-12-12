Video Tunel secret între Belarus şi Polonia: peste 180 de imigranţi au trecut ilegal graniţa

Peste 180 de imigranţi au reuşit să treacă în Polonia printr-un tunel clandestin construit în pădure, la graniţa cu Belarus. Aproximativ 130 dintre ei au fost deja reţinuţi, iar restul sunt căutaţi de autorităţi, au anunţat poliţiştii de frontieră.

Poliţia Poloneză de Frontieră a anunţat vineri că a descoperit un tunel secret folosit pentru trecerea ilegală a frontierei. Potrivit autorităţilor, pasajul subteran avea o înălţime de doar 1,5 metri şi era săpat „printre rădăcini şi în pământ, susţinut de stâlpi de lemn şi tije metalice”. Forţele de ordine au publicat şi un videoclip în care apare construcţia improvizată.

Instituţia a precizat că aproximativ 130 de imigranţi au fost reţinuţi joi, imediat după descoperirea tunelului, însă restul se află încă în libertate. Este al patrulea tunel găsit în acest an în regiunea Podlaskie, situată la graniţa de est a Poloniei, potrivit Reuters.

Polonia, stat membru al Uniunii Europene, se confruntă cu un flux constant de imigranţi care încearcă să treacă ilegal din Belarus încă din 2021. Autorităţile poloneze acuză Belarusul şi Rusia că ar fi „complotat pentru a destabiliza Polonia”, încurajând migranţi din Orientul Mijlociu şi Africa să ajungă la frontieră. Minsk şi Moscova au respins de mai multe ori aceste acuzaţii.

Reţineri şi operaţiuni de căutare

Poliţia de Frontieră a anunţat că a arestat şi două persoane suspectate că veniseră să-i preia pe imigranţi: „un polonez în vârstă de 69 de ani şi un lituanian în vârstă de 49 de ani”.

În ceea ce priveşte amplasarea tunelului, instituţia a explicat: „Intrarea ascunsă în pădure era situată la aproximativ 50 de metri (de gardul de frontieră), pe partea belarusă a frontierei, în timp ce ieşirea era situată la aproximativ 10 metri de barieră, pe partea poloneză”.

Autorităţile au folosit sisteme electronice pentru a estima numărul celor care au trecut prin tunel, iar armata şi poliţia au fost mobilizate pentru a-i găsi pe imigranţii care au reuşit să fugă.

Polonia a început în 2022 construirea unui gard de 180 de kilometri la graniţa cu Belarus, în încercarea de a opri fenomenul migraţiei ilegale.