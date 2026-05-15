Stenogramele care arată cum procurorul Gigi Ștefan îi spunea unui polițist cum să îngroape un dosar. „Intru direct în subiect”

„Intru direct în subiect”. Cu aceste cuvinte a început procurorul constănțean Gigi Ștefan o discuție cu un ofițer de poliție în care, potrivit interceptărilor din dosar, i-a dictat pas cu pas cum să clasifice și unde să trimită un dosar penal din 2022 privind Universitatea Ovidius. Anchetatorii de la Parchetul General susțin că magistratul, arestat preventiv pentru fapte grave de corupție, a depășit complet cadrul legal, oferindu-i polițistului argumentele juridice gata scrise pentru închiderea cauzei și indicându-i să trimită dosarul direct prim-procurorului unității, cu care ar fi avut o înțelegere prealabilă.

Potrivit stenogramelor, magistratul ar fi discutat cu un ofițer de poliție despre conținutul propunerii de clasare și despre traseul procedural al dosarului, indicând inclusiv cum și către cine trebuie înaintată soluția, în contextul unei înțelegeri prealabile cu conducerea unității de parchet.

Din înregistrarea ambientală rezultă că procurorul Ștefan Gigi Valentin îi solicită ofițerului de poliție să întocmească o propunere de clasare într-un dosar din 2022 privind o presupusă tulburare de posesie legată de un teren al Universității Ovidius. În cadrul discuției, procurorul afirmă că a vorbit anterior cu prim-procurorul Mihai Stanciu și transmite că soluția trebuie să ajungă la acesta, sugerând un circuit prestabilit al dosarului.

Totodată, procurorul indică și raționamentul juridic ce ar trebui inclus în propunerea de clasare, respectiv ideea că nu sunt îndeplinite condițiile de tipicitate ale infracțiunii de tulburare de posesie, întrucât lipsește elementul violenței sau al amenințării. În esență, el ghidează conținutul actului procedural și traseul său ierarhic.

Anchetatorii rețin că acest tip de conduită poate indica o posibilă implicare nelegală în instrumentarea dosarului, prin influențarea modului de redactare a soluției și a parcursului său instituțional, precum și existența unei coordonări informale între procuror și conducerea parchetului. În ansamblu, suspiciunea vizează depășirea rolului de coordonare legală și intervenția în conținutul concret al actului de soluționare, ceea ce ar putea intra în sfera abuzului în serviciu și a exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor de magistrat.

La data de 21 aprilie 2026, în intervalul orar 11:44 – 11:49, procurorul Ștefan Gigi Valentin poartă o discuție cu un ofițer de poliție despre dosarul nr. 10640/210/P/2022, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, având ca obiect plângerea formulată în anul 2022 de Universitatea Ovidius pentru tulburare de posesie. Procurorul îi spune ofițerului să înainteze propunerea de clasare a dosarului către prim-procurorul Mihai Stanciu, cu care afirmă că a discutat în prealabil.

Din conținutul procesului verbal rezultă următoarele aspecte relevante:

”....PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Aveam o rugăminte...

DOMN: Vă rog...

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Intru direct în subiect..

DOMN: Păi, de aia am venit..

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Așa...în anul 2022, Universitatea Ovidius a formulat o plângere, pentru.., care e la voi în lucru, de aia îți zic, pentru tulburare de posesie.

DOMN: Ceva.. cu unii că au pus un garaj acolo?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Da, de ăla voiam să îți zic. Am vorbit ieri cu Mihai Stanciu și i-am zis ca să îți zic eu și pe urmă voi mergeți sau cine merge, tu sau cine o fi, să mergeți cu dosarul cu propunerea direct la el. Ideea este următoarea că sunt două aspecte care ar trebui menționate în acea propunere.

Primul, faptul că ..., adică așa am convenit și așa e și corect .. pentru existența infracțiunii de tulburare de posesie trebuie ca acea deposedare a terenului să fie prin... a imobilului, prin violență sau amenințări, exclus așa ceva..

......

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Scrie mai bine sau hai scrie direct pe ceva..

DOMN: Haideți că pun eu mai bine o notă la mine.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: 10640/210/P/2022.

DOMN: Bun și ați vorbit cu domnul Stanciu?

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Cu Stanciu și a zis așa: i -am zis că vorbim noi doi și când e gata cu propunerea să meargă cineva la el să îi dea dosarul.

DOMN: Da, păi atunci îl sun pe domnul Stanciu și trec și pe la dumnealui, acum...să văd dacă o fi la birou și dânsul.

PROCUROR ȘTEFAN GIGI VALENTIN: Păi mai întâi verifică ca să vedem cum stăm și pe urmă...

DOMN: și mai târziu...sau mâine trec cu propunerea....”