search
Duminică, 17 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Politologul Cristian Pîrvulescu explică miza consultărilor de la Cotroceni și scenariul anticipatelor: „Demiterea Guvernului Bolojan nu este un accident”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Consultările convocate de președintele Nicușor Dan pentru luni, 18 mai, se desfășoară într-un climat politic tensionat, marcat de lipsa unei majorități clare și de refuzul partidelor de a susține variantele propuse de adversari. Șeful statului insistă pentru formarea unei „majorități prooccidentale”, avertizând că nu va nominaliza un premier care ar putea genera o nouă criză politică.

Pîrvulescu subliniază că electoratul nu poate rezolva o criză. FOTO SNSPA
Pîrvulescu subliniază că electoratul nu poate rezolva o criză. FOTO SNSPA

În ciuda apelului la responsabilitate, partidele au transmis deja linii roșii ferme, ceea ce complică negocierile și deschide calea către scenariul unui premier tehnocrat, considerat de politologul Cristian Pîrvulescu o soluție posibilă, dar instabilă, potrivit News.ro

Cristian Pîrvulescu: „Asistăm la o farsă instituțională”

Într-un interviu pentru sursa citată, politologul Cristian Pîrvulescu descrie situația actuală drept o criză politică profundă, generată de tensiunile dintre instituții și de incapacitatea partidelor de a coopera.

„Această operetă este o farsă în realitate; problema noastră este instituțională, este o problemă a modului în care ne raportăm la funcționarea guvernului și a instituțiilor în România”.

Potrivit acestuia, demiterea Guvernului Bolojan nu este un accident, ci expresia unei crize endemice.

Un premier tehnocrat, soluție probabilă, dar instabilă

Deși partidele resping public ideea, Pîrvulescu consideră că exact vehemența lor indică direcția președintelui:

„Cu cât vehemența este mai mare, cu atât avem certitudinea că acea propunere este cea asupra căreia se va opri președintele”, a spus politologul, adăugând că „atacul convergent împotriva primului ministru independent este menit să complice foarte mult datele negocierii".

Potrivit acestuia, scopul unui astfel de premier ar fi în primul rând economic: calmarea piețelor și oferirea de garanții investitorilor.

Printre numele vehiculate se află Radu Burnete (consilier prezidențial) și Șerban Matei (BNR). Totuși, Pîrvulescu avertizează că un astfel de guvern ar putea avea o viață scurtă, poate chiar mai scurtă decât cel condus de Bolojan.

Alegerile anticipate, „o soluție falsă”

În timp ce unele partide invocă anticipatele, politologul respinge ferm această variantă:

„Soluția revenirii la urne este o soluție falsă… nu rezolvă problema, doar o adâncește”.

Cristian Pîrvulescu subliniază că electoratul nu poate rezolva o criză care ține de arhitectura puterii, nu de preferințele de moment.

În ciuda blocajului, politologul estimează că România va avea un guvern în scurt timp:

„La sfârșitul lunii avem guvern”.

Calendarul consultărilor

Amintim că Administrația Prezidențială a stabilit următorul program pentru consultările pe care președintele Nicușor Dan le va avea luni cu partidele parlamentare:

