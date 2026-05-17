Maia Sandu acuză Rusia că încearcă să destabilizeze Republica Moldova prin pașapoartele rusești oferite în Transnistria

Președinta Republicii Moldova a respins ferm decizia Kremlinului de a simplifica acordarea cetățeniei ruse pentru locuitorii din Transnistria. Maia Sandu a calificat-o drept o nouă încercare a Moscovei de a destabiliza țara și de a alimenta efortul militar din Ucraina.

Decretul semnat vineri, 15 mai, de președintele rus Vladimir Putin permite locuitorilor regiunii separatiste Transnistria să obțină cetățenia rusă fără a locui în Rusia și fără a cunoaște limba rusă, potrivit Politico.

Maia Sandu a reacționat sâmbătă, afirmând că Rusia „probabil are nevoie de mai mulți oameni pe care să îi trimită la război în Ucraina”.

Liderul Republicii Moldova consideră că măsura face parte dintr-o strategie de presiune asupra Moldovei, în contextul în care autoritățile de la Chișinău accelerează procesul de reintegrare a Transnistriei, regiune controlată politic și militar de Moscova încă de la destrămarea URSS.

Maia Sandu a subliniat că, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina, „majoritatea oamenilor din regiune au ales cetățenia moldovenească, pentru că s-au simțit mai în siguranță cu pașaportul Republicii Moldova decât cu cel al Rusiei”.

„Doar Uniunea Europeană poate decide dacă Moldova devine sau nu membră a UE”

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței de securitate desfășurată la Tallinn.

Moldova, care a obținut statutul de țară candidată la UE în 2022 și a deschis oficial negocierile de aderare în 2024, este condusă de partidul proeuropean Acțiune și Solidaritate, formațiunea care a câștigat alegerile parlamentare din 2025 în pofida unei campanii de interferență hibride atribuite Rusiei.

Întrebată dacă Moscova ar putea bloca parcursul european al Moldovei prin intermediul dosarului transnistrean, Maia Sandu a fost categorică:

„Doar Uniunea Europeană poate decide dacă Moldova devine sau nu membră a UE. Rusia nu are niciun rol în acest proces”, a spus lidera de la Chișinău.