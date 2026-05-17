„Eu nu am participat la acest punctaj”. Prezentatoarea Eurovision din Moldova, în lacrimi după ce România a primit 3 puncte

Pe fondul criticilor apărute după finala Eurovision 2026, prezentatoarea votului Republicii Moldova a simțit nevoia să clarifice public rolul său în cadrul concursului și s-a delimitat de decizia juriului, după ce România a primit doar 3 puncte.

Valul de reacții negative apărut după finala Eurovision 2026,generat de faptul că juriul Republicii Moldova a acordat României doar 3 puncte, în ciuda faptului că piesa Alexandrei Căpitănescu a fost printre cele mai apreciate de publicul european, a afectat-o și pe cea care a prezentat voturile.

Margarita Druță, cunoscută în mediul online ca „Rita Engleză”, creatoare de conținut, profesoară de limba engleză și cofondatoare a unei școli de limbi străine, activă de mai mulți ani în zona educației și a comunicării online, a s-a delimitat clar de decizia juriului și a povestit dilema în fața căreia a fost pusă în momentul în care a primit foaia cu rezultatele pe care trebuia să le prezinte.

La scurt timp după finală, ea a publicat un mesaj video pe TikTok în care a vorbit despre presiunea momentului, dar și despre diferența esențială dintre rolul său și decizia juriului.

Ea a ținut să clarifice că nu a avut nicio implicare în stabilirea punctajului și că rolul ei a fost strict acela de a prezenta rezultatul oficial.

„E ora trei și șaptesprezece minute dimineața. Eu încă tremur ca o vargă și nu pot să-mi revin. O oră urmă s-a terminat Eurovisionul… Eu am foarte multe sentimente amestecate, pentru că o parte din mine plânge de bucurie… dar o altă parte din mine e devastată, pentru că v-ați văzut ce punctaj a trebuit să prezint eu astăzi”, a spus ea.

Ea a explicat apoi foarte clar că rolul de „spokesperson” nu implică nicio decizie legată de vot.

„Și, ca să fie clar, pentru că aparent foarte multă lume nu știe, omul care prezintă punctajul nu e parte din juriu… el e spokesperson, deci e efectiv un prezentator invitat să citească punctajul. Eu nu am participat la acest punctaj, ca să fie clar”, a subliniat ea.

Prezentatoarea a povestit că, momentul în care a văzut foaia cu rezultatele, a fost unul de șoc şi că a avut chiar un moment de ezitare înainte de transmisiune.

„Eu, când am primit rezultatul, deci foița aia pe care să o citesc și am văzut punctele alea, am văzut România, trei puncte, Ucraina în general nu era și eu am avut o reacție de șoc. Zic, voi glumiți? Eu asta trebuie să...

Deci, în primul rând, vreo câteva minute m-am retras, nu știam cum să revin, eu știam că intru în emisiune vreo jumătate de oră live. Cred că am avut purtări destul de vedetă

L-am sunat pe domnul director de la Teleradio Moldova și i-am zis: «Domnule Andrei, scuzați-mă, dar eu refuz să prezint asta. Eu asta refuz să prezint. Cum vă imaginați? Eu am audiență de 1.600.000 de oameni din România. Eu nu pot să mă uit în fața camerei să zic că România are, acolo, 3 puncte, mai ales într-un an când România are o piesă atât de frumoasă, din punctul meu de vedere». «Nu puteți face asta, că-i procedură. Înțelegem că nu rezonați...» Deci asta-i iad să-ți simți, asta-i hell, pentru că tu știi, tu ai un vis, tu vrei să ieși în fața ecranului, în fața camerei, să citești punctajul într-o seară frumoasă din partea juriului Moldovei la Eurovision. Pe de altă parte, m-am prins în situația în care, băi, și ce fac acum?

Mai scurt: voi cum ați fi procedat în locul meu? Când tu știi că trebuie să prezinți niște puncte cu care tu personal nu rezonezi, dar asta e decizia jurului de respectat, tu trebuie să o prezinți, tu te-ai angajat în procesul ăsta... Două zile full de filmări, ieri au fost repetiții până la ora 1.30 noaptea, azi repetiții... şi acuma, seara, să zic: nu, nu prezint.

„My 12 points go to Romania, dacă asta schimbă ceva. Și eu nu zic asta numai pentru că... Și mie mi-e trist că a fost așa, nu știu, eu sunt de acord că concursul ăsta nu trebuie să fie unul politic și să-ți susții vecinii doar pentru că-s vecini. Eu sunt de acord. Dar nu în așa ani, când piața e atât de bună.

Și, apropo, la... Televotul din partea Republicii Moldova, România a primit 12 puncte. Deci, votul juriului nu este egal cu cel al oamenilor din întreaga țară care au votat, dar...”, a mărturisit Rita.