O adolescentă de 16 ani a murit după ce a căzut de pe un bloc în timp ce își făcea selfie-uri

O adolescentă de 16 ani și-a pierdut viața în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce a căzut de la etajul 11 al unui bloc din București, în timp ce încerca să facă fotografii alături de doi prieteni. Incidentul s-a petrecut în jurul orei 2:00 dimineaţa.

Potrivit informațiilor preliminare, fata era însoțită de doi băieți de aceeași vârstă sau apropiați ca vârstă. Cei trei ar fi pătruns în imobilul respectiv, un bloc aflat în proces de reabilitare termică, pe o ușă de acces care nu era asigurată. Odată intrați în clădire, au urcat până la ultimul etaj, de unde au ajuns ulterior pe terasa blocului.

Surse din anchetă arată că accesul pe acoperiș s-ar fi făcut printr-o fereastră deschisă, iar cei trei adolescenți ar fi ajuns în zona superioară a clădirii cu intenția de a face fotografii și selfie-uri, profitând de panorama orașului pe timpul nopții.

Din datele analizate de polițiști, inclusiv din imaginile surprinse de camerele de supraveghere, fata ar fi stat aproape de marginea clădirii, ținând telefonul mobil în mână, în timp ce încerca să surprindă imagini. Într-o fracțiune de secundă, aceasta s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut în gol de la etajul 11.

Impactul a fost extrem de violent. Cei doi băieți care o însoțeau ar fi coborât imediat în grabă pe scări, încercând să ajungă la prietena lor și să vadă dacă mai poate fi salvată, dar, din păcate, căderea i-a fost fatală.

Un vecin care ar fi auzit zgomote suspecte a sunat la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului au ajuns rapid echipaje medicale de intervenție, însă, în ciuda eforturilor depuse, medicii nu au mai putut face altceva decât să constate decesul adolescentei. Leziunile suferite în urma căderii de la înălțime au fost incompatibile cu viața.

Imobilul în care s-a produs tragedia este în renovare, ceea ce a facilitat accesul neautorizat al celor trei tineri. Ancheta poliției continuă, fiind analizate atât imaginile de pe camerele de supraveghere, cât și declarațiile celor doi băieți prezenți la fața locului, care au fost audiați pe parcursul nopții.