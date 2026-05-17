search
Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mirel Rădoi a revenit în România după seria neagră de la Gaziantep

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Mirel Rădoi a revenit în România la o zi după ultimul meci din Turcia, în care echipa sa, Gaziantep, a pierdut din nou, 1-2 cu Başakşehir. Acest rezultat a însemnat al patrulea eșec consecutiv încasat de antrenorul român, de la preluarea băncii tehnice a turcilor.

Mirel Rădoi Foto/Instagram @gaziantep
Mirel Rădoi Foto/Instagram @gaziantep

Cu sezonul încheiat pentru Gaziantep, antrenorul a decis să își petreacă o scurtă perioadă în România. Dimineața de duminică, 17 mai, l-a găsit pe Rădoi pe aeroportul Otopeni, de unde a fost surprins la sosire.

Surpriza vine din faptul că tehnicianul ar putea fi prezent în tribune la partida Universitatea Craiova vs. U Cluj, meci cu miză mare în lupta pentru titlu, în care fosta sa echipă poate deveni campioană, conform sport.ro.  

Startul mandatului său în Turcia a fost unul dificil

Patru înfrângeri din tot atâtea partide, un bilanț care îi pune deja presiune. Deși are contract valabil până în vara anului viitor, nu este exclus ca oficialii lui Gaziantep să ia în calcul o despărțire mult prea devreme, mai ales că în ultimii ani clubul a schimbat antrenori pe bandă rulantă, după perioade foarte scurte de timp, uneori chiar sub cinci meciuri.

Dau vina pe mine pentru aceste rezultate. Și eu am făcut greșeli, nimeni nu este perfect. În vară vor fi jucători care vor pleca și jucători care vor rămâne la echipă. Trebuie să vedem cine pleacă și cine rămâne, iar asta se va stabili în vară. Dacă nu ne spunem lucrurile sincer în față, anul următor va fi cu atât mai dificil pentru noi!”, a admis Rădoi, după meciul Gaziantep vs. Bașakșehir.

Dacă va rămâne antrenor la Gaziantep, Mirel Rădoi va trebui să facă schimbări importante în lot. Asta înseamnă atât jucători care pleacă, cât și alții care vin, ca echipa să fie mai puternică în sezonul următor. Gaziantep a terminat campionatul pe locul 12, cu 37 de puncte, iar pentru sezonul 2026/2027 obiectivul este mai puternic: să termine în prima parte a clasamentului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
digi24.ro
image
Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA
stirileprotv.ro
image
Geniu al roboticii la numai 17 ani. A luat premiul întâi la nivel internațional pentru o invenție care poate salva vieți
gandul.ro
image
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
mediafax.ro
image
Afacerea în care s-a lansat fostul fotbalist de la Dinamo. Îi aduce venituri considerabile
fanatik.ro
image
Începe procesul de trădare al suveraniștilor din Comandamentul „Vlad Țepeș”. Cum au folosit inculpații aplicația ChatGPT pentru a-și găsi „omul de legătură” cu Rusia
libertatea.ro
image
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
FOTO Venezuela, fiica unui uriaș campion, s-a căsătorit la 16 ani. Ce vârstă are mirele + Reacția părinților: ”E evident”
digisport.ro
image
Dan Negru, mesaj dur după Eurovision 2026: „Și-au primit răsplata”. Ce a spus despre victoria Bulgariei și prestația Alexandrei Căpitănescu
click.ro
image
Cine este românul care creează chitare pentru Metallica și alte nume mari din rock. Povestea incredibilă a lui Dumitru „Dino” Muradian
antena3.ro
image
Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au urcat cu 9.000 de euro de la o lună la alta. Cât a ajuns preţul mediu cerut pentru un apartament vechi de 3 camere în Capitală
zf.ro
image
Reacţia lui Mihai Trăistariu după rezultatul României la Eurovision: "Vecinii îți dau în cap"
observatornews.ro
image
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
cancan.ro
image
Pensie recalculată la 1.750 lei, dar plătită în continuare la 1.293 lei. Pensionara a descoperit neregula
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Ce ascund subsolurile blocurilor comuniste și de ce au fost construite atât de solid. Puţini ştiu explicaţia oficială
playtech.ro
image
Cum a votat, de fapt, publicul din Ucraina și Moldova piesa României la Eurovision. Câte puncte a obținut Alexandra Căpitănescu de la fiecare ţară în parte 
fanatik.ro
image
PSD, atac la adresa premierului demis: „Despre Baronul-Bolojan de ce nu vorbește? Primea milioane de lei”
ziare.com
image
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la Eurovision
digisport.ro
image
Prezentatoarea votului Moldovei, în lacrimi după cele 3 puncte date României la Eurovision. Cine a făcut parte din juriul care a provocat scandalul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată locuința de vis a Georgianei Lobonț. S-a mutat recent la Cluj și a fost nevoită să-și lase casa din Dej pentru alta aici. Woooow! Totul e nou și ales cu gust: Sunt foarte încântată / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vouchere de vacanță pentru mai mulți români. Și cei cu salarii nete de până la 6.000 lei pot obține bani de concedii
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
„Refuz să prezint asta. Tremur ca o vargă și nu pot să-mi revin”. Prezentatoarea voturilor din Republica Moldova la Eurovision 2026, șocată când a văzut câte puncte a primit România
actualitate.net
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
click.ro
image
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
click.ro
image
De ce rămâne podeaua lipicioasă după ce o speli cu mopul. Lucruri pe care trebuie să le eviți
click.ro
Nicole Kidman și fiica Sunday Rose GettyImages 2274521790 jpg
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Muzeul Nicolae Minovici (© Muzeul Municipiului București)
Vila Minovici și frumusețea românească privită prin ochii istoricului american David Muzzeyp
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru cuvinte spuse de Tudor Chirilă după finala Eurovision 2026. Mesajul transmis Alexandrei Căpitănescu după locul 3 obținut de România
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie

OK! Magazine

image
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas