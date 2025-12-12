Încălcarea sancțiunilor internaționale devine infracțiune în România, cu pedepse de până la 5 ani de închisoare. Nicușor Dan a promulgat legea

Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea care incriminează orice încălcare a sancțiunilor internaționale impuse de Uniunea Europeană. Actul normativ prevede pedepse cu închisoarea de la un an la cinci ani pentru persoanele fizice sau juridice care nu respectă măsurile obligatorii privind înghețarea fondurilor, restricțiile economice ori interdicțiile de tranzit impuse persoanelor sau statelor vizate de sancțiuni.

Legea stabilește o listă amplă de acțiuni considerate infracțiuni atunci când încalcă sancțiunile UE. Potrivit Agerpres, printre acestea se numără:

- Punerea la dispoziție a fondurilor sau resurselor economice către persoane, entități sau organisme sancționate, direct sau indirect.

- Nerespectarea obligației de înghețare a fondurilor sau resurselor economice ale persoanelor sau entităților desemnate.

- Permiterea intrării sau tranzitului pe teritoriul României a persoanelor aflate pe listele de sancțiuni.

- Efectuarea sau continuarea tranzacțiilor cu state terțe vizate de sancțiuni, inclusiv atribuirea sau executarea contractelor de achiziții publice cu entități controlate de astfel de state.

- Comercializarea, importul, exportul, vânzarea, cumpărarea sau transportul de bunuri interzise prin sancțiuni, precum și furnizarea de servicii conexe, inclusiv brokeraj sau asistență tehnică.

- Furnizarea de servicii financiare sau desfășurarea de activități financiare, dacă interzicerea sau restricționarea comportamentului respectiv constituie o sancțiune internațională a Uniunii Europene.

- Eludarea sancțiunilor, prin transferuri către terți, disimularea proprietarilor reali, furnizarea de informații false sau neraportarea către autorități a fondurilor aflate sub incidența restricțiilor.

- Neîndeplinirea obligațiilor de raportare către autoritățile competente privind fondurile înghețate sau resursele economice controlate de entități sancționate.

- Încălcarea sau neîndeplinirea condițiilor autorizațiilor speciale, atunci când acestea permit activități în mod excepțional în contextul sancțiunilor UE.