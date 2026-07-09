Video Cum arată cele două beach bar-uri din Mamaia după incendiul devastator. Proprietarii suspectează că focul a fost pus intenționat

Două beach bar-uri și o școală de kitesurf de pe plaja H2O din Mamaia au fost distruse de un incendiu violent izbucnit înainte de răsărit. Deși pompierii indică un scurtcircuit drept cauză probabilă, administratorii suspectează că focul ar fi putut fi provocat și cer verificarea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere.

Potrivit ISU Constanța, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 03:30, iar la fața locului au fost trimise cinci autospeciale de stingere și un echipaj SMURD, cu un total de 24 de salvatori.

„Atunci când au sosit la fața locului, colegii mei au constatat faptul că incendiul se manifesta generalizat, flăcările cuprinseseră întreaga construcție. Din cauza intensității vântului se extinseseră și la cea de-a doua construcție aflată în imediata apropiere. S-au axat pe limitarea propagării incendiului și la cea de-a treia terasă”, au transmis reprezentanții ISU Constanța.

Pompierii au reușit să împiedice extinderea incendiului către o a treia locație, însă cele două beach bar-uri au fost distruse în totalitate.

Primele indicii: un scurtcircuit la tabloul electric

Potrivit ISU Constanța, cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit produs la un tablou electric.

„Din fericire, nu s-au înregistrat victime, iar cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind un scurtcircuit la un tablou electric”, au precizat reprezentanții ISU.

Administratorul H2O Beach, Mihail Spanțoveanu, spune însă că a cerut verificarea atentă a tuturor imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, după ce mai mulți vecini i-au relatat că au observat persoane în zonă înainte de izbucnirea incendiului.

„Vreau să investigăm mai atent, dar niște vecini mi-au spus că au văzut, pe la 3:30, niște oameni care au mers spre plajă, spre apă. O să întreb și paznicul să văd ce știe. Nu pot să-mi dau cu părerea, dar nu se știe niciodată”, a declarat managerul H2O pentru publicația Ziua de Constanța.

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El spune că primele persoane care l-au alertat au fost chiar vecinii de la Crazy Beach.

„M-au anunțat vecinii de la Crazy. Ei m-au sunat la 3:30 și mi-au spus: «Vezi că arde și se vine și spre noi pe vânt din nord». Atunci ne-am alarmat”, a povestit Spanțoveanu.

Au ars echipamente și marfă de zeci de mii de euro

Incendiul a distrus și școala de kitesurf care funcționa în cadrul H2O Beach. În interior se aflau echipamente sportive, aparatură de sonorizare și marfă pentru sezon.

„Nu mai e nimic de aici. Aici era barul, compus din stațiile de bar din inox, bateriile, espressorul, marfa. Aveam cel puțin 10 frigidere mari, duble”, a spus administratorul.

Anterior, acesta precizase că printre bunurile distruse se află și echipamentele instructorilor de kitesurf, precum și aparatura de sunet, pagubele fiind estimate la zeci de mii de euro.

„Vom renaște ca pasărea Phoenix”

H2O Beach funcționează de peste 20 de ani și este unul dintre locurile emblematice ale sporturilor nautice din Mamaia.

„Au trecut mai multe generații pe aici. Am crescut și noi și copiii noștri. E trist, dar avem un plan să renaștem ca pasărea Phoenix. The show must go on”, a declarat Mihail Spanțoveanu.

Mai mult, administratorul spune că incendiul nu va anula evenimentele programate pentru acest weekend.

„Aveam programat concursul tradițional de volei sâmbătă, avem concurs de kitesurf, pentru că este prognoză de vânt, și petreceri în fiecare zi. O să le facem pe toate”, a afirmat acesta.

Spanțoveanu a mai spus că a fost impresionat de reacția comunității.

„Clienții noștri nu vor să ne lase în pace să ne lingem rănile, dar pentru că lucrăm în HoReCa, o facem cu mare drag. Suntem o comunitate. Nici nu vă imaginați câți ne-au sunat să ne ajute”, a declarat managerul H2O.

Incendiul din Mamaia este al doilea de amploare produs pe litoral în ultimele săptămâni. La sfârșitul lunii mai, un alt beach bar din Mamaia Nord a fost distrus complet de flăcări, iar și atunci cauza probabilă stabilită de pompieri a fost un scurtcircuit electric.