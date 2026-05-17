Trăistariu explodează după Eurovision 2026: „România și Moldova au vrut să-și dea la gioale”. Curg reacții din lumea artistică românească

Mihai Trăistariu, unul dintre cei mai cunoscuți participanți români din istoria Eurovision, a comentat pe larg performanța României în finala din 2026, unde Alexandra Căpitănescu a obținut locul 3. Artistul a afirmat că România și Moldova „au vrut să-și dea la giolae reciproc”. N-a fost singura reacție care a atras atenția asupra voturilor din țara vecină.

Într-o postare amplă, pe Instagram, Mihai Trăistariu a felicitat-o pe Alexandra Căpitănescu și a subliniat că rezultatul confirmă teoria pe care o susține de ani de zile: România obține rezultate bune la Eurovision doar atunci când trimite voci puternice.



„România a excelat aseară la Eurovision după ani și ani de încercări fără succes ! Am spus mereu un singur lucru : țara noastră a avut rezultate de top DOAR atunci când a trimis voci foarte bune. Nu poți face EXPERIMENTE la un concurs de asemenea anvergură. Ca să fii sigur că treci de votul politic și de alte ciudățenii, la Eurovision, doar o voce foarte bună poate ridica întregul moment și s-o aducă în față ! Indiferent dacă-ți place piesa sau nu! ”

El a remarcat și transformarea concursului în ultimii ani, descriindu-l ca pe „un amalgam de stiluri, trenduri, show, grafică, dans și artificii”, dar a insistat că, în ciuda modernizării, publicul fidel Eurovisionului rămâne atașat de formula clasică, în care vocea și compoziția sunt decisive.

„Ca să nu riști un rezultat la plesneală... trimiți o voce foarte bună și ai garanția că intri în top 10.Bravo, Alexandra ! Bravo, România !” , a mai scris Trăistariu.

Critici la adresa juriilor

Mihai Trăistariu s-a arătat surprins de faptul că România a primit doar locul 13 la votul juriilor, în ciuda prestației vocale solide.

„Juriile sunt formate din muzicieni, iar muzicienii iubesc vocile bune. Sau nu le mai iubesc?”, a comentat el, sugerând că punctajul scăzut ridică semne de întrebare.

În schimb, artistul a felicitat diaspora, despre care spune că a contribuit decisiv la clasarea României pe podium prin televot.

„Votul publicului a adus România pe podium”, a mai scris artistul.

Trăistariu a remarcat și evoluția altor concurenți, considerând că rezultatele confirmă preferința publicului pentru piesele lente, axate pe interpretare vocală. „Australia, Italia și Israel au trecut în fața favoritei Finlanda. Toate trei – piese lente, cu voce super”, a scris artistul, concluzionând că „tot pe iz vechi” se câștigă.

România a acordat 12 puncte Australiei, iar Trăistariu a subliniat că acest lucru confirmă previziunile sale privind preferințele publicului român.

El a comentat și raportul de puncte dintre România și Moldova

„România a dat 10 puncte Moldovei. Iar Moldova a dat 3 puncte României. Aici vor fi discuții, probleme, scandaluri. Nu s-a mai făcut trocul, care se face an de an. Au vrut să-și dea la gioale reciproc, cu alte cuvinte!”

Iordăchioaie: „Nu moldovenii ne-au dat 3 puncte, ci membrii juriului de la Chișinău! Moldovenii ne-au votat foarte mult!”

Si Daniel Iordăchioaie a felicitat-o pe Alexandra Căpitănescu

„Într-o ediție câștigată de o 'melodie' intitulată BANGA RANGA (atât s-a putut, chiar dacă este produsă de un român, îmi displace total), Alexandra Căpitănescu a reușit o performanță uriașă: a cântat bine, s-a prezentat profesionist și a adus României, pentru a treia oară, locul al treilea! Cu siguranță meritat, muncit, la început de carieră! Bravo, Alexandra!”, a scris Iordăchioaie pe Facebook.

Artistul a criticat și votul juriului din Republica Moldova:

„Eurovision... rămâne cum am stabilit... NU moldovenii ne-au dat 3 puncte, ci membrii juriului de la Chișinău! Moldovenii ne-au votat foarte mult! Rămân la părerea că arta nu se face în concursuri...”.

