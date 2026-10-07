 Decizia CCR în disputa Bolojan-Înalta Curte pentru 4,8 miliarde de lei. Ce se întâmplă cu banii magistraților | adevarul.ro
search
Miercuri, 7 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Decizia CCR în disputa Bolojan-Înalta Curte pentru 4,8 miliarde de lei. Ce se întâmplă cu banii magistraților

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins miercuri, 7 octombrie, ca inadmisibilă, sesizarea formulată de premierul interimar Ilie Bolojan privind existența unui conflict juridic de natură constituțională între Guvern și Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ). Disputa vizează plata unor restanțe salariale ale magistraților, în valoare de aproximativ 4,8 miliarde de lei. 

Premierul interimar Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

CCR explică de ce a respins sesizarea lui Bolojan

În motivarea deciziei, Curtea Constituțională arată că argumentele invocate de Guvern nu privesc existența unui conflict juridic de natură constituțională, ci aspecte care țin de modul în care instanța a soluționat dosarul.

„Curtea a reținut că motivele invocate prin cererea privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională privesc exclusiv aspecte ce țin de activitatea instanței judecătorești – soluționarea cererii de recuzare, ritmul judecății, calificarea cauzei ca urgentă, termenul de executare, penalitățile stabilite și interpretarea normelor incidente –, chestiuni care vizează, în realitate, legalitatea și temeinicia hotărârii judecătorești pronunțate și pot fi valorificate numai prin căile de atac prevăzute de lege, iar nu prin mecanismul conflictului juridic de natură constituțională, consacrat de art. 146 lit. e) din Constituție”, a transmis CCR.

Curtea Constituțională a precizat că nu poate interveni pentru a modifica sau desființa hotărârile instanțelor judecătorești.

„Curtea a mai reținut că nu are competența de a cenzura sau reforma hotărârile judecătorești, așa cum a statuat în jurisprudența sa”, se arată în comunicatul CCR, în care este indicată și Decizia nr. 988 din 1 octombrie 2008.

În consecință, CCR a stabilit că sesizarea lui Ilie Bolojan depășește sfera unui conflict juridic de natură constituțională.

„În consecință, cererea domnului Ilie Gavril Bolojan, prim-ministru al Guvernului, privind existenţa unui conflict juridic de natură constituţională dintre Guvernul României, pe de o parte, şi Înalta Curte de Casație și Justiție, pe de altă parte, excedează sferei conflictului juridic de natură constituțională și urmărește utilizarea atribuției prevăzute de art. 146 lit. e) din Constituție în scopul reformării unei soluții pronunțate de o instanță judecătorească, finalitate incompatibilă cu competența Curții Constituționale”, a comunicat CCR.

Astfel, Curtea Constituțională a stabilit că aspectele contestate de Guvern trebuie analizate prin căile de atac prevăzute de lege, în cadrul procesului aflat pe rolul instanțelor.

Înalta Curte: „Un litigiu pierdut nu devine conflict constituțional”

Înalta Curte a reacționat după decizia CCR, susținând că soluția confirmă argumentele prezentate în fața judecătorilor constituționali.

„Statul de drept este imun la conjuncturi politice”, a transmis instanța supremă.

Potrivit ÎCCJ, Guvernul nu a indicat nicio competență constituțională pe care Înalta Curte și-ar fi însușit-o și nici vreo atribuție a Executivului a cărei exercitare să fi fost împiedicată.

Guvernul sesizează CCR în conflictul cu Înalta Curte: „Nu este normal să existe o structură juridică care își stabilește independent salariile”

„Astăzi, 7 octombrie 2026, Curtea Constituțională a respins sesizarea Guvernului privind pretinsul conflict cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Curtea Constituțională a confirmat argumentele susținute de Înalta Curte: nu a existat niciun conflict juridic de natură constituțională. Guvernul nu a indicat nicio competență constituțională pe care Înalta Curte și-ar fi însușit-o și nicio atribuție a Executivului a cărei exercitare să fi fost împiedicată”, se arată în comunicatul Înaltei Curți.

Instanța supremă susține că sesizarea Guvernului a pus în discuție, în realitate, dreptul de acces la justiție al unei categorii profesionale.

„Nu a existat nici blocaj instituțional. În realitate, sesizarea a pus în discuție dreptul de acces la instanță a unei categorii profesionale, magistrații. Un litigiu pierdut nu devine conflict constituțional, iar CCR nu poate fi transformată într-o cale de atac împotriva hotărârilor instanțelor”, a transmis Înalta Curte.

„Soluția pronunțată reafirmă o regulă esențială a statului de drept: hotărârile judecătorești se respectă, nu se contestă pe calea unui conflict constituțional”, se mai arată în comunicatul instanței supreme.

De unde provin cele 4,8 miliarde de lei

Restanțele salariale provin din majorări ale drepturilor salariale obținute de unii magistrați prin hotărâri judecătorești. Pe 5 mai, Curtea de Apel București a admis acțiunea introdusă de Înalta Curte de Casație și Justiție și a obligat Guvernul și Ministerul Finanțelor să achite, inclusiv prin rectificare bugetară, drepturile salariale restante ale magistraților.

Hotărârea a fost contestată de Guvern și Ministerul Finanțelor prin recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție. 

Curtea de Apel București a stabilit că Guvernul și Ministerul Finanțelor trebuie să pună în executare hotărârea în termen de 10 zile de la data rămânerii definitive. În cazul întârzierii, instanța a prevăzut penalități de 1% pentru fiecare zi de întârziere.

