Povestea piesei „Bangaranga”, compusă de un constănțean, care a adus trofeul Eurovision în Bulgaria

Producătorul constănțean Cristian Tarcea, recunoscut pe plan internațional sub numele Monoir, se află în spatele victoriei obținute de Bulgaria la Eurovision 2026. Melodia „Bangaranga”, compusă de artistul român și interpretată de DARA, a triumfat în finala de la Viena cu un total de 516 puncte din partea juriilor și a publicului. Cu o carieră solidă de peste 15 ani și miliarde de ascultări online la activ, Cristian Tarcea vorbește, într-un interviu pentru „Adevărul”, despre începuturile colaborării cu DARA și despre cum s-a născut acest hit. De asemenea, producătorul explică rețeta succesului de pe scena europeană și planurile sale pentru cariera muzicală.

Adevărul: Cum a început colaborarea ta cu DARA și cum ai ajuns să lucrezi la piesa Bulgariei pentru Eurovision?

Cristian Tarcea: Pe DARA am cunoscut-o când avea șaisprezece ani. A venit în Constanța după ce am avut hitul The Violin Song în Bulgaria. Cei de la Virginia Records au zis să mă contacteze și să începem să lucrăm câte ceva cu artiștii lor locali. Și așa am cunoscut-o pe DARA și, de când am intrat în studio cu ea, am simțit că are un potențial mare și de atunci am lucrat constant. Iar Bangaranga s-a născut în 2023, într-o tabără de muzică în Sofia. De obicei, în taberele de muzică se face muzică pe brief, trebuie să faci asta pentru artiști XY.

Și atunci când am văzut că o să am sesiune cu DARA, am zis nu, nu facem niciun brief. Astăzi ne distrăm. Astăzi dăm toată energia, o punem pe masă și ne distrăm, ne simțim bine. Și efectiv așa s-a lansat, așa s-a născut Bangaranga. N-am avut absolut nicio așteptare, nu ne-am fi gândit că e piesa de Eurovision, pur și simplu ne-am distrat în studio, iar 3 ani mai târziu bulgarii au decis să participe cu piesa.

Cât timp ți-a luat să o compui?

De-a lungul timpului, dacă cuantificăm în ore, probabil undeva la douăzeci și ceva de ore, treizeci și ceva de ore, pentru că au fost foarte multe versiuni care au trebuit făcute pentru Eurovision, dar cred că creația principală a fost făcută într-o zi. Atât de bine ne-am simțit și ne-am conectat cu toții, mai ales cu Dara, care are o energie extraordinară.

Se spune că ai impresionat printr-o combinație electro-pop și influențe balcanice. Ce transmite această piesă?

Eu cred că transmite faptul că avem în noi o energie pe care poate uneori o ținem ascunsă și piesa asta vrea să scoată tot ce e mai bun din noi și să fim energici, să ne bucurăm de viață și să fim Bangaranga, cum s-ar spune. Încercăm să aducem voie bună și energie din boxele oamenilor.

Bulgaria a câștigat și la votul publicului, și la votul juriului. Care crezi că a fost secretul succesului la Eurovision?

Nu știu dacă a fost un secret, nu știu dacă a fost o rețetă anume. Eu cred că a fost efectiv un moment bun, un moment artistic bun. A fost practic un concept, de la prestația pe scenă, în combinație cu piesa și cu dansatorii. Toată chestia asta se pare că a plăcut oamenilor și cred că asta a fost rețeta, dacă putem să-i spunem așa.

Și pentru tine personal, ce urmează de acum încolo?

Muzică, muzică și iarăși muzică. Cu cât mai puține așteptări și cu cât mai multe bucurii. Pentru că am observat o chestie, de fiecare dată când am făcut ceva fără să am așteptări, atunci s-au întâmplat niște lucruri spectaculoase și e minunat să primești astfel de lucruri de la viață. Rămâi plăcut impresionat.

Cristian Tarcea studiază muzica de la vârsta de cinci ani

Născut în 1993 la Constanța, Cristian Tarcea a devenit o prezență constantă în industria internațională, iar succesul piesei „Bangaranga”, câștigătoarea Eurovision 2026, îi confirmă statutul, potrivit Digi24.

A început studiul muzicii la vârsta de cinci ani, iar din 2008 s‑a orientat către compoziție și producție. În 2012 a fondat propria casă de discuri, Thrace Music, care a devenit și studioul său principal de creație. De-a lungul timpului, a studiat pianul, percuția și teoria muzicală, absolvind Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, apoi Facultatea de Arte, specializarea Pedagogie Muzicală.

Ca producător, Monoir a colaborat cu nume importante ale scenei românești, precum Antonia, Alexandra Stan sau Sasha Lopez, iar piesele sale au acumulat miliarde de ascultări online. Unul dintre cele mai mari hituri ale sale, „The Violin Song” (2016), realizat alături de Osaka și Brianna, a depășit 80 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Finala Eurovision 2026, organizată la Viena, a fost marcată de o competiție strânsă, un interes public ridicat și o prezență puternică a țărilor din Europa Centrală și de Est.