Ramon Cortizo: „'Multumim' fraților și surorilor din Republica Moldova pentru trădare”

Jurnalistul și influencerul Ramon Cortizo vorbește de o trădare din partea Republicii Moldova

„Eu rămân cu imaginea asta și cu gândul ca nu numai în România sunt cocalari și manelitsti. Welcome to Euromanele …next year! P.S. 'Multumim' fraților și surorilor din Republica Moldova pentru trădare:)”.

Cristi Brancu: „Moldova, Israel, Italia, vechii nostri frati de concurs, ne-au pus la coada clasamentului”

Realizatorul TV Cristian Brancu a subliniat că România a primit cele mai puține puncte de la cine se aștepta mai puțin.

„Urmăresc Eurovision de 35 de ani, de când sunt în media și pot să spun că sunt mândru de Alexandra Căpitănescu. Ce vedem de aici?

Am ajuns în top 5 doar când am avut voci spectaculoase cu show-uri la maxim voltaj (Luminița, Mihai, Paula & Ovi). Alexandra Căpitănescu e o forță a naturii. Montarea noastră a fost marcă înregistrată în tot peisajul spectacolului. Jocul între alb și negru a fost minunat. Comerțul zonal de puncte merge mai departe fără noi. Moldova, Israel, Italia, vechii noștri frați de concurs, ne-au pus la coada clasamentului. 12 puncte de la Luxemburg? Cine și-ar fi imaginat. Toți cei care au bârfit până la epuizare despre preselecția românească sunt invitați să repete: LO-CUL TREI. Îi mulțumesc Alexandrei Căpitănescu pentru faptul că, vreo cinci minute, am fost lideri, după cum scria și pe burtieră. Fără precedent. Foarte amabil dl Primar General Ciucu, care deja se pregătea pentru a găzdui anul viitor Eurovision la București. Totuși, să ne vedem lungul nasului. Așa sală de spectacole puteam avea la București doar dacă o generam cu AI.

Bravo, România!”.

Dan Negru: „Bulgarii, care au trecut anul ăsta la moneda euro, și-au primit răsplata”

Și Dan Negru a reacționat pe FB, unde scrie că Eurovision „pare că încearcă să revină la echilibru”, iarbulgarii, „și-au primit răsplata”.

„Pe Alexandra Căpitănescu o știu de la Next Star, show-ul meu cu copii. Avea doar 13 ani când am prezentat-o. Pe vremea aia, 'femeia cu barbă' câștiga Eurovision. Bulgarii, care au trecut anul ăsta la moneda euro, și-au primit răsplata. Deci, Eurovisionul e în pixul lui Isărescu. Dar după câțiva ani de exagerări, Eurovision pare că încearcă să revină la echilibru. Asta după ce concursul a fost prima scenă artistică a fenomenului WOKE, cel cu cancel culture, dărâmarea statuilor și toaleta comună pentru băieți și fete”, a scris realizatorul TV.

Dan Negru a adăugat:

„Am prezentat câteva preselecții Eurovision când cântecul era mai puternic decât ideologia. Apoi, Eurovision a vrut să arate că Europa este ca și concursul: ultra-progresistă, schimonosită ideologic și tolerantă fără limite. N-a funcționat. Popper are un paradox al toleranței: „Dacă o societate este tolerantă fără limite, ea va ajunge să fie distrusă chiar de intoleranți.”Adică, dacă ești tolerant cu lupul, el va mânca toate oile.

Ideologia a eșuat. 'Go Woke, Go Broke” (ești woke, ești faliment) a devenit între timp sloganul marilor corporații mondiale, care s-au întors la normalitatea competenței, la „cel mai bun să câștige'. O va face și Eurovision. Pentru că Octavian Paler avea dreptate: 'Păcatul cel mai mare al societății moderne este că facem ca orice anormalitate să devină normalitate'.”

Amintim că România a urcat pe podium la Eurovision 2026, însă votul venit din Republica Moldova a stârnit un val de nemulțumiri. Cele doar 3 puncte acordate de juriul moldovean au provocat reacții intense, inclusiv peste Prut, unde mulți spun că decizia nu reflectă votul publicului.

Prezentatoarea votului Republicii Moldova, Margarita Druță, cunoscută în mediul online ca „Rita Engleză”, activă de mai mulți ani în zona educației și a comunicării online, a s-a delimitat clar de decizia juriului și a povestit dilema în fața căreia a fost pusă în momentul în care a primit foaia cu rezultatele pe care trebuia să le prezinte:

„Eu, când am primit rezultatul, deci foița aia pe care să o citesc și am văzut punctele alea, am văzut România, trei puncte, Ucraina în general nu era și eu am avut o reacție de șoc.