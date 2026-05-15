„Doar știi cine este în județ”. Cum ar fi blocat procurorul Teodor Niță închiderea a două localuri fără autorizație de la ISU

„Doar știi cine este în județ”. Acesta este avertismentul de culise care a blocat, timp de câteva luni, suspendarea activității localurilor „Samos Greek Taverna” și „Royal Ballroom” din Constanța, deși inspectorii ISU descoperiseră că funcționau fără instalații de stingere a incendiilor. Referatul de arestare preventivă al procurorilor Gigi Ștefan Valentin și Teodor Niță scoate la iveală detalii uluitoare dintr-un dosar de instigare la abuz în serviciu. Potrivit anchetatorilor, procurorul Niță s-ar fi deplasat personal la sediul ISU, alături de un șef din poliție, pentru a cere tratament preferențial pentru un om de afaceri apropiat, vizită pe care șeful Serviciului de Prevenire a denunțat-o ulterior ca fiind o intimidare directă bazată pe statutul de magistrat.

Potrivit anchetatorilor, intervențiile ar fi avut ca scop evitarea suspendării activității unor unități comerciale care nu respectau normele de securitate la incendiu, prin presiuni exercitate asupra inspectorilor din cadrul ISUJ Constanța.

În centrul dosarului se află un control efectuat de ISUJ Constanța la societatea care administra localurile „Samos Greek Taverna” și „Royal Ballroom”, unde inspectorii au constatat lipsa unor sisteme obligatorii de prevenire și stingere a incendiilor, precum și alte nereguli tehnice care impuneau suspendarea activității.

Potrivit anchetatorilor, procurorul Niță Teodor ar fi intervenit direct pe lângă șeful Serviciului de Prevenire din cadrul ISU, Cristian Rotaru, solicitând identificarea unor soluții pentru ca activitatea societății să nu fie oprită. În discuții, acesta ar fi invocat apropierea sa de administratorul firmei, sugerând că trebuie evitate măsuri drastice precum închiderea localurilor.

Din interceptări și declarații rezultă că funcționarul ISU a perceput aceste demersuri ca pe o formă de presiune generată de autoritatea funcției de procuror, ceea ce a dus la o temporizare a aplicării sancțiunilor.

În paralel, ancheta reține că intervenția nu a fost una izolată, ci parte a unui context mai larg în care procurorul ar fi încercat să influențeze modul de aplicare a legii pentru a proteja interesele economice ale unei persoane apropiate.

Acuzațiile formulate de anchetatori

Procurorii de caz îl acuză pe Niță Teodor de instigare la abuz în serviciu, constând în determinarea unui funcționar public să nu aplice sau să aplice defectuos măsurile legale obligatorii privind securitatea la incendiu.

De asemenea, fapta este încadrată și prin raportare la Legea nr. 78/2000, întrucât intervenția ar fi urmărit obținerea unui folos necuvenit pentru o societate comercială, respectiv evitarea suspendării activității și a pierderilor economice aferente.

În cazul lui Ștefan Gigi Valentin, ancheta descrie un context mai larg de relații și influențe în care ar fi operat, însă în acest episod concret accentul cade pe mecanismul de presiune exercitat asupra ISU și pe folosirea statutului de magistrat pentru a determina o conduită administrativă favorabilă.

Argumentele din referatul de arestare

În referatul de arestare al celor doi procurori se menționează următoarele:

Prin ordonanța nr. 21/76/P/2026 din data de 12 mai 2026 s-a dispus începerea urmăririi penale ”in rem” sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de instigare la abuz în serviciu, faptă prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin.1 Cod penal cu referire la art. 132 din Legea 78/2000 și art. 7 lit. b din Legea nr. 78/2000 și abuz în serviciu, faptă prev. de art. 297 alin. 1 Cod penal cu referire la art. 132 din Legea 78/2000 constând în aceea că:

În data de 13 ianuarie 2026, în baza Planului și tematicii cu privire la controalele privind prevenirea situațiilor de urgență aprobat pentru perioada 12 – 30 ianuarie 2026, inspectorii de prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situații de urgență Județean Constanța au efectuat un control la SC ALEXE S CONSTRUCT ARMAT SRL – CUI 34200968, societate prin intermediul căreia se desfășoară activitatea comercială a SAMOS GREEK TAVERNA și ROYAL BALLROOM.

Controlul a fost efectuat de către inspectorii de prevenire Ancuța Mihăilă și Mariana Guruianu.

