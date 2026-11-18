Parlamentul a adoptat o inițiativă legislativă susținută de AUR care majorează de zece ori plafonul zilnic pentru plățile și încasările în numerar. Potrivit inițiatorilor, măsura va reduce birocrația și va sprijini antreprenorii și comercianții care depind de tranzacțiile cash.

Gabriel Florea, în Parlament Foto: Foto: captură video Facebook AUR

Parlamentul a adoptat cu 173 de voturi propunerea legislativă inițiată de deputatul AUR Gabriel Florea privind majorarea plafonului zilnic pentru plățile și încasările în numerar de la 5.000 de lei la 50.000 de lei.

Inițiativa modifică Legea nr. 70/2015 și introduce un plafon unic de 50.000 de lei pentru tranzacțiile în numerar efectuate între firme, precum și între firme și persoane fizice.

Potrivit susținătorilor proiectului, măsura urmărește simplificarea regulilor privind utilizarea numerarului și reducerea sarcinilor administrative pentru mediul de afaceri.

Deputatul AUR Gabriel Florea a argumentat că schimbarea este necesară în contextul dificultăților economice cu care se confruntă firmele românești.

„Din cauza măsurilor economice proaste luate în ultimul an, mediul de afaceri traversează momente extrem de dificile. Au fost mărite peste noapte taxele, impozitele, TVA-ul. Au fost luate măsuri care au dus la majorarea galopantă a prețurilor energiei. Iar toate aceste lucruri, și nu numai, au dus la insolvențe, la falimente. (...) Noi, AUR, înțelegând aceste probleme, am depus mai multe inițiative legislative care vin în sprijinul nevoilor antreprenorilor. Iar una dintre aceste inițiative este PL-x 110, prin care propunem majorarea plafonului plăților cash zilnice de la 5.000 de lei la 50.000 de lei”, a declarat parlamentarul.

AUR: Plafoanele actuale nu mai corespund realității economice

Inițiatorii susțin că limitele actuale pentru plățile în numerar au rămas la nivelul unei economii foarte diferite de cea din prezent și afectează în special întreprinderile mici și mijlocii, potrivit TVR Info.

„Situația economică din perioada 2015, anul adoptării Legii nr. 70/2015, diferă semnificativ de cea actuală. Volumul tranzacțiilor a crescut, structura costurilor de operare s-a modificat. Plafoanele actuale constrâng fluxurile legitime de numerar ale întreprinderilor mici și mijlocii, ale profesiilor liberale și ale comercianților din mediul rural”, a susținut Gabriel Florea.

Deputatul AUR afirmă că măsura este importantă pentru micii comercianți, agricultori și antreprenorii din localitățile unde numerarul continuă să fie principalul instrument de plată.

„Vorbim despre antreprenori, despre micii comercianți, despre agricultori și despre milioane de români pentru care cash-ul este extrem de important. Rolul nostru este să creăm condiții optime pentru dezvoltarea economiei și să nu punem obstacole inutile, precum le avem acum”, a declarat acesta.

Ce se schimbă

Noua lege prevede, :

- majorarea plafonului zilnic pentru plățile și încasările cash de la 5.000 la 50.000 de lei;

- aplicarea unui plafon unic pentru tranzacțiile dintre firme și dintre firme și persoane fizice;

- simplificarea regulilor privind operațiunile în numerar;

-reducerea costurilor administrative suportate de companii.

După adoptarea în Parlament, actul normativ urmează să parcurgă etapele finale necesare pentru intrarea în vigoare.