09:00 – PSD

10:00 – AUR

11:00 – PNL

12:00 – USR

13:00 – UDMR

14:00 – Minorități

15:00 – SOS România

16:00 – POT.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Controversă la Eurovision: Publicul din R. Moldova a acordat 12 puncte României, juriul doar 3. Reacția prezentatoarei Margarita Druță
digi24.ro
image
Piesa care a câștigat Eurovision 2026, compusă și de un român. Cine a lucrat la „Bangaranga”, hitul Bulgariei cântat de DARA
stirileprotv.ro
image
Geniu al roboticii la numai 17 ani. A luat premiul întâi la nivel internațional pentru o invenție care poate salva vieți
gandul.ro
image
Irina Rimes, despre punctajul acordat României de Republica Moldova: Vreau să văd publicată lista juriului
mediafax.ro
image
Afacerea în care s-a lansat fostul fotbalist de la Dinamo. Îi aduce venituri considerabile
fanatik.ro
image
Începe procesul de trădare al suveraniștilor din Comandamentul „Vlad Țepeș”. Cum au folosit inculpații aplicația ChatGPT pentru a-și găsi „omul de legătură” cu Rusia
libertatea.ro
image
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face Occidentul ca să grăbească prăbușirea regimului
digi24.ro
image
Starul lui PSG a primit public o ofertă indecentă » Soția a dat replica anului
gsp.ro
image
FOTO Venezuela, fiica unui uriaș campion, s-a căsătorit la 16 ani. Ce vârstă are mirele + Reacția părinților: ”E evident”
digisport.ro
image
Dan Negru, mesaj dur după Eurovision 2026: „Și-au primit răsplata”. Ce a spus despre victoria Bulgariei și prestația Alexandrei Căpitănescu
click.ro
image
Cine este românul care creează chitare pentru Metallica și alte nume mari din rock. Povestea incredibilă a lui Dumitru „Dino” Muradian
antena3.ro
image
Cartierul din Bucureşti unde preţurile la apartamente au urcat cu 9.000 de euro de la o lună la alta. Cât a ajuns preţul mediu cerut pentru un apartament vechi de 3 camere în Capitală
zf.ro
image
Reacţia lui Mihai Trăistariu după rezultatul României la Eurovision: "Vecinii îți dau în cap"
observatornews.ro
image
Orașele din România în care plouă toată luna iunie. Meteorologii EaseWeather anunță cea mai ploioasă vară din mileniul trei
cancan.ro
image
Pensie recalculată la 1.750 lei, dar plătită în continuare la 1.293 lei. Pensionara a descoperit neregula
newsweek.ro
image
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
prosport.ro
image
Ce ascund subsolurile blocurilor comuniste și de ce au fost construite atât de solid. Puţini ştiu explicaţia oficială
playtech.ro
image
Cum a votat, de fapt, publicul din Ucraina și Moldova piesa României la Eurovision. Câte puncte a obținut Alexandra Căpitănescu de la fiecare ţară în parte 
fanatik.ro
image
PSD, atac la adresa premierului demis: „Despre Baronul-Bolojan de ce nu vorbește? Primea milioane de lei”
ziare.com
image
Lucrul pe care puțini îl știu despre Alexandra Căpitănescu, artista care a scris istorie pentru România la Eurovision
digisport.ro
image
Prezentatoarea votului Moldovei, în lacrimi după cele 3 puncte date României la Eurovision. Cine a făcut parte din juriul care a provocat scandalul
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată locuința de vis a Georgianei Lobonț. S-a mutat recent la Cluj și a fost nevoită să-și lase casa din Dej pentru alta aici. Woooow! Totul e nou și ales cu gust: Sunt foarte încântată / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vouchere de vacanță pentru mai mulți români. Și cei cu salarii nete de până la 6.000 lei pot obține bani de concedii
mediaflux.ro
image
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
„Refuz să prezint asta. Tremur ca o vargă și nu pot să-mi revin”. Prezentatoarea voturilor din Republica Moldova la Eurovision 2026, șocată când a văzut câte puncte a primit România
actualitate.net
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie
click.ro
image
Două zodii intră într-o perioadă de aur începând cu 21 mai. Se vor afla sub o stea norocoasă, apar oportunități importante și se anunță reușite în plan financiar și sentimental
click.ro
image
De ce rămâne podeaua lipicioasă după ce o speli cu mopul. Lucruri pe care trebuie să le eviți
click.ro
Nicole Kidman și fiica Sunday Rose GettyImages 2274521790 jpg
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare
okmagazine.ro
Tort morcovi Sursa foto shutterstock 2159874025 jpg
Tort de morcovi, desertul care te cucerește de la prima felie
clickpentrufemei.ro
Muzeul Nicolae Minovici (© Muzeul Municipiului București)
Vila Minovici și frumusețea românească privită prin ochii istoricului american David Muzzeyp
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru cuvinte spuse de Tudor Chirilă după finala Eurovision 2026. Mesajul transmis Alexandrei Căpitănescu după locul 3 obținut de România
image
Un român „a furat” visul României de a câștiga trofeul la Eurovision! Bulgaria a câștigat cu piesa unui constanțean! România, cea mai bună performanță din istorie

OK! Magazine

image
Nicole Kidman, război în familie cu fostul soț infidel. Fiicele ei și-ale lui Keith Urban clocotesc de supărare

Click! Pentru femei

image
Ce credea Olivia Newton-John că s-a întâmplat cu iubitul care a dispărut pe mare

Click! Sănătate

image
Medic: Singurul simptom care apare precoce în cancerul de pancreas