search
Vineri, 12 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Noua variantă K a virusului gripal care circulă la nivel internațional, confirmată și în România. Anunțul INSP

0
0
Publicat:

Institutul Național de de Sănătate Publică a anunțat, vineri, 12 decembrie 2025, pe baza analizei epidemiologice pentru săptămâna 49 a anului 2025, că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Noua variantă  K a virsului gripal 1 (H3N2) care circulă la nivel internațional a fost detectată și în România.

INSP a anunțat debutul sezonului gripal în România FOTO: Pixabay/Willgard
INSP a anunțat debutul sezonului gripal în România FOTO: Pixabay/Willgard

Analiza epidemiologică pentru săptămâna 49 a anului 2025 (01-07/12/2025) a fost realizată de CNSCBT și a relevat faptul că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Au fost raportate la nivel național 3.018 cazuri de gripă clinică, număr dublu față de cel înregistrat în săptămâna precedentă (1.504).

Aceeași subcladă K a virusului gripal A(H3N2) care circulă la nivel internațional a fost detectată și în România, primele rezultate ale secvențierii fiind comunicate de INCDMM Cantacuzino către INSP-CNSCBT în cursul zilei de 11/12/2025.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) evaluează riscul pentru populația generală a UE/SEE ca fiind moderat”, a anunțat INSP.

Persoanele eligibile pentru vaccinare ar trebui să se vaccineze fără întârziere

Cel mai ridicat risc de a dezvolta o formă severă a bolii este pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, persoanele cu boli metabolice, pulmonare, cardiovasculare, neuromusculare și alte boli cronice preexistente, dar și pentru pentru femeile însărcinate, persoanele imunocompromise și cele care trăiesc în centrele de îngrijire pe termen lung, au precizat specialiștii în sănătate publică. 

Se așteaptă ca vaccinul să ofere în continuare protecție împotriva bolii severe, așa încât acesta rămâne un instrument vital de sănătate publică”, mai menționează INSP, pe site-ul propriu. Prima recomandare este, de altfel, aceea ca persoanele aflate la risc să se vaccineze antigripal. „Persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere”, arată INSP. 

Lista recomandărilor

Pentru a preveni îmbolnăvirea, vaccinarea este cel mai important gest, alături de respectarea măsurilor de igienă. Pentru a face față unui eventual episod de boală medicii recomandă o alimentație adecvată, recomandând să includem în regimul alimentar proteinele dacă nu există contraindicații. Iată lista completă a recomandărilor:

- Persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere;

- Respectarea igienei mâinilor este deosebit de importantă, având în vedere faptul că virusul gripal se poate transmite și prin contact cu obiecte contaminate cu particule virale;

- Respectarea etichetei respiratorii se referă la utilizarea batistei de unică utilizare când tușim sau strănutăm, urmată de aplicarea unui antiseptic pentru mâini sau spălarea lor cu apă și săpun. Dacă acestea nu sunt accesibile pentru moment, ar trebui să tușim/strănutăm în unghiul pe care îl formează brațul cu antebrațul;

- Evitarea, pe cât posibil, a aglomerației, iar dacă acest lucru nu poate fi realizat, purtarea măștii în spații închise (ex.în mijloacele de transport în comun);

- Aerisirea corectă a încăperilor;

