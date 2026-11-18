Ambasada Rusiei în Țările de Jos a acuzat miercuri, 18 noiembrie, autoritățile de la Haga că se implică în conflictul din Ucraina, după ce a redistribuit o postare a companiei Destinus despre atacul cu rachete RUTA asupra Podului Kerci din Crimeea.

Podul Kerci Foto: X@freedom4UU

„Moscova a fost informată în mod corespunzător despre implicarea Țărilor de Jos. Mărturisirea a fost luată în considerare. Se alătură Haga în mod deschis conflictului?”, a transmis ambasada într-o postare pe X.

Instituția a distribuit o postare publicată de Destinus, companie europeană privată din domeniul aerospațial, cu sediul central în Hengelo, în Țările de Jos.

„Rachetele RUTA ale companiei Destinus au lovit Podul Kerci (din Crimeea) în două zile consecutive. Atacurile de aseară au avariat structura portantă superioară a podului. Astăzi, șapte rachete RUTA au lovit podul, provocând prăbușirea unei deschideri.

În cadrul aceleiași misiuni, au fost desfășurate și sistemele LORD/Da Vinci ale Destinus, pentru a suprima apărarea antiaeriană rusă.”

Rachetele Ruta sunt produse de compania europeană Destinus și sunt proiectate pentru lovituri de precizie. Cele trei versiuni au raze de acțiune declarate de peste 300, 700 și, respectiv, 2.000 de kilometri.

În funcție de versiune, pot transporta focoase de 150 sau 250 de kilograme.

Atacul din noaptea de 17 noiembrie asupra Podului Crimeei ar fi fost precedat de o campanie de câteva săptămâni, în care ar fi fost vizate sistemele de apărare antiaeriană, radarele și echipamentele de război electronic din apropierea podului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că operațiunea a fost coordonată de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), în colaborare cu Statul Major al armatei.

Potrivit acestuia, au fost utilizate mai multe tipuri de drone și rachete, printre care „Palianîția”, „Neptun”, „Ruta” și FP-5 „Flamingo”, precum și alte sisteme de armament ucrainene.

Zelenski a afirmat că dronele „Palianîția” și rachetele „Neptun”, alături de dronele „Ruta” și FP-5 „Flamingo”, au avut un rol important în etapa decisivă a atacului.