Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, susține că toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene trebuie să participe la noul împrumut destinat Ucrainei, în valoare de 45 de miliarde de euro. Declarația vine în contextul în care Bulgaria, Cehia, Ungaria și Slovacia au semnalat că nu doresc să se implice în finanțarea acestui sprijin.

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În cadrul unei conferințe de presă, Ursula von der Leyen a explicat că noul mecanism este diferit de împrumutul anterior, în cazul căruia trei state membre au primit posibilitatea de a nu participa. De această dată, toate cele 27 de țări trebuie să contribuie, întrucât finanțarea este legată de bugetul Uniunii Europene, notează The Guardian.

„Buget comun, responsabilități comune. Acesta este un aspect foarte important”, a afirmat șefa Comisiei Europene.

Ea a precizat însă că împrumutul are două componente, una civilă și una militară, astfel că statele care nu doresc să finanțeze sprijinul militar pentru Ucraina pot participa la componenta civilă.

„Sunt foarte încrezătoare că vom ajunge la un acord în formatul celor 27, pentru că, așa cum am spus, toate cele 27 de state membre susțin în mod explicit Ucraina”, a declarat Ursula von der Leyen.

Cum vor fi împărțiți cei 45 de miliarde de euro

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a oferit detalii despre structura împrumutului. Din totalul de 45 de miliarde de euro, 20 de miliarde vor fi destinate sprijinului bugetar, împărțit în mod egal între asistența macrofinanciară și Facilitatea pentru Ucraina, iar alte 25 de miliarde de euro vor fi alocate sprijinului pentru apărare.

Potrivit lui Dombrovskis, Comisia Europeană va împrumuta banii de pe piețele financiare, folosind drept garanție marja disponibilă din bugetul Uniunii Europene. Dobânzile vor fi plătite de Ucraina, însă Uniunea ar putea acorda subvenții pentru costurile de împrumut.

Comisarul a explicat că finanțarea va lua forma unui împrumut cu recurs limitat, iar Ucraina va trebui să ramburseze principalul doar după ce Rusia va plăti reparațiile pentru distrugerile provocate.

Plățile vor fi condiționate de continuarea reformelor de către Kiev, în special în ceea ce privește statul de drept, combaterea corupției și gestionarea finanțelor publice.

De asemenea, împrumutul ar putea fi rambursat și din profiturile generate de activele rusești imobilizate.

UE transmite un nou semnal de sprijin pentru Kiev

Comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius, a salutat acordul privind noul împrumut și a amintit că finanțările europene anterioare au reprezentat un factor decisiv pentru Ucraina.

Acesta a descris noua decizie drept un semnal puternic transmis președintelui rus Vladimir Putin, prin care Uniunea Europeană arată că își menține sprijinul pentru Ucraina.

Deocamdată, rămâne de văzut dacă toate cele 27 de state membre vor ajunge la un acord privind participarea la noul mecanism de finanțare.