- Alimentație echilibrată care să includă proteine (dacă anumite afecțiuni medicale nu le contraindică), având în vedere faptul că anticorpii cu care ne apărăm față de gripă se formează din proteine. De asemenea, o hidratare corectă (2 litri de apă/zi) contribuie la menținerea bunei funcționalități a mucoasei respiratorii.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Călin Georgescu, prima reacție în scandalul care a zguduit justiția din România
digi24.ro
image
Lepra a reapărut în România după mai bine de 40 de ani. Noi detalii despre cele două cazuri confirmate în Cluj-Napoca
stirileprotv.ro
image
Horoscop 13 decembrie 2025. Leii merg la o petrecere mult așteptată
gandul.ro
image
DSP: Al doilea caz de lepră confirmat în Cluj-Napoca
mediafax.ro
image
Bărbatul în compania căruia a fost surprinsă Simona Halep! Imaginea cu cei doi a făcut furori pe internet
fanatik.ro
image
Ce riscă judecătorul Laurențiu Beșu după ce a devoalat cum sunt scoși magistrații incomozi din dosarele de corupție
libertatea.ro
image
Laura Codruța Kovesi s-a alăturat sutelor de magistrați români care s-au solidarizat cu judecătorii Beșu și Moroșanu
digi24.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cristi Chivu, în centrul atenției la Milano! Cu cine s-a afișat la petrecerea de Crăciun de la Inter
digisport.ro
image
Documentarul Recorder, armă într-un război nevăzut? Surse: Coldea, Kovesi și jocurile pentru Palatul Victoria
stiripesurse.ro
image
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
antena3.ro
image
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
observatornews.ro
image
A deschis succesiunea pentru averea Rodicăi Stănoiu?! L-am fotografiat pe 'puișorul' ministresei la notariat!
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
prosport.ro
image
De unde vine expresia „când o zbura porcul”: mulţi o folosesc fără să ştie legătură cu mitologia greacă
playtech.ro
image
La doi ani de când s-a retras din activitate, Gabi Tamaș vrea să încerce o nouă meserie, dar se teme de studii: ”Durează cam mult”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
OFICIAL A doua victorie! UEFA a făcut marele anunț, după FCSB - Feyenoord 4-3
digisport.ro
image
Se introduce limitarea plăților cash: Noile norme vor intra în vigoare în România de la 1 ianuarie 2027
stiripesurse.ro
image
BREAKING NEWS | Comisia Europeană nu va suspenda fondurile UE pentru România. Măsurile fiscale luate de cabinetul Bolojan au fost recunoscute de comisie
kanald.ro
image
Orașul unde toți locuitorii trăiesc sub același acoperiș și...
playtech.ro
image
Soțul Teodorei Marcu nu mai e om, la jumătate de an de când tânăra a fost ucisă! Ce se întâmplă cu el. Dezvăluiri cutremurătoare: „Din ce în ce mai greu…”
wowbiz.ro
image
Meteorologii anunță iarna secolului în țara noastră: Unde vor fi- 20 grade Celsius!
romaniatv.net
image
Taxă nouă de la UE, care afectează și România. Urmează scumpiri
mediaflux.ro
image
Elisabeta Lipă contraatacă, după raportul Curții de Conturi: „Deranjează că am premiat bucătari, ospătari... Îmi vine să plâng!”
gsp.ro
image
Cine sunt, de fapt, Dragoș și Gheorghe Vîlcu, despre care se spune că finanțează din umbră Recorder și Hotnews
actualitate.net
image
Circ total la Bruxelles. Ghiță ciobanul a ajuns în Parlamentul European și protestează împotriva Ursulei: „I-am adus slană” VIDEO
actualitate.net
image
Serialul spectaculos de pe Netflix care domină topul în luna decembrie. Are actrițe de top, o poveste inedită și te ține lipit de televizor
click.ro
image
Horoscop săptămâna 13-19 decembrie. Patru zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ își schimbă destinul cu 180 de grade
click.ro
image
De ce Mariana Moculescu refuză să aprindă o lumânare la mormântul lui Horia Moculescu, fostul ei soț: „Nu simt că…”
click.ro
Adriana Abascal și Emanuele Filiberto de Savoia s au despărțit Instagrram jpg
Adio, nuntă regală! Prințul s-a despărțit de iubita pe care tocmai i-o prezentase Prințului Albert de Monaco
okmagazine.ro
craciunite 1 jpg
Trucuri pentru îngrijirea crăciunițelor. Cum pot să rămână superbe toată iarna?
clickpentrufemei.ro
Vedere aeriană a Stalingradului după un atac al Luftwaffe din 2 octombrie 1942 (© Bundesarchiv Bild 183-J17815)
De ce nu a funcţionat podul aerian de la Stalingrad?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
A plecat din Kenya în căutarea unui trai mai bun în România, însă salariul l-a dezamăgit. Iată în ce țară vrea acum să se mute acum
image
Serialul spectaculos de pe Netflix care domină topul în luna decembrie. Are actrițe de top, o poveste inedită și te ține lipit de televizor

OK! Magazine

image
Botez regal la Londra, cu o nașă top, prințesă celebră. Reniunea a dat fiori la Palat, căci și-au făcut apariția repudiații Andrew și Sarah Ferguson

Click! Pentru femei

image
Titlul regal i s-a urcat la cap! Meghan Markle a făcut o schimbare la 180 de grade în ultimii ani!

Click! Sănătate

image
Prima-Doamnă adorată care a murit de cancer de col uterin la 33 de ani