Politologul Cristian Pîrvulescu explică miza consultărilor de la Cotroceni și scenariul anticipatelor: „Demiterea Guvernului Bolojan nu este un accident”

Consultările convocate de președintele Nicușor Dan pentru luni, 18 mai, se desfășoară într-un climat politic tensionat, marcat de lipsa unei majorități clare și de refuzul partidelor de a susține variantele propuse de adversari. Șeful statului insistă pentru formarea unei „majorități prooccidentale”, avertizând că nu va nominaliza un premier care ar putea genera o nouă criză politică.

În ciuda apelului la responsabilitate, partidele au transmis deja linii roșii ferme, ceea ce complică negocierile și deschide calea către scenariul unui premier tehnocrat, considerat de politologul Cristian Pîrvulescu o soluție posibilă, dar instabilă, potrivit News.ro

Cristian Pîrvulescu: „Asistăm la o farsă instituțională”

Într-un interviu pentru sursa citată, politologul Cristian Pîrvulescu descrie situația actuală drept o criză politică profundă, generată de tensiunile dintre instituții și de incapacitatea partidelor de a coopera.

„Această operetă este o farsă în realitate; problema noastră este instituțională, este o problemă a modului în care ne raportăm la funcționarea guvernului și a instituțiilor în România”.

Potrivit acestuia, demiterea Guvernului Bolojan nu este un accident, ci expresia unei crize endemice.

Un premier tehnocrat, soluție probabilă, dar instabilă

Deși partidele resping public ideea, Pîrvulescu consideră că exact vehemența lor indică direcția președintelui:

„Cu cât vehemența este mai mare, cu atât avem certitudinea că acea propunere este cea asupra căreia se va opri președintele”, a spus politologul, adăugând că „atacul convergent împotriva primului ministru independent este menit să complice foarte mult datele negocierii".

Potrivit acestuia, scopul unui astfel de premier ar fi în primul rând economic: calmarea piețelor și oferirea de garanții investitorilor.

Printre numele vehiculate se află Radu Burnete (consilier prezidențial) și Șerban Matei (BNR). Totuși, Pîrvulescu avertizează că un astfel de guvern ar putea avea o viață scurtă, poate chiar mai scurtă decât cel condus de Bolojan.

Alegerile anticipate, „o soluție falsă”

În timp ce unele partide invocă anticipatele, politologul respinge ferm această variantă:

„Soluția revenirii la urne este o soluție falsă… nu rezolvă problema, doar o adâncește”.

Cristian Pîrvulescu subliniază că electoratul nu poate rezolva o criză care ține de arhitectura puterii, nu de preferințele de moment.

În ciuda blocajului, politologul estimează că România va avea un guvern în scurt timp:

„La sfârșitul lunii avem guvern”.

Calendarul consultărilor

Amintim că Administrația Prezidențială a stabilit următorul program pentru consultările pe care președintele Nicușor Dan le va avea luni cu partidele parlamentare:

09:00 – PSD

10:00 – AUR

11:00 – PNL

12:00 – USR

13:00 – UDMR

14:00 – Minorități

15:00 – SOS România

16:00 – POT.