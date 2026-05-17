Revoltă în online după ce Bolojan a spus că meșterii italieni sunt superiori celor români: „Ești un trădător! Ai demonstrat că ești împotriva românilor”

Ilie Bolojan a stârnit un val de reacții negative după ce a declarat că, în timpul mandatului de primar la Oradea, a preferat să aducă „meșteri” italieni pentru pavarea centrului orașului, pentru că muncitorii români ar fi făcut lucrarea de mântuială.

Aflat sâmbătă, 16 mai, într-o vizită la Timișoara, Ilie Bolojan a participat la ceremonia de absolvire a promoției 2026 organizată de Universitatea de Vest din Timișoara, desfășurată în Piața Libertății. În fața studenților, acesta a vorbit despre parcursul său profesional și politic, dar şi despre experiența acumulată ca primar al municipiului Oradea.

Toate au fost bune şi frumoase, până când premierul interimar s-a apucat să le povestească tinerilor despre un proiect de reabilitare a centrului orașului Oradea, explicând faptul că, la momentul respectiv, a ales să lucreze cu „meșteri” italieni pentru montarea pavajului, pe motiv că muncitorii români ar fi lucrat de mântuială.

„Până în anii 2004, am făcut politică fără să am niciun fel de funcții plătite, dar eram prezent în toate campaniile, pentru că am crezut întotdeauna că se pot corecta nedreptăți, că se pot face lucrurile altfel, că putem avea o guvernare mai bună și o țară mai bună. Și în 2005, atunci când Alianța D.A. a câștigat alegerile, am fost numit prefect al județului Bihor și probabil că dacă nu m-ar fi numit prefect, n-aș fi putut câștiga alegerile de la Primăria Oradea din 2008, eu nefiind locuitor al municipiului Oradea.

Dar am putut să demonstrez ceva. Și atunci când faci lucrurile cu pasiune, se vede că faci acest lucru cu pasiune. Și am încercat în calitate de primar, fiind foarte pasionat, să creez condiții ca să se schimbe orașul Oradea, să fac lucrurile cât mai bine. Mi-aduc aminte că am pus pavaj în zonele centrale, am pus niște cubeți și am adus meșteri italieni, pentru că i-am adus pe ai noștri și riscai când te duceai cu tocurile pe acei cubeți să faci o entorsă sau să rămâi fără tocuri. Și am văzut cum puneau piatra cu ciocănelul și m-am gândit: oare o să aibă ceva randament, o să facă? Dar când vă veți duce pe o stradă în centru, în Oradea, pe Vasile Alecsandri, o să vezi cum s-au pus cubeții, cum i-au pus meșterii italieni.

Rosturile sunt perfecte, nu-ți intră tocul acolo, totul stă perfect. Și l-am întrebat pe meșterul-șef: «Câți ani ai?» «45 de ani - mi-a spus - lucrez de 15 ani, tata a fost pietrar și bunicul a fost pietrar». Asta înseamnă pasiune când faci ceva, se vede ceva în urma ta, se vede ceva serios”, le-a spus Ilie Bolojan proaspeților absolvenți din promoția 2026 a Universității de Vest.

„Ești un trădător!”

Declarațiile sale nu au trecut neobservate şi au declanșat un val de indignare în rândul românilor, care se simt trădați şi umiliți de propriul premier, şi care îl acuză de lipsă de respect nu doar de muncitori, ci de toţi cetățenii acestei țări.

* „Românii construiesc prin toată Europa, iar în Oradea construiesc «meșterii» italieni, firme care iau banii, probabil că, pavajul l-au pus tot românii!”

* „Ești un trădător!”

* „Plătiți decent muncitorii români, dați-le motivație și respect și vă spun că sunt cei mai buni. Dar nu va bateți joc de ei, cât despre tine, premierul, observ că ești împotriva a tot ce este românesc.”

* „Tâlharule, lasă, cât ți-ai luat partea, așa să-ți ajute Dumnezeu”

* „Ești un mizerabil, români noștri fac blocuri de lux în străinătate. Ilie sărăcie ai adus țara la ruină. Dacă vrei să fii iubit de români, deschide fabrici nu le închide”

* „Adică muncitorii noștri nu sunt buni”

* „Ai contractat firmă italiană pentru comision, nu că nu ai găsit muncitori buni în țară. Așa se câștigă uşor banii!”

* „Demisia Bolojan! Pleacă acasă!”

* „Ai adus italieni să-ți umpli buzunarele tale. Să-ți fie rușine!”

* „Băi frate, ăsta e întreg la minte, îl preocupă tocurile și cubeții....!!!!!!”

* „Da când ai fugit cu tirul, cum a fost, că așa se povestește?”

* „FEREASCĂ DUMNEZEU...DOAMNEEE apără si păzește-ne de așa SPECIMEN...Ia-l Doamne și du-l unde a înțărcat Mutu IAPA!”

* „Deci, nea Bolojane, ți-a fost frică să nu-ți rupi tocurile; da’ fustița o aveai pe tine când au sosit italienii?”

* „Continui să îi umilești pe români, mă netrebnicule, dar nu pentru mult timp, Ilie, în viață totul se plătește.”

* „Șarlatanul asta nu-l ascultați, că numai minte că să mai steie la guvernare, că să mai poată vinde și fura mai mult România.”

* „Du-te tu la Oradea si vezi-ți de treabă...”

* „Foarte bine acuma se vede răutatea din tine, pentru că pe semeni tăi nu dai doi bani așa că susțineți-l în continuare.”

* „Ai adus «meșteri» italieni, că ai noștri au fost nevoiți sa meargă în Italia să pună pavaje acolo, datorită salariilor mizere care sunt în țara noastră!”

* „Acum ai demonstrat că ești împotriva românilor. Rușine să-ți fie,om fără suflet!”

* „Ai adus italieni și ai luat bani de la români!”, sunt doar câteva dintre miile de comentarii care continuă să curgă.