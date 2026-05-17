Scandal după ce Moldova a acordat doar 3 puncte României în finala Eurovision. Reacțiile furioase au inundat Internetul: „Rușine! E oribil, seamănă a corupție!”

România a urcat pe podium la Eurovision 2026, însă votul venit din Republica Moldova a stârnit un val de nemulțumiri. Cele doar 3 puncte acordate de juriul moldovean au provocat reacții intense, inclusiv peste Prut, unde mulți spun că decizia nu reflectă votul publicului.

Finala Eurovision 2026 a adus României unul dintre cele mai bune rezultate din ultimii ani, dar și o controversă care continuă să alimenteze discuțiile în mediul online.

Deși reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, a încheiat competiția pe locul al treilea, cu 296 de puncte, momentul acordării voturilor din partea juriilor naționale a lăsat un gust amar multor telespectatori români. Cea mai mare surpriză neplăcută a venit chiar din Republica Moldova, țară de la care publicul din România se aștepta la un sprijin consistent.

În timp ce România a acordat Republicii Moldova 10 puncte, juriul moldovean a oferit reprezentantei noastre doar 3 puncte. Cele 12 puncte, maximum, au mers către Polonia, iar diferența dintre așteptările publicului și rezultatul final a declanșat aproape instantaneu un val de reacții pe rețelele sociale.

Pentru mulți dintre cei care urmăresc competiția de ani de zile, situația a fost cu atât mai greu de înțeles cu cât relația dintre cele România şi Republica Moldova a fost marcată, aproape constant, de schimburi generoase de puncte și de susținere reciprocă.

În acest context, decizia juriului de la Chișinău a fost interpretată de unii drept un afront, o umilință, iar de alții drept o alegere imposibil de explicat.

Publicul moldovean i-a dat Alexandrei punctajul maxim

Dacă juriiile au tratat piesa României cu reținere, publicul european a a votat masiv pentru Alexandra Căpitănescu, ea obținând 232 de puncte la televot, unul dintre cele mai mari scoruri ale serii, iar acest val de susținere a ridicat România până pe podiumul competiției.

Situația din Republica Moldova a devenit și mai sensibilă după publicarea diferenței dintre votul juriului și cel al telespectatorilor, pentru că, în timp ce jurații au oferit doar 3 puncte României și niciun punct Ucrainei, publicul moldovean a acordat punctajul maxim, 12 puncte, Alexandrei Căpitănescu.

Diferența evidentă dintre cele două opțiuni, a publicului moldovean, pe de o parte, şi a membrilor juriului, pe de altă parte au alimentat nu doar criticile, ci şi controverse despre criteriile pe baza cărora au fost aleși membri acestuia și despre cine sunt persoanele care au reprezentat Republica Moldova, în condițiile în care, cel puțin până în momentul de față, nu au fost făcute publice informații complete despre componența juriului moldovean.

Într-o reacție publicată online, directorul general al Teleradio-Moldova, Vlad Țurcanu, a remarcat diferența dintre votul publicului și cel al juriului, spunând că aceasta l-a surprins.

Ce spune purtătorul de cuvânt al Chișinăului

O reacție amplă a venit și din partea lui Daniel Vodă, purtător de cuvânt al Guvernului de la Chișinău, care a încercat să explice de ce situația a generat atât de multă tensiune într-un mesaj pe Facebook.

„PUBLICUL DIN REPUBLICA MOLDOVA A ACORDAT PUNCTAJUL MAXIM ROMÂNIEI”, a scris acesta într-o postare care a circulat intens online.

„La noi se spune uneori: «Ne scuzați că fără scandal». Ei bine, cel mai mare scandal al Eurovisionului pentru Republica Moldova nu a fost legat de artiști. Satoshi și Alexandra Căpitănescu au avut prestații excelente. Scandalul a fost altul: juriul din Republica Moldova a părut să nu înțeleagă că Eurovisionul este și un concurs geopolitic, nu doar muzical, chiar dacă și la acest criteriu reprezentanta României a fost excelentă. Alte țări au votat vecinii, prietenii, alianțele culturale sau politice. Iar noi am dat României doar 3 puncte din partea juriului”, a transmis Daniel Vodă.

Acesta a ținut să sublinieze că imaginea creată imediat după anunțarea punctajului nu reflectă întreaga realitate.

„Publicul din Republica Moldova, însă, a făcut exact ce trebuia: a oferit 12 puncte României. Cumulat, România a primit de la Republica Moldova 15 puncte. Problema este că rezultatele juriului apar primele. Iar impresia inițială a fost una nedreaptă: că Republica Moldova ar fi întors spatele României. Asta este fals. Publicul a votat România. Publicul a salvat onoarea”, a mai scris acesta.