La o valoare de 4,8 miliarde de lei, penalitatea ar ajunge la aproximativ 48 de milioane de lei pentru fiecare zi de întârziere. Instanța a stabilit, de asemenea, o amendă de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere.

În luna iulie, Ilie Bolojan a sesizat Curtea Constituțională, susținând că instanța de judecată s-ar fi substituit puterii executive și legislative în materia bugetară și în gestionarea finanțelor publice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Părăsiți imediat Rusia”. SUA cer cetățenilor săi să fugă din țara lui Putin din cauza ciumei din Siberia
digi24.ro
image
Luca Niculescu, misiune dificilă la Palatul Victoria. Are un traseu mai puțin obișnuit pentru un premier desemnat
stirileprotv.ro
image
Cum a ajuns Porsche-ul „de-mprumut” din scandalul nepotismelor TVR să nu mai fie… de împrumut. Realizatoarea Marina Almășan, care și-a editat de două ori postarea de pe Facebook, continuă să susțină că bolidul de 200.000 de euro nu îi aparține angajatului care a apărut în direct la volan, deși numele acestuia este pe plăcuțele de înmatriculare
gandul.ro
image
Nobelul pentru Chimie 2026, pentru un mister care a rezistat peste 100 de ani. Ce au descoperit cercetătorii
mediafax.ro
image
El e viitorul naționalei! Cum a prins românul de la Real Madrid topul celor mai tari jucători din lume. Exclusiv
fanatik.ro
image
„Pierderile pot fi reduse cu până la 70%”. Cum să economisești la factura de încălzire fără să schimbi centrala
libertatea.ro
image
„Simion mi-a spus că știe că Georgescu este nebun”, susține jurnalistul Valeriu Nicolae. Reacția AUR
digi24.ro
image
Copleșitor! A auzit discursul lui Lionel Messi și a plâns în hohote pe teren
gsp.ro
image
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
digisport.ro
image
Turiști lăsați fără bani în Centrul Vechi din București. Aproape 20.000 de euro furați doar din contul unui singur bărbat
click.ro
image
Și animalele se amuză. Urșii jucăuși, castorii care râd și călugărița fotomodel, între imaginile finaliste la Comedy Wildlife Awards
antena3.ro
image
Suma uriaşă pe care o câştigă căpitanii de pe petrolierele care traversează Strâmtoarea Hormuz. Îşi pot cumpăra un apartament pe lună. Ce salariu primeşte un marinar obişnuit
zf.ro
image
10.000 de rezerviști din București și Ilfov, chemați la antrenamente. Imagini din poligonul Domnești
observatornews.ro
image
Alertă de coronavirus în Europa! Noua tulpină XFG, depistată în Marea Britanie
cancan.ro
image
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
newsweek.ro
image
FOTO. Soția lui Cristiano Ronaldo, apariție spectaculoasă
prosport.ro
image
Orașele din România în care sunt locuri de muncă, dar nu mai sunt suficienți oameni. Firmele caută angajați tot mai departe
playtech.ro
image
Talpan câștigă o primă bătălie în procesul de 36 de milioane de euro cu Gigi Becali! Judecătorul a cerut o nouă expertiză: „Trebuiau retrogradați din 2017!”
fanatik.ro
image
Parlamentarii care riscă să nu mai prindă un mandat, dacă se organizează alegeri anticipate
ziare.com
image
E gata! FRF a luat decizia în privința lui Gică Hagi
digisport.ro
image
A doua opinie medicală i-a salvat viața! Actorul Dolph Lundgren: „Am primit un diagnostic greșit!”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul în care locuiește actorul turc Can Yaman în Italia. Are piscină infinity și o terasă spectaculoasă. Locuința lui din Roma arată de vis / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Călin Georgescu! Procurorii DIICOT au decis astăzi cu soția de față!
mediaflux.ro
image
Cristiano Ronaldo, scrisoare uluitoare după scandalul de la națională: „Acesta este, credeți-mă, adevărul în forma sa cea mai pură.”
gsp.ro
image
Momente penibile la Insula Iubirii. Radu Vâlcan, la un pas să fie lovit de o concurentă
actualitate.net
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Michael Douglas neagă dependența de sex, dar recunoaște o nouă aventură extraconjugală: „M-am îndrăgostit nebunește!”
click.ro
image
Povestea de dragoste de 20 de ani a lui Michael Flatley cu soția sa. „Sufletul pereche” a murit la 52 de ani
click.ro
image
Femeia de 100 de ani care mănâncă același fruct în fiecare dimineață dezvăluie 5 secrete simple pentru o viață lungă
click.ro
curtezaă în Paris foto Profimedia png
„Noaptea poți să faci ce vrei cu mine.” Vândută bărbaților chiar de tatăl ei, „Dama cu camelii” s-a stins la numai 23 de ani, fără să cunoască niciodată iubirea
okmagazine.ro
Cora Pearl Profimedia png
I se spunea „Marea orizontală”! Povestea curtezanei care se oferea bărbaților goală pe o tavă și își vopsea părul în culoarea trăsurii ei
okmagazine.ro
Vedere aeriană a sitului arheologic de la Selinus
Selinus, orașul în care s-a oprit ultimul drum al împăratului Traian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Explozie în apartamentul unor români din Italia. Cei doi soți sunt în stare gravă la spital
image
Michael Douglas neagă dependența de sex, dar recunoaște o nouă aventură extraconjugală: „M-am îndrăgostit nebunește!”

OK! Magazine

image
Una dintre cele mai celebre amante ale lui Bonaparte îi ispitea pe soldați, care râvneau la „Cleopatra lui Napoleon”