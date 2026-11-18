Un avocat român a primit interdicție de a reprezenta sau asista justițiabili în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), timp de doi ani, după ce a depus documente cu numeroase trimiteri juridice false, generate cu ajutorul inteligenței artificiale și neverificate corespunzător.

Un avocat român a fost sancționat de CEDO după ce a folosit AI Foto: Shutterstock

Decizia a fost luată la 13 noiembrie 2026 de președintele Curții, în baza unei propuneri motivate înaintate de Camera care analiza o cerere în care avocatul era unul dintre cei doi reprezentanți ai reclamanților.

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, 18 noiembrie, de CEDO, observațiile depuse de avocat conțineau numeroase erori privind jurisprudența Curții. Printre neregulile identificate se numără citarea unor cauze inexistente, descrise drept „halucinate”, indicarea unor paragrafe fictive din hotărâri și decizii autentice, dar și folosirea unor cauze reale care nu aveau legătură cu argumentele invocate sau care contraziceau susținerile avocatului.

Avocatul a recunoscut că a folosit inteligența artificială

În explicațiile oferite Curții, avocatul a recunoscut că a utilizat programe de inteligență artificială pentru redactarea observațiilor. Acesta a descris problemele drept „inexactități” și „erori de citare”.

Camera a apreciat însă că nu era vorba despre greșeli izolate, ci despre un tipar de erori numeroase, repetate și de substanță. În consecință, a concluzionat că avocatul nu și-a respectat obligațiile profesionale și deontologice impuse de Curte, care se regăsesc și în legislația națională.

În analiza sa, Camera a avut în vedere Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Statutul profesiei de avocat și Codul deontologic al avocatului român.

CEDO a subliniat că avocații trebuie să acționeze ca buni profesioniști și să dea dovadă de un grad ridicat de diligență atunci când reprezintă justițiabili în fața instanței europene.

CEDO: Avocatul trebuia să verifice independent informațiile generate de AI

Curtea a stabilit că avocatul avea obligația să verifice independent și atent toate referințele și argumentele de jurisprudență generate de programele de inteligență artificială, înainte de a le include în documentele depuse.

Verificarea trebuia făcută prin raportare la surse autorizate, în special la baza de date HUDOC, care cuprinde jurisprudența CEDO.

Camera a luat în considerare și declarația avocatului potrivit căreia nu verificase corespunzător toate hotărârile și cauzele citate. Totuși, a considerat că această recunoaștere minimalizează gravitatea situației, întrucât, pentru unele dintre referințe, nu fusese făcută nicio verificare.

În plus, multe dintre erori aveau un caracter repetitiv și ar fi putut fi identificate cu ușurință printr-o simplă consultare a bazei de date HUDOC.

Erorile au îngreunat activitatea Curții

CEDO a constatat că modul în care a lucrat avocatul a afectat desfășurarea procesului de înfăptuire a justiției.

După identificarea problemelor, Curtea a fost nevoită să aloce o perioadă îndelungată verificării observațiilor, să inițieze procedura de excludere în baza articolului 44D din Regulamentul Curții și să poarte o corespondență extinsă cu ceilalți actori implicați.

Camera a apreciat că volumul de muncă suplimentar generat de această situație este incompatibil cu atribuțiile pe care Curtea trebuie să le îndeplinească în temeiul Convenției.

Înainte de luarea deciziei, au fost solicitate puncte de vedere avocatului, Guvernului României și Uniunii Naționale a Barourilor din România. Comentariile primite au fost transmise tuturor părților, care au avut posibilitatea să răspundă. Baroul Iași a fost, de asemenea, invitat să transmită observații, însă nu a răspuns solicitării.

Interdicția se aplică doar reprezentării în fața CEDO

După evaluarea tuturor circumstanțelor, Camera a concluzionat că faptele îndeplinesc criteriul „circumstanțelor excepționale” prevăzut de articolul 44D din Regulamentul Curții, care permite excluderea unui avocat sau a unei alte persoane de la reprezentarea ori asistarea unei părți.

Președintele CEDO a aprobat propunerea de excludere pentru o perioadă de doi ani, la 13 noiembrie 2026.

Măsura vizează strict unul dintre cei doi reprezentanți ai reclamanților în cauza respectivă. De asemenea, decizia nu exclude posibilitatea ca avocatului să îi fie restabilite drepturile de reprezentare, în condițiile articolului 44D alineatul (3) din Regulamentul Curții.

Avocatul a fost informat atât cu privire la decizie, cât și la motivele care au stat la baza acesteia. Au fost înștiințați, de asemenea, reclamanții, Guvernul României, Uniunea Națională a Barourilor din România și Baroul Iași.