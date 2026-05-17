Tragedie în Bistrița: un adolescent de 19 ani, fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului, a murit după ce a căzut cu motocicleta într-o râpă

Accident cumplit în Munții Bârgăului, unde un tânăr de doar 19 ani a murit după ce a căzut cu motocicletă într-o râpă.

Tragedie în Munții Bârgăului, unde un tânăr motociclist de doar 19 ani și-a pierdut viața în urma unui accident cumplit petrecut sâmbătă după-amiază, în zona Vârfului Heniu Mare. Victima este Alex Bălan, fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului, Florin Bălan, potrivit presei locale.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, accidentul s-a produs într-o zonă forestieră dificilă, cunoscută de pasionații de enduro drept una extrem de periculoasă din cauza pantelor abrupte și a prăpăstiilor adânci.

Din primele date, tânărul făcea un traseu de recunoaștere atunci când a pierdut controlul motocicletei și s-a prăbușit într-o râpă.

La fața locului au intervenit de urgență un echipaj de prim ajutor, un echipaj de terapie intensivă mobilă și o autosenilată, intervenția fiind îngreunată de terenul accidentat. De asemenea, Serviciul Public Județean Salvamont Bistrița-Năsăud a trimis în zonă o echipă de prim-răspuns.

„Într-o zonă forestieră, pe raza localității Prundu Bârgăului, un motociclist de enduro ar fi căzut într-o prăpastie. Salvatorii au găsit victima în stare de inconștiență”, au transmis, sâmbătă, 16 mai, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud.

Când au ajuns la victimă, salvatorii l-au găsit pe Alex Bălan în stop cardio-respirator. Medicii au început imediat manevrele de resuscitare, însă organismul tânărului nu a mai răspuns intervențiilor.

„Victima este un tânăr de aproximativ 18 ani. A fost găsit în stop cardiorespirator. S-au aplicat manevre de resuscitare. Dar, din nefericire, organismul tânărului nu a răspuns manevrelor aplicate. Salvatorii au fost nevoiți să declare decesul victimei la fața locului”, au mai precizat reprezentanții ISU Bistrița-Năsăud.

Alex Bălan este fiul viceprimarului din Prundu Bârgăului, era elev în clasa a XII-a la liceul din localitate și împlinise 19 ani luna trecută, pe 14 aprilie.