Mirel Rădoi a revenit în România după seria neagră de la Gaziantep

Mirel Rădoi a revenit în România la o zi după ultimul meci din Turcia, în care echipa sa, Gaziantep, a pierdut din nou, 1-2 cu Başakşehir. Acest rezultat a însemnat al patrulea eșec consecutiv încasat de antrenorul român, de la preluarea băncii tehnice a turcilor.

Cu sezonul încheiat pentru Gaziantep, antrenorul a decis să își petreacă o scurtă perioadă în România. Dimineața de duminică, 17 mai, l-a găsit pe Rădoi pe aeroportul Otopeni, de unde a fost surprins la sosire.

Surpriza vine din faptul că tehnicianul ar putea fi prezent în tribune la partida Universitatea Craiova vs. U Cluj, meci cu miză mare în lupta pentru titlu, în care fosta sa echipă poate deveni campioană, conform sport.ro.

Startul mandatului său în Turcia a fost unul dificil

Patru înfrângeri din tot atâtea partide, un bilanț care îi pune deja presiune. Deși are contract valabil până în vara anului viitor, nu este exclus ca oficialii lui Gaziantep să ia în calcul o despărțire mult prea devreme, mai ales că în ultimii ani clubul a schimbat antrenori pe bandă rulantă, după perioade foarte scurte de timp, uneori chiar sub cinci meciuri.

„Dau vina pe mine pentru aceste rezultate. Și eu am făcut greșeli, nimeni nu este perfect. În vară vor fi jucători care vor pleca și jucători care vor rămâne la echipă. Trebuie să vedem cine pleacă și cine rămâne, iar asta se va stabili în vară. Dacă nu ne spunem lucrurile sincer în față, anul următor va fi cu atât mai dificil pentru noi!”, a admis Rădoi, după meciul Gaziantep vs. Bașakșehir.

Dacă va rămâne antrenor la Gaziantep, Mirel Rădoi va trebui să facă schimbări importante în lot. Asta înseamnă atât jucători care pleacă, cât și alții care vin, ca echipa să fie mai puternică în sezonul următor. Gaziantep a terminat campionatul pe locul 12, cu 37 de puncte, iar pentru sezonul 2026/2027 obiectivul este mai puternic: să termine în prima parte a clasamentului.