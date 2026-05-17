Irina Rimes reacționează după votul Moldovei la Eurovision: „Aș vrea să canalizăm hate-ul către șapte persoane”

Artista Irina Rimes, originară din Republica Moldova și una dintre cele mai apreciate voci ale industriei muzicale românești, a reacționat ferm după ce Republica Moldova a acordat României un punctaj surprinzător de mic în finala Eurovision 2026.

Într-un mesaj publicat duminică pe Instagram, cântăreața a cerut ca lista completă a juraților moldoveni să fie făcută publică.

„Vreau să văd publică lista juriului din Republica Moldova. Aș vrea să canalizăm hate-ul online către niște persoane, șapte, dacă nu mă înșel, și nu către o întreagă națiune, care sunt sigură că a votat altfel. Moldova iubește România!”, a transmis artista.

Mesaj de susținere pentru Cristian Tarcea, producătorul hitului câștigător

În aceeași postare, Irina Rimes l-a felicitat pe producătorul român Cristian Tarcea (Monoir), unul dintre creatorii piesei „Bangaranga”, interpretată de DARA, melodia care a adus Bulgariei trofeul Eurovision 2026.

Artista a subliniat că succesul piesei reprezintă și un motiv de mândrie pentru România:

„Un alt motiv de mândrie a fost că trofeul a fost luat de o piesă produsă de un producător de la noi. Un român care a produs multe hituri și cu siguranță știți cel puțin două piese produse de el, de succes național și internațional”.

Mesajul Irinei Rimes este doar unul dintre sutele care pot fi citite în valul amplu de reacții apărute după finala Eurovision, în care România, reprezentată de Alexandra Căpitănescu, a obținut cel mai bun rezultat din istoria participării sale – locul 3.

Cea mai mare surpriză neplăcută a venit din Republica Moldova, țară de la care publicul din România se aștepta la un sprijin consistent. Cele doar 3 puncte acordate de juriul moldovean au provocat reacții intense, inclusiv peste Prut, unde mulți spun că decizia nu reflectă votul publicului.

După ce mulți moldoveni de peste Prut s-au delimitat de decizia juriului din Republica Moldova şi au făcut presiuni, cerând să afle cine sunt oamenii care i-au reprezentat, s-a aflat şi numele acestora.

Cei 7 sunt: Andrei Zapsa, Pavel Orlov, Stanislav Goncear, Cătălina Solomac, Corina Caireac, Ilona Stepan şi Victoria Cusnir.

Trofeul a fost câștigat de Bulgaria, cu piesa „Bangaranga”, interpretată de artista Dara, iar pe locul al doilea s‑a clasat reprezentantul Israelului, care a beneficiat din nou de un televot masiv, în ciuda protestelor și controverselor internaționale.