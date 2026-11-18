O fetiță de 10 ani se află în stare gravă la spital după un accident produs pe o trecere de pietoni din municipiul Bistrița. Copila a fost lovită de un autoturism condus de o tânără de 19 ani și, în urma impactului, a fost proiectată în alte două mașini care circulau din sens opus.

Foto: FB Observator BN

Accidentul s-a produs în cartierul Subcetate, în timp ce fetița se întorcea de la școală, relatează TVR Info.

Potrivit primelor informații, șoferița nu a observat-o la timp pe trecerea de pietoni și a acroșat-o în plin.

Impactul a fost extrem de violent. Copila a fost aruncată în alte două autoturisme aflate în trafic și a suferit traumatisme severe la nivelul capului, toracelui și bazinului. Ferița a fost transportată de urgență la spital, unde medicii luptă pentru stabilizarea stării sale.

Localnicii susțin că zona în care s-a produs accidentul este una intens circulată și reclamă de mai mult timp pericolele la care sunt expuși pietonii.

Polițiștii au stabilit că niciunul dintre conducătorii auto implicați nu consumase alcool sau substanțe interzise. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar ancheta va stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

Accidentul din Bistrița vine la doar câteva zile după o altă tragedie rutieră petrecută în județul Bistrița-Năsăud. În comuna Tiha Bârgăului, o femeie de 33 de ani a murit, iar fiica ei de 3 ani a fost grav rănită după ce au fost lovite pe o trecere de pietoni.

Ancheta a arătat că doi șoferi au fost implicați în acel accident. Dacă de primul autoturism femeia a reușit să se ferească, al doilea a lovit-o mortal și a rănit grav copilul. Fetița se află în continuare internată, în stare gravă.

Amintim că, în iulie, o fetiță a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit de un cap de pod. Alți doi copii și o femeie au fost răniți.