În același mesaj, Daniel Vodă a criticat lipsa unei comunicări rapide și clare privind diferențele dintre cele două voturi.

„Aici intervine responsabilitatea postului public. Când știi că există o vulnerabilitate emoțională majoră în relația Moldova - România, te pregătești. Comunici rapid. Explici votul publicului. Arăți cifrele. Nu lași spațiul public să ardă în confuzie”, a explicat acesta.

„Când organizezi un concurs urmărit de sute de mii de oameni, transparența nu este un moft. Este obligație publică. TVR a plasat un carton informativ cu votul public în timpul concursului. În peste 5 ani, probabil nu ne vom aminti de aceste 3 puncte acordate de juriu. Într-o seară în care muzica ne-a unit, lipsa de transparență a reușit să umbrească exact ceea ce Moldova și România au făcut cel mai bine: să se susțină reciproc”, a mai adăugat el.

Rețelele sociale au luat foc: „Rușine!"

Nemulțumirea s-a văzut imediat în comentariile apărute online, inclusiv din partea unor utilizatori din Republica Moldova, care au spus că juriul nu reflectă opțiunea publicului.

* „Rușine pentru juriul lui Vlad Țurcanu (directorul TV Moldova)! Să dai României, ajunsă în final pe locul trei, doar 3 puncte, iar Poloniei tocmai 12 puncte, e mai mult decât ciudat! E oribil, și seamănă a corupție! URGENT o investigație! Vrem și numele acestor jurați!”, a scris un utilizator.

* „Să nu ne îmbătăm cu apă chioară, corect, publicul de pe ambele maluri au votat frumos, în schimb ce au votat «experţii» moldoveni asta-i întrebarea?! Aş fi putut înţelege, dacă Alexandra era la coada clasamentului, nu are rost să mai discutăm, dintr-un glod în altul, atât au ştiut şi înţeles atât au spus! Ruşine!”, a comentat altcineva.

Mulți au cerut transparență și publicarea identității celor care au făcut parte din juriu.

* „Eu vreau sa stiu cine a fost in Juriul Moldovei??? Adică România a primit de la juriul Moldovei 3 puncte şi Romania ne-a dat 10 (deşi noi nu suntem chiar de locul 2) Cine a fost acest «juriu» deştept de anul asta?”, a scris un internaut.

* „Da’ cine mă rog a fost juriul, câți 3,4,5 omenaşi; ei nu ne reprezintă deloc, dar, da, piesa Alexandrei eu cred că trebuia să câştige, a fost foarte bună piesa şi prestaţia!”, se arată într-un alt mesaj.

* „Degeaba, niciun argument nu o să ajute. Suntem eroii cei negativi din această seară. E mai ușor să dai vina decât să vezi frumosul (publicul a făcut ce a trebuit să facă)”, a scris un utilizator din Republica Moldova.

* „Și când ne înecăm, tot la frații de peste Prut căutăm și găsim colacul de salvare. Dați și numele juraților, ar trebui să ne cunoaștem «eroii». Mama ei de socoteală și de rânduială”, a scris altcineva.

Pe forumul „Moldovenii din Seattle”, un utilizator a rezumat frustrarea multora:

„Ce juriu a avut Moldova la Eurovision, de au acordat doar 3 pct României? Să primim 12 pct de la Luxemburg și doar 3 pct de la Moldova! Rușine să le fie! România și Alexandra Căpitănescu meritau mai mult! Sper că sunteți la fel de supărați ca și mine! Iar dacă le cunoașteți numele juraților, faceți aceste nume publice ca să se cunoască cine sunt aceste persoane!”

Voturile pentru România

În restul Europei, votul pentru România la Eurovision 2026 a fost unul puternic influențat de public, chiar dacă reacțiile juriilor au fost inegale. Alexandra Căpitănescu a obținut un total de 232 de puncte din televot, unul dintre cele mai ridicate scoruri ale serii, ceea ce a împins decisiv România pe podiumul competiției.

Sprijinul publicului a venit din numeroase țări, unde piesa a fost apreciată mult peste evaluările juriilor.

Luxemburg a oferit României punctajul maxim, 12 puncte, într-unul dintre cele mai notabile momente ale finalei, în timp ce Cehia a acordat 8 puncte, Norvegia 6, Polonia și Italia câte 5, iar Israelul 4.

În zona punctajelor mai mici, Elveția, Portugalia, Suedia și Danemarca au contribuit cu câte un punct, iar Grecia și Letonia cu câte două.

Spre deosebire de aceste rezultate din partea publicului și a unor jurii favorabile, mai multe state importante nu au acordat niciun punct României, ceea ce a făcut ca diferența dintre televot și votul juriilor să devină una dintre principalele teme de discuție ale ediției Eurovision 2026.