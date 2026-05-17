search
Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Povestea piesei „Bangaranga”, compusă de un constănțean, care a adus trofeul Eurovision în Bulgaria

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Producătorul constănțean Cristian Tarcea, recunoscut pe plan internațional sub numele Monoir, se află în spatele victoriei obținute de Bulgaria la Eurovision 2026. Melodia „Bangaranga”, compusă de artistul român și interpretată de DARA, a triumfat în finala de la Viena cu un total de 516 puncte din partea juriilor și a publicului. Cu o carieră solidă de peste 15 ani și miliarde de ascultări online la activ, Cristian Tarcea vorbește, într-un interviu pentru „Adevărul”, despre începuturile colaborării cu DARA și despre cum s-a născut acest hit. De asemenea, producătorul explică rețeta succesului de pe scena europeană și planurile sale pentru cariera muzicală.

Cristian Tarcea, alături de DARA, la Eurovision 2026. FOTO: Facebook / Cristian Tarcea
Cristian Tarcea, alături de DARA, la Eurovision 2026. FOTO: Facebook / Cristian Tarcea

Adevărul: Cum a început colaborarea ta cu DARA și cum ai ajuns să lucrezi la piesa Bulgariei pentru Eurovision?

Cristian Tarcea: Pe DARA am cunoscut-o când avea șaisprezece ani. A venit în Constanța după ce am avut hitul The Violin Song în Bulgaria. Cei de la Virginia Records au zis să mă contacteze și să începem să lucrăm câte ceva cu artiștii lor locali. Și așa am cunoscut-o pe DARA și, de când am intrat în studio cu ea, am simțit că are un potențial mare și de atunci am lucrat constant. Iar Bangaranga s-a născut în 2023, într-o tabără de muzică în Sofia. De obicei, în taberele de muzică se face muzică pe brief, trebuie să faci asta pentru artiști XY.

Și atunci când am văzut că o să am sesiune cu DARA, am zis nu, nu facem niciun brief. Astăzi ne distrăm. Astăzi dăm toată energia, o punem pe masă și ne distrăm, ne simțim bine. Și efectiv așa s-a lansat, așa s-a născut Bangaranga. N-am avut absolut nicio așteptare, nu ne-am fi gândit că e piesa de Eurovision, pur și simplu ne-am distrat în studio, iar 3 ani mai târziu bulgarii au decis să participe cu piesa.

Cât timp ți-a luat să o compui?

De-a lungul timpului, dacă cuantificăm în ore, probabil undeva la douăzeci și ceva de ore, treizeci și ceva de ore, pentru că au fost foarte multe versiuni care au trebuit făcute pentru Eurovision, dar cred că creația principală a fost făcută într-o zi. Atât de bine ne-am simțit și ne-am conectat cu toții, mai ales cu Dara, care are o energie extraordinară.

Se spune că ai impresionat printr-o combinație electro-pop și influențe balcanice. Ce transmite această piesă?

Eu cred că transmite faptul că avem în noi o energie pe care poate uneori o ținem ascunsă și piesa asta vrea să scoată tot ce e mai bun din noi și să fim energici, să ne bucurăm de viață și să fim Bangaranga, cum s-ar spune. Încercăm să aducem voie bună și energie din boxele oamenilor.

Bulgaria a câștigat și la votul publicului, și la votul juriului. Care crezi că a fost secretul succesului la Eurovision?

Nu știu dacă a fost un secret, nu știu dacă a fost o rețetă anume. Eu cred că a fost efectiv un moment bun, un moment artistic bun. A fost practic un concept, de la prestația pe scenă, în combinație cu piesa și cu dansatorii. Toată chestia asta se pare că a plăcut oamenilor și cred că asta a fost rețeta, dacă putem să-i spunem așa.

Și pentru tine personal, ce urmează de acum încolo?

Muzică, muzică și iarăși muzică. Cu cât mai puține așteptări și cu cât mai multe bucurii. Pentru că am observat o chestie, de fiecare dată când am făcut ceva fără să am așteptări, atunci s-au întâmplat niște lucruri spectaculoase și e minunat să primești astfel de lucruri de la viață. Rămâi plăcut impresionat.

Cristian Tarcea studiază muzica de la vârsta de cinci ani

Născut în 1993 la Constanța, Cristian Tarcea a devenit o prezență constantă în industria internațională, iar succesul piesei „Bangaranga”, câștigătoarea Eurovision 2026, îi confirmă statutul, potrivit Digi24.

