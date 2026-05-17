Incendiu provocat de o dronă la centrala nucleară Barakah din Emiratele Arabe. Ce spun autoritățile din Abu Dhabi

Autoritățile din Abu Dhabi au anunțat că au intervenit duminică în urma unui incendiu izbucnit la un generator electric situat în afara perimetrului interior al centralei nucleare Barakah, în regiunea Al Dhafra - Emiratele Arabe, incident provocat de un atac cu dronă.

Potrivit comunicatului oficial, nu au fost raportate victime, iar nivelurile de siguranță radiologică nu au fost afectate. De asemenea, Autoritatea Federală pentru Reglementare Nucleară a confirmat că toate sistemele esențiale ale centralei funcționează normal, potrivit Arab News.

„Incendiul nu a afectat siguranța centralei sau funcționarea sistemelor sale esențiale, iar toate unitățile operează în parametri normali”, a transmis Abu Dhabi Media Office.

Autoritățile au făcut apel la populație să se informeze doar din surse oficiale și să evite distribuirea de zvonuri sau informații neverificate.

În comunicatul difuzat de Oficiul Media din Abu Dhabi nu este indicat niciun stat responsabil pentru atac.

Reuters amintește însă că Emiratele Arabe Unite au fost vizate în ultima perioadă de mai multe atacuri cu rachete și drone, pe fondul escaladării tensiunilor dintre Iran, Statele Unite și Israel.

Autoritățile din Abu Dhabi au afirmat anterior că unele dintre aceste incidente au avut originea în Iran și au vizat infrastructuri energetice și maritime.