La data de 15 ianuarie 2026, procurorul Niță Teodor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța împreună cu comisar șef de poliție Alexandru Manuel Dică, din cadrul IPJ Constanța s-au deplasat la sediul Inspectoratului pentru Situații de urgență Județean Constanța, unde, aflându-se în biroul inspectorului șef ISUJ Constanța, Mihail Cristian Amarandei, în prezența acestuia, și a lui Cristian Rotaru, șeful Serviciului de Prevenire din cadrul ISUJ Constanța, procurorul Niță Teodor a acționat în direcția influențării rezultatelor controlului tematic efectuat decă tre cei doi inspectori de prevenire la societatea menționată în paragraful anterior, societate administrată în fapt de către Stelian Alexe, un apropiat al său.

În concret, procurorul Niță Teodor a precizat, în mod voalat, că Stelian Alexe este un prieten de-al său și i-a solicitat lui Cristian Rotaru, șeful Serviciului de Prevenire din cadrul ISUJ Constanța să îi comunice cu exactitate măsurile de securitate la incendiu pe care Stelian Alexe trebuie să le implementeze la nivelul obiectivelor vizate de control pentru a nu fi dispusă măsura închiderii funcționării acestora.

Cristian Rotaru i-a comunicat procurorului Niță Teodor că obiectivele în discuție nu sunt echipate cu instalații de stingere, semnalizare și detecție, ceea ce reprezintă criterii de oprire a funcționării acestora și că în procesul verbal de control s-a stabilit termenul de 22 ianuarie 2026 pentru ca reprezentantul societății să asigure echiparea obiectivelor cu tipurile de instalații menționate și să asigure funcționalitatea lor.

De asemenea, Cristian Rotaru a mai precizat că reprezentantul societății nu a pus la dispoziția echipei de control documentele solicitate referitoare la edificarea/extinderea/recompartimentarea construcției din care să rezulte suprafața utilă totală a fiecărui obiectiv, motiv pentru care se va solicita Primăriei mun. Constanța și OCPI Constanța să comunice documentele referitoare la edificarea/extinderea/recompartimentarea construcției din care să rezulte suprafața utilă totală a fiecărui obiectiv.

La data de 14 ianuarie 2026, ISUJ Constanța a solicitat celor două instituții menționate în paragraful anterior să prezinte documentele enunțate în contextul discuției din biroul inspectorului șef al ISUJ Constanța.

Inspectorul șef Amarandei l-a întrebat la data de 22 ianuarie 2026 pe Cristian Rotaru despre stadiul activităților de control la cele două obiective, iar acesta i-a spus că măsurile vor fi aplicate după primirea celor două comunicări de la primărie și OCPI, temporizând astfel aplicarea sancțiunilor.

Denunțul șeful Serviciului de Prevenire din cadrul ISUJ Constanța

La data de 12 mai 2026, Rotaru Cristian a formulat un denunț cu privire la ”posibile abuzuri de care am luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu” precizând că procurorul Niță Teodor a susținut că este prieten cu ”Alexe” proprietarul Samos Greek Taverna și că îi este dator, context în care a fost întrebat de către procuror care este soluția ca ”Alexe” să intre în legalitate, având în vedere constatările consemnate în raportul de control din data de 13 ianuarie 2026.

În calitate de martor, la data de 12 mai 2026, Rotaru Cristian a declarat că întrebarea procurorului Niță Teodor referitoare la intrarea în legalitate a societății prietenului său ”Alexe” a perceput-o ca ”o intimidare având în vedere că a precizat calitatea sa de procuror cu scopul de a găsi o variantă de finalizare a controlului în interesul prietenului său.”

De asemenea, martorul a menționat că:

”După ce l-am întâlnit pe domnul procuror Niță și având în vedere modul în care acesta mi-a solicitat să găsesc o variantă pentru a-l ajuta pe prietenul său, dar și multiplele intervenții ulterioare ale inspectorului șef asupra mea, precum și afirmația acestuia ”doar știi cine este în județ”, arăt că am simțit o presiune constantă în sensul că vor fi urmări asupra mea, cum ar fi o urmărire penală față de mine sau încetarea desemnării mele pe funcția de șef și împiedicarea participării mele la un eventual concurs.

De asemenea, având în vedere intervenția domnului procuror Niță și a inspectorului șef, am înțeles că domnul Alexe, în conformitate cu autorizațiile de construire pe care le deținea și nu le-a pus la dispoziție, știa că locația nu era echipată cu instalațiile de protecție și stingere a incendiilor, pentru a putea funcționa în 49 condiții de legalitate și astfel am decis să nu închidem controlul până la data de 22.01.2026, așa cum se stabilise prin înștiințare.

Am motivat subalternelor însărcinate cu efectuarea controlului că era important să așteptăm toate răspunsurile de la instituții pentru a avea justificarea legală în vederea evitării pierderii în instanță a unei eventuale contestații. Având în vedere aceste explicații, nu le-am transmis colegelor implicarea domnului procuror Niță și nici a domnului inspector șef în tot acest caz. Am dorit să le țin departe de aceste intervenții.”