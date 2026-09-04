Șoșoacă, după anunțul demolării bisericii „clandestine” din Constanța: „Va trebui să ne omoare pe toți”

Diana Șoșoacă susține că va continua să apere lăcașul de cult și drepturile credincioșilor, lansând totodată acuzații dure la adresa administrației locale și a reprezentanților PNL și USR.

Biserica Izvorul Tămăduirii din Constanța Foto: Adevărul

Biserica „Izvorul Tămăduirii”, situată pe bulevardul Tomis din Constanța, urmează să fie desființată. Procedura de demolare va avea loc în perioada următoare, după cum scrie Ziua de Constanța.

Eurodeputata Diana Iovanovici-Șoșoacă a reacționat într-o declarație acordată ziarului și susține că va continua să apere lăcașul de cult și drepturile credincioșilor, lansând totodată acuzații dure la adresa administrației locale și a reprezentanților PNL și USR.

„Am fost și voi fi mereu apărătoarea drepturilor și libertăților fundamentale, si mai ales a credincioșilor și a Bisericii. La Constanța au existat și există manifestări extremiste, abuzive, fasciste, de sorginte comunisto- bolșevice, discriminatorii, ateiste și xenofobe ale reprezentanților PNL si USR din Administrația locală. Am apărat si apăr în continuare Biserica Izvorul Tămăduirii, și dacă primarul va dori să o demoleze, va trebui să ne omoare pe toți în Biserică. Nimeni nu poate demola o biserică. Nici măcar o hotărâre judecătorească. Nici măcar extremiștii și xenofobii din PNL si USR”, spune Șoșoacă.

Biserica de pe trotuar

La 13 decembrie 2021, magistraţii Tribunalului Constanţa au decis că biserica „Izvorul Tămăduirii”, construită la marginea trotuarului de pe Bulevardul Tomis din municipiul Constanţa, trebuie demolată în termen de 90 de zile.

Termenul de trei luni nu a fost aplicat deoarece, explicau reprezentanţii Primăriei, Arhiepiscopia Tomisului a cerut mai multe păsuiri pentru a pune în aplicare sentinţa.