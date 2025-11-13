search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
Ultimele știri
Război în Ucraina

CSM, reacție fermă după declarațiile viceprimarului Ruben Lațcău despre „judecătoare șantajate de loverboys”: „Acuzații grave și nefondate”

Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat că a constatat încălcarea independenței și imparțialității unor judecători ai Curții de Apel Timișoara, după declarațiile publice ale viceprimarului Ruben Lațcău. CSM consideră afirmațiile acestuia discriminatorii și de natură să afecteze încrederea în justiție.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a transmis, într-un comunicat de presă, că a luat act „cu îngrijorare” de declarațiile formulate de Ruben Lațcău, viceprimarul Municipiului Timișoara, într-un interviu publicat recent pe YouTube. Potrivit CSM, afirmațiile acestuia conțin „acuzații grave și nefondate la adresa unor magistrați femei”, referindu-se la o cauză aflată pe rol și nesoluționată definitiv.

În interviul respectiv, Lațcău a afirmat că „judecătoarele din România sunt șantajate de interlopi cu care se întâlnesc” și că „se practică șantajul la scară largă, mai ales în Justiție”. El a detaliat: „Se practică șantajul, mai ales în justiție. Este o cultură adevărată de loverboys care dateuiesc judecătoare în România și pe care le șantajează cu filme. Eu am avut această epifanie și acum după mai multe discuții și întâmplări îmi dau seama că este un fenomen generalizat de judecătoare în România, de judecătoare care se dateuiesc cu judecători și aceste judecătoare să fie șantajate și diverși băieți deștepți ajung să controleze deciziile unui judecător. Am pățit pe pielea noastră în cazul Colterm”.

În ședința din 13 noiembrie 2025, Secția pentru judecători a CSM a admis cererea formulată de magistrații Curții de Apel Timișoara și a constatat că prin declarațiile viceprimarului a fost încălcată independența și imparțialitatea acestora, precum și reputația profesională a doamnelor judecător vizate.

CSM denunță afirmațiile discriminatorii

Consiliul a subliniat că comentariile de natură ofensatoare și discriminatorie la adresa unor magistrați femei”, bazate pe aspecte de viață privată, stare civilă sau statut social, „sunt inadmisibile într-un stat de drept” și „aduc atingere principiului egalității de gen și prestigiului profesiei de judecător”.

Acestea reprezintă un comportament care are ca scop şi vizează atingerea demnităţii femeilor judecător, precum şi crearea unei atmosfere degradante, umilitoare şi ofensatoare îndreptate împotriva acestora”, a transmis CSM.

Sesizări către CNA și CNCD

Având în vedere gravitatea afirmațiilor, Consiliul Superior al Magistraturii a decis să sesizeze Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) și Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD), pentru a analiza aspectele semnalate și a aplica eventualele sancțiuni legale.

CSM a reamintit că judecătorii și procurorii își exercită atribuțiile „exclusiv în temeiul legii și al probelor administrate”, iar evaluarea activității lor profesionale se bazează pe criterii obiective, „nu pe percepții sau aprecieri subiective, de natură personală”.

„Declarațiile nu pot fi simple opinii personale”

În final, Consiliul a atras atenția asupra „climatului de ostilitate” tot mai accentuat la adresa magistraților, alimentat, potrivit instituției, de mediul politic și de mass-media.

Acest tip de declaraţii nu pot fi simple opinii personale şi, pe fondul atitudinii sociale îngrijorătoare la adresa magistraţilor, nu fac decât să amplifice reacţii periculoase la adresa judecătorilor şi procurorilor, generând instabilitate și divizare în societate”, se mai arată în comunicatul CSM.

