Veste bună pentru juniorii români! Inter Milano își deschide academie în România. Totul despre locație, program și tarife

Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, va organiza în această vară o tabără de fotbal pentru copii din România. Acțiunea face parte din programul Inter Academy, proiect prin care clubul italian organizează antrenamente și activități pentru tinerii pasionați de fotbal din mai multe țări.

Tabăra va avea loc la baza sportivă „Rarăul” din Câmpulung Moldovenesc, un complex modern aflat într-o zonă de munte. Participanții vor avea la dispoziție teren de fotbal omologat UEFA și FRF, locuri de cazare chiar în incinta bazei, tribună, vestiare, nocturnă și parcare.

Inter Academy Camp România se va desfășura în două perioade: între 22 și 27 iunie, respectiv între 29 iunie și 4 iulie. Tabăra este destinată copiilor cu vârste între 8 și 14 ani, atât fete, cât și băieți, iar fiecare serie poate avea maximum 100 de participanți.

Copiii vor fi pregătiți inclusiv de doi antrenori italieni care vor veni special în România pentru acest proiect. Înscrierile pentru tabără au fost deschise până pe 15 mai pe site-ul oficial al academiei.

Program oficial și desfășurător

Tabăra va fi organizată în două serii consecutive, în perioadele 22-27 iunie și 29 iunie-4 iulie, iar programul va fi identic pentru ambele grupe de participanți. Prima zi, cea de luni, este rezervată sosirii copiilor, distribuirii echipamentului și ecusoanelor, cazării și primului antrenament.

În intervalul marți-vineri, participanții vor avea câte două sesiuni de pregătire pe zi, antrenamentele fiind realizate după metodologia și principiile folosite în cadrul Inter Milano Academy. Ultima zi, sâmbătă, va fi dedicată unui turneu între participanți, urmat de festivitatea de închidere și acordarea diplomelor de participare.

Organizatorii au pregătit două variante de participare

Primul este Pachetul Standard, care costă 2200 de lei și include antrenamentele timp de cinci zile, participarea la turneul final, o masă de prânz și hidratare zilnică, dar și un echipament Nike personalizat pentru tabără, format din tricou, șort și jambiere. La final, fiecare copil va primi și o diplomă de participare.

Al doilea este Pachetul Complet, disponibil pentru 3400 de lei. Acesta conține toate beneficiile din varianta Standard, dar include și cazare pentru șase nopți, de duminică seara până sâmbătă la prânz. În plus, participanții vor avea asigurate toate mesele pe durata taberei: mic dejun, prânz și cină în fiecare zi.