A început studiul muzicii la vârsta de cinci ani, iar din 2008 s‑a orientat către compoziție și producție. În 2012 a fondat propria casă de discuri, Thrace Music, care a devenit și studioul său principal de creație. De-a lungul timpului, a studiat pianul, percuția și teoria muzicală, absolvind Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, apoi Facultatea de Arte, specializarea Pedagogie Muzicală.

Ca producător, Monoir a colaborat cu nume importante ale scenei românești, precum Antonia, Alexandra Stan sau Sasha Lopez, iar piesele sale au acumulat miliarde de ascultări online. Unul dintre cele mai mari hituri ale sale, „The Violin Song” (2016), realizat alături de Osaka și Brianna, a depășit 80 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Finala Eurovision 2026, organizată la Viena, a fost marcată de o competiție strânsă, un interes public ridicat și o prezență puternică a țărilor din Europa Centrală și de Est.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
digi24.ro
image
Zelenski și Maia Sandu condamnă planul Rusiei de a acorda mai ușor cetățenie locuitorilor din Transnistria: Căută noi soldați
stirileprotv.ro
image
Geniu al roboticii la numai 17 ani. A luat premiul întâi la nivel internațional pentru o invenție care poate salva vieți
gandul.ro
image
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
mediafax.ro
image
Pronosticul „Oracolului” Mitică Dragomir pentru Universitatea Craiova – U Cluj: „Azi se termină totul!”
fanatik.ro
image
Cât costă un kilogram de roșii în Piața Amzei din București vs Obor. Diferența dintre ele este de aproape trei ori mai mare
libertatea.ro
image
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
FOTO Venezuela, fiica unui uriaș campion, s-a căsătorit la 16 ani. Ce vârstă are mirele + Reacția părinților: ”E evident”
digisport.ro
image
O taiwaneză spune ce nu îi place în România. Ce o deranjează cel mai mult la români: „Nu m-am acomodat deloc cu asta”
click.ro
image
Cine este românul care creează chitare pentru Metallica și alte nume mari din rock. Povestea incredibilă a lui Dumitru „Dino” Muradian
antena3.ro
image
Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au urcat cu 9.000 de euro de la o lună la alta. Cât a ajuns preţul mediu cerut pentru un apartament vechi de 3 camere în Capitală
zf.ro
image
Reacţia lui Mihai Trăistariu după rezultatul României la Eurovision: "Vecinii îți dau în cap"
observatornews.ro
image
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este condiția
cancan.ro
image
Vestea pe care pensionarii nu voiau să o audă. Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta? „E ultimul avertisment”
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Cum recuperezi banii din RCA după ce vinzi sau radiezi mașina. Situațiile în care poți primi restituirea
playtech.ro
image
Marius Șumudică îl distruge pe Costel Gâlcă: „Noi toți suntem proști, iar tu ești deștept! Nu mai suport!”
fanatik.ro
image
PSD, atac la adresa premierului demis: „Despre Baronul-Bolojan de ce nu vorbește? Primea milioane de lei”
ziare.com
image
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la Eurovision
digisport.ro
image
Ele sunt frumoasele de la Eurovision 2026. Au cucerit scena și publicul din întreaga lume
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată locuința de vis a Georgianei Lobonț. S-a mutat recent la Cluj și a fost nevoită să-și lase casa din Dej pentru alta aici. Woooow! Totul e nou și ales cu gust: Sunt foarte încântată / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vouchere de vacanță pentru mai mulți români. Și cei cu salarii nete de până la 6.000 lei pot obține bani de concedii
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
„Refuz să prezint asta. Tremur ca o vargă și nu pot să-mi revin”. Prezentatoarea voturilor din Republica Moldova la Eurovision 2026, șocată când a văzut câte puncte a primit România
actualitate.net
image
Dan Negru, mesaj dur după Eurovision 2026: „Și-au primit răsplata”. Ce a spus despre victoria Bulgariei și prestația Alexandrei Căpitănescu
click.ro
image
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
click.ro
image
Ce trebuie să faci pentru ca hortensiile să-și schimbe culoarea: „Este o practică despre care grădinarii vorbesc de ani de zile”
click.ro
Nicole Kidman și fiica Sunday Rose GettyImages 2274521790 jpg
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Muzeul Nicolae Minovici (© Muzeul Municipiului București)
Vila Minovici și frumusețea românească privită prin ochii istoricului american David Muzzeyp
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru cuvinte spuse de Tudor Chirilă după finala Eurovision 2026. Mesajul transmis Alexandrei Căpitănescu după locul 3 obținut de România
image
Dan Negru, mesaj dur după Eurovision 2026: „Și-au primit răsplata”. Ce a spus despre victoria Bulgariei și prestația Alexandrei Căpitănescu

OK! Magazine

image
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas