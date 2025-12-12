Noua variantă K a virusului gripal care circulă la nivel internațional, confirmată și în România. Anunțul INSP

Institutul Național de de Sănătate Publică a anunțat, vineri, 12 decembrie 2025, pe baza analizei epidemiologice pentru săptămâna 49 a anului 2025, că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Noua variantă K a virsului gripal 1 (H3N2) care circulă la nivel internațional a fost detectată și în România.

Analiza epidemiologică pentru săptămâna 49 a anului 2025 (01-07/12/2025) a fost realizată de CNSCBT și a relevat faptul că s-a înregistrat debutul sezonului gripal. Au fost raportate la nivel național 3.018 cazuri de gripă clinică, număr dublu față de cel înregistrat în săptămâna precedentă (1.504).

„Aceeași subcladă K a virusului gripal A(H3N2) care circulă la nivel internațional a fost detectată și în România, primele rezultate ale secvențierii fiind comunicate de INCDMM Cantacuzino către INSP-CNSCBT în cursul zilei de 11/12/2025.

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) evaluează riscul pentru populația generală a UE/SEE ca fiind moderat”, a anunțat INSP.

Persoanele eligibile pentru vaccinare ar trebui să se vaccineze fără întârziere

Cel mai ridicat risc de a dezvolta o formă severă a bolii este pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, persoanele cu boli metabolice, pulmonare, cardiovasculare, neuromusculare și alte boli cronice preexistente, dar și pentru pentru femeile însărcinate, persoanele imunocompromise și cele care trăiesc în centrele de îngrijire pe termen lung, au precizat specialiștii în sănătate publică.

„Se așteaptă ca vaccinul să ofere în continuare protecție împotriva bolii severe, așa încât acesta rămâne un instrument vital de sănătate publică”, mai menționează INSP, pe site-ul propriu. Prima recomandare este, de altfel, aceea ca persoanele aflate la risc să se vaccineze antigripal. „Persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere”, arată INSP.

Lista recomandărilor

Pentru a preveni îmbolnăvirea, vaccinarea este cel mai important gest, alături de respectarea măsurilor de igienă. Pentru a face față unui eventual episod de boală medicii recomandă o alimentație adecvată, recomandând să includem în regimul alimentar proteinele dacă nu există contraindicații. Iată lista completă a recomandărilor:

- Persoanele eligibile pentru vaccinare, în special cele cu risc crescut de boală severă, ar trebui să se vaccineze fără întârziere;

- Respectarea igienei mâinilor este deosebit de importantă, având în vedere faptul că virusul gripal se poate transmite și prin contact cu obiecte contaminate cu particule virale;

- Respectarea etichetei respiratorii se referă la utilizarea batistei de unică utilizare când tușim sau strănutăm, urmată de aplicarea unui antiseptic pentru mâini sau spălarea lor cu apă și săpun. Dacă acestea nu sunt accesibile pentru moment, ar trebui să tușim/strănutăm în unghiul pe care îl formează brațul cu antebrațul;

- Evitarea, pe cât posibil, a aglomerației, iar dacă acest lucru nu poate fi realizat, purtarea măștii în spații închise (ex.în mijloacele de transport în comun);

- Aerisirea corectă a încăperilor;

- Alimentație echilibrată care să includă proteine (dacă anumite afecțiuni medicale nu le contraindică), având în vedere faptul că anticorpii cu care ne apărăm față de gripă se formează din proteine. De asemenea, o hidratare corectă (2 litri de apă/zi) contribuie la menținerea bunei funcționalități a mucoasei respiratorii.