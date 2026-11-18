Deputatul neafiliat Dumitru Coarnă a depus miercuri, la Biroul permanent al Camerei Deputaților, solicitarea pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice modul în care au fost folosite resursele Serviciului de Protecție și Pază (SPP) la nunta fiicei lui Ilie Bolojan. Evenimentul privat a avut loc pe 14 noiembrie, la Oradea, iar parlamentarii vor să stabilească dacă utilizarea personalului și a mijloacelor de transport ale serviciului a respectat cadrul legal.

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Inițiatorii demersului vor să afle în ce condiții au fost asigurate măsurile de protecție pentru fostul premier, care a fost temeiul juridic al acestora și care a fost amploarea intervenției SPP la eveniment, relatează Agerpres .

Unul dintre obiectivele comisiei este verificarea modului în care personalul și autoturismele serviciului puteau fi utilizate în contextul unei petreceri private.

De asemenea, parlamentarii solicită verificarea deplasărilor efectuate cu mașina folosită de echipa de protecție, pe baza documentelor de serviciu și a celorlalte evidențe disponibile.

Parlamentarii vor să afle dacă invitații au fost transportați de la aeroport

Comisia ar urma să verifice inclusiv informațiile potrivit cărora autoturismul SPP ar fi fost folosit pentru preluarea și transportul unor invitați de la Aeroportul Oradea.

Anchetatorii parlamentari vor să stabilească destinația și scopul fiecărei deplasări, dar și dacă Ilie Bolojan s-a aflat la bordul mașinii în timpul curselor respective.

Solicitarea depusă de Dumitru Coarnă este susținută prin semnături de parlamentari PSD, deputați neafiliați, reprezentanți ai S.O.S. România și ai UPR.

Înființarea comisiei nu este încă decisă. Hotărârea finală urmează să fie luată de plenul Camerei Deputaților, săptămâna viitoare.

Subiectul a fost abordat și de Mihai Fifor, fost ministru al Apărării și membru al Comisiei de Apărare din Parlament. Acesta a declarat marți, la Antena 3 CNN, că este necesară o analiză parlamentară privind folosirea autoturismului SPP la evenimentul privat.

De cealaltă parte, Ilie Bolojan a criticat demersul parlamentarilor care au semnat solicitarea de înființare a comisiei, acuzând PSD și AUR de „hărțuială politică” și de organizarea unui „festival de minciuni” în legătură cu utilizarea mașinii SPP la nunta fiicei sale.