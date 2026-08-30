 Cum a început dezastrul din Nepal și Tibet. Noi imagini surprind forța viiturilor | adevarul.ro
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Foto Cum a început dezastrul din Nepal și Tibet. Noi imagini surprind forța viiturilor

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Apar noi informații despre modul în care s-au produs viiturile devastatoare care au lovit Nepalul și Tibetul pe 26 august. Imagini filmate în Himalaya surprind momentul în care o cantitate uriașă de gheață și rocă s-a desprins de pe versant, declanșând un lanț de evenimente care avea să provoace viituri și alunecări de teren de proporții.

Noi informații despre viiturile devastatoare din Nepal și Tibet.
Noi informații despre viiturile devastatoare din Nepal și Tibet. Foto: NYT / Ziha Yitie

Imaginile, realizate de un ghid turistic chinez aflat în Tibet, arată bucăți masive de gheață care se desprind de pe o creastă a muntelui Langtang Lirung, pe partea nepaleză a frontierei. Martorii au povestit că au auzit un zgomot puternic înainte ca gheața, rocile și resturile să se prăbușească în vale, ridicând un nor uriaș de praf, notează New York Times. 

Potrivit informațiilor apărute ulterior, prăbușirea ghețarului a declanșat o avalanșă de gheață și rocă, care a ajuns în sistemul râului Lhende Khola. Materialele antrenate de avalanșă au provocat apoi viituri și torenți de noroi care au măturat zonele aflate în aval.

O a doua filmare surprinde momentul de după prăbușire, când cantități uriașe de apă, noroi și resturi se deplasează cu viteză pe versant, în direcția comunităților din vale.

Imaginile oferă o perspectivă rară asupra începutului dezastrului, în condițiile în care amploarea distrugerilor a devenit vizibilă abia după retragerea apelor și accesul echipelor de intervenție în zonele izolate.

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Foto: NYT / Ziha Yitie

Rasuwagadhi, aproape complet șters de pe hartă

Printre cele mai grav afectate locuri se află punctul de trecere a frontierei Rasuwagadhi, unde viitura a distrus infrastructura de la granița dintre Nepal și Tibet.

Punctul de frontieră, parcarea din apropiere, Podul Prieteniei și clădirile aferente au dispărut. În imaginile realizate după dezastru se mai văd doar râul și vegetația din jur.

O echipă chineză de salvare formată din 21 de persoane și un câine special antrenat pentru căutare a fost prima care a ajuns în zonă după dezastru.

Salvatorii au descris un peisaj aproape de nerecunoscut.

„Nu mai era niciun drum... era doar pădure virgină și stânci abrupte”, a declarat salvatorul Zou Mingqi, citat de presa de stat chineză.

Ajunși în zona complexului de frontieră, salvatorii au constatat că, „până unde puteai vedea cu ochii, nu era nimic în afară de ruine”.

Pentru a ajunge acolo, echipa a fost nevoită să folosească frânghii pentru a traversa păduri și văi.

Zona este importantă și pentru operațiunile de căutare, întrucât există temeri că mai mulți dintre turiștii dați dispăruți s-ar fi aflat în apropierea punctului de frontieră.

Viitura a schimbat complet peisajul

Imaginile realizate înainte și după dezastru arată distrugerile produse de-a lungul râului Trishuli. Poduri au fost măturate de ape, iar mici așezări și zone industriale de pe malurile râului au fost grav afectate.

În localitatea Syapru Besi, una dintre comunitățile lovite de viitură, imaginile de după dezastru arată că o mare parte din case au fost pur și simplu măturate.

Doar o parte dintre locuințe, aflate mai departe de cursul râului, au rămas în picioare. În locul zonelor distruse se întinde acum un strat de noroi și mâl, care indică amploarea torentului și cât de mult a depășit acesta limitele obișnuite ale râului.

Podurile, șantierele de construcții, zonele de camping și pasarelele au fost, de asemenea, distruse sau grav afectate. În unele zone, chiar și suprafețe extinse de pădure au dispărut.

Sute de morți și mii de persoane dispărute

Viiturile și alunecările de teren au provocat un dezastru umanitar major în Nepal și Tibet. Bilanțul victimelor și numărul persoanelor dispărute au continuat să crească pe măsură ce echipele de salvare au reușit să ajungă în zonele izolate. Cele mai recente estimări indică peste 700 de morți și mai mult de 3.000 de persoane dispărute în Nepal și Tibet.

Printre persoanele dispărute se numără sute de cetățeni străini, inclusiv turiști aflați în regiune pentru pelerinaje sau expediții de trekking.

Operațiunile de căutare și salvare continuă, însă sunt îngreunate de condițiile meteorologice, de terenul instabil și de distrugerea infrastructurii.

Noile imagini contribuie astfel la reconstruirea modului în care s-a produs una dintre cele mai grave catastrofe naturale recente din regiunea Himalaya: de la desprinderea gheții și rocilor de pe versant, la formarea torenților devastatori și, în final, la distrugerea unor comunități întregi aflate în aval.

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