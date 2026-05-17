Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
Consultări la Cotroceni: cine face parte din delegația PNL care merge la Nicușor Dan

Partidul Național Liberal a anunțat duminică, 17 mai, componența delegației care va merge luni la consultările de la Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea viitorului premier.

Ilie Bolojan va merge la consultări cu 4 alți liberali FOTO FB PNL

Delegația PNL care va fi prezentă la consultările de la Palatul Cotroceni, este formată din:

Ilie Bolojan, Președinte,

Dan Motreanu, Secretar General.

Cătălin Predoiu, Prim-vicepreședinte,

Ciprian Ciucu, Prim-vicepreședinte,

Adrian Veștea, Prim-vicepreședinte.

Consultările încep la ora 9.00

Consultările de la Cotroceni încep la ora 9.00, cu delegația PSD. Urmează AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale, SOS și POT.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formaţiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim-ministru”, a anunțat, joi, Administraţia Prezidenţială.

Consultările vor avea loc luni, 18 mai 2026, după următorul program:

  • Ora 09:00 - Partidul Social Democrat (PSD);
  • Ora 10:00 - Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR);
  • Ora 11:00 - Partidul Naţional Liberal (PNL);
  • Ora 12:00 - Uniunea Salvaţi România (USR);
  • Ora 13:00 - Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);
  • Ora 14:00 - Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale;
  • Ora 15:00 - Partidul S.O.S. România (SOS);
  • Ora 16:00 - Partidul Oamenilor Tineri (POT).

PNL și USR au anunțat recent că își consolidează alianța înaintea consultărilor de la Cotroceni. Cele două partide s-au întâlnit marți, 12 mai, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

„În urma unei discuții deschise, am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni”, se arată în mesajul comun.  

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a avut luni și marți discuții cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, cu reprezentantul minorităților naționale, Varujan Pambuccian, precum și cu parlamentari neafiliați, pentru conturarea unei majorități care să poată susține un nou executiv, în contextul în care PNL și USR au anunțat că nu vor mai intra într-o coaliție cu PSD.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a transmis, tot săptămâna aceasta, că formațiunea va participa la negocierile de la Cotroceni, adăugând că AUR nu urmărește „deocamdată” suspendarea lui Nicușor Dan.

Acesta a mai subliniat că AUR nu va vota niciun guvern din care nu face parte.

