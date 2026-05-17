Cu cine intră PSD la negocierile de la Cotroceni cu Nicușor Dan

Partidul Social Democrat a decis cu cine va merge luni, 18 mai, la consultările de la Cotroceni, convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea candidatului la funcţia de premier.

Delegația PSD care va fi prezentă la consultările de la Palatul Cotroceni, va fi formată din:

Sorin Grindeanu, președintele PSD,

Claudiu Manda, vicepreședinte al partidului,

Marian Neacșu, secretarul general al PSD,

Gheorghe Șoldan, președintele organizației PSD Suceava,

Alfred Simonis, președinte PSD Timiş.

Social-democrații, primii la consultări

Consultările convocate de președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou prim‑ministru vor debuta luni, 18 mai, la ora 09:00, cu delegația PSD. Pe parcursul zilei, la Palatul Cotroceni sunt programate toate partidele parlamentare, în ordinea stabilită de Administrația Prezidențială.

„În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituţia României, Preşedintele României, Nicuşor Dan, va invita la Palatul Cotroceni preşedinţii şi reprezentanţii partidelor şi formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcţia de Prim‑ministru”, a transmis instituția.

Programul complet al consultărilor

09:00 – PSD

10:00 – AUR

11:00 – PNL

12:00 – USR

13:00 – UDMR

14:00 – Grupul Minorităților

15:00 – SOS România

16:00 – POT

PSD caută o majoritate alternativă

Săptămâna aceasta, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut discuții cu liderul UDMR, Kelemen Hunor, cu reprezentantul minorităților, Varujan Pambuccian, precum și cu parlamentari neafiliați. Obiectivul: conturarea unei majorități care să susțină un nou guvern, în condițiile în care PNL și USR au exclus o nouă coaliție cu social‑democrații.

PNL și USR, poziții coordonate înaintea discuțiilor

PNL și USR au anunțat că vor merge „aliniate” la consultări, după o întâlnire comună desfășurată marți, 12 mai, în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.

Cele două partide au transmis într-un mesaj comun:

„Am convenit să ne coordonăm pașii următori în fața acestei crize provocate artificial, în Parlament, în Guvernul interimar și la consultările de la Palatul Cotroceni”.

Duminică, 17 mai, PNL a decis cine va merge la consultările de la Palatul Cotroceni: Ilie Bolojan - președinte, Dan Motreanu - Secretar General, Cătălin Predoiu, prim-vicepreședinte, Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte, Adrian Veștea, prim-vicepreședinte.

Tot săptămâna aceasta, Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele AUR, a transmis că formațiunea va participa la negocierile de la Cotroceni, adăugând că AUR nu urmărește „deocamdată” suspendarea lui Nicușor Dan.

Acesta a mai subliniat că AUR nu va vota niciun guvern din care nu face parte.