 Diana Buzoianu acuză CNCD că tergiversează de peste doi ani o sesizare care îl vizează pe IPS Teodosie: „E mai bine să fac plângere penală?” | adevarul.ro
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Diana Buzoianu acuză CNCD că tergiversează de peste doi ani o sesizare care îl vizează pe IPS Teodosie: „E mai bine să fac plângere penală?”

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Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, acuză Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) că tergiversează de peste doi ani soluționarea unei sesizări depuse în urma declarațiilor controversate ale lui IPS Teodosie despre femeile abuzate de soți. Buzoianu susține că a sesizat instituția încă din iunie 2024, însă CNCD nu s-a pronunțat până în prezent asupra cazului.

Ministrul interimar Diana Buzoianu
Ministrul interimar Diana Buzoianu Foto: FB

Diana Buzoianu a relatat, într-o postare pe Facebook, că a depus sesizarea la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în iunie 2024, după declarațiile făcute de IPS Teodosie.

„Anii trec, CNCD se face că plouă. Că tot vorbeam ieri de CNCD, hai să vă povestesc cum instituțiile îngroapă cu anii sesizările incomode. În iunie 2024, după declarațiile arhiepiscopului Teodosie care pretindea că o femeie abuzată psihologic de soț trebuie să-și «ducă crucea» și să nu divorțeze, am făcut o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Am spus atunci un lucru simplu: abuzul nu este o cruce de dus pentru femei, zi de zi în propria casă”, a scris ministrul interimar Diana Buzoianu, pe FB.

Aceasta afirmă că, deși au trecut mai bine de doi ani de la sesizare, CNCD nu a ajuns la o concluzie în acest caz. 

„Au trecut mai bine de doi ani. În tot acest timp, mii de femei din România au continuat să trăiască în realitatea violenței domestice. Unele au cerut ajutor, altele au reușit să plece. Unele, tragic, n-au mai reușit. Iar instituția creată tocmai pentru a combate discriminarea nu a ajuns, în mod miraculos, la o concluzie în acest caz”, a transmis Diana Buzoianu.

Ministrul cere explicații de la CNCD

Ministrul Mediului spune că a solicitat revenirea asupra sesizării și cere CNCD să explice care este stadiul acesteia.

„Am cerut revenirea pe această sesizare. E decizia CNCD ce răspuns dă, cu argumente bazate pe legislația în vigoare, dar sunt obligați de lege să dea un răspuns. Cât timp trebuie să treacă pentru ca o declarație care normalizează abuzul asupra femeilor să primească un răspuns din partea statului? Un an? Doi ani? Sau trebuie să așteptăm până când asemenea idei devin atât de obișnuite încât nu mai scandalizează pe nimeni? 2 ani au trecut deja fără ca CNCD să se pronunțe”, a scris Buzoianu.

Aceasta susține că întârzierea unei instituții a statului într-un astfel de caz poate transmite un mesaj periculos victimelor violenței domestice.

„Complicitatea și tăcerea instituțiilor are și ea consecințe. Când vorbim despre femei care trăiesc abuzul în propria casă, mesajul transmis de o instituție care întârzie la nesfârșit este unul extrem de periculos: «Mai așteaptă. Îndură. Noi momentan suntem de partea abuzatorului.» Instituțiile statului nu au voie să tergiverseze la nesfârșit, mai ales atunci când drepturile fundamentale ale oamenilor sunt puse în discuție”, a mai transmis ministrul.

„E mai bine să fac plângere penală?”

Diana Buzoianu a lansat și o serie de întrebări către CNCD, cerând explicații pentru întârzierea soluționării sesizării.

„CNCD, ce se întâmplă cu sesizarea din 2024? A fost analizată? Dacă da, unde este decizia? Dacă nu, de ce durează mai bine de doi ani?”, a întrebat ministrul.

Buzoianu spune că ia în calcul să depună o plângere penală pentru abuz în serviciu în cazul în care consideră că instituția refuză să se pronunțe asupra sesizării.

„E mai bine să fac plângere penală pentru abuz în serviciu pentru că refuzați de 2 ani de zile să vă pronunțați pe o sesizare depusă?”, a transmis Diana Buzoianu.

Declarațiile lui IPS Teodosie despre femeile abuzate de soți au stârnit reacții puternice și au stat la baza sesizării depuse la CNCD. Arhiepiscopul Tomisului susținea că acestea ar trebui să își „ducă crucea” și să nu divorțeze.

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