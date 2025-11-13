search
Joi, 13 Noiembrie 2025
Adevărul
Tudorel Toader, despre reforma pensiilor magistraților: „Nu se poate fără avizul CSM"

Publicat:

Negocierile dintre președinte, liderii coaliției și reprezentanții magistraților privind reforma pensiilor speciale s-au încheiat fără niciun acord. Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, susține că blocajul poate fi depășit doar printr-o decizie a Curții Constituționale, având în vedere că avizul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) este obligatoriu, chiar dacă are doar caracter consultativ. 

Tudorel Toader, susține că blocajul poate fi depășit doar printr-o decizie a CCR FOTO: Gov.ro
Tudorel Toader, susține că blocajul poate fi depășit doar printr-o decizie a CCR FOTO: Gov.ro

Guvernul se află sub presiunea Comisiei Europene, care cere progrese concrete în reforma pensiilor speciale până la finalul lunii noiembrie pentru a debloca fondurile din PNRR. Una dintre întrebările-cheie este dacă Executivul poate înainta proiectul fără avizul CSM.

Tudorel Toader, fost judecător la Curtea Constituțională, a explicat că acest lucru nu este posibil: Nu se poate fără avizul CSM. Avizul este consultativ, dar consultativ, în sensul că trebuie solicitat, cerut, trebuie acceptat intervalul de timp pe care l-a stabilit Curtea Constituțională, de 30 de zile, și CSM poate să dea un aviz negativ sau pur și simplu să nu răspundă. Proiectul de lege merge mai departe, dar sunt două lucruri, două principii pe care trebuie să le respectăm”.

El a amintit că procesul legislativ trebuie să se bazeze pe două principii fundamentale: „În primul rând, această colaborare loială, cum se spune, dintre puterile statului, este incompatibilă cu atacurile la adresa justiției. În al doilea rând, legiuitorul nu poate fi împiedicat să legifereze”.

„Arhitectura statului de drept o restabilește doar Curtea Constituțională”

Fostul ministru al Justiției a criticat tonul conflictual al discuțiilor și a subliniat că doar Curtea Constituțională poate tranșa disputa dintre instituțiile statului: „Arhitectura statului de drept, acest echilibru între puterile statului, îl stabilește, restabilește numai Curtea Constituțională. Nu se rezolvă nici prin proces, dosare penale, nici prin declarații ale unui vicepremier sau altcuiva, nici prin atacuri prin media. Există regulatorul de competențe a echilibrului, repet, între puterile statului”, a spus Toader la Digi24.

Presiunea termenului european

Toader a atras atenția și asupra termenului-limită impus de Comisia Europeană: „E adevărat că mai sunt puține zile până pe 28 noiembrie, dar legiuitorul știa de mult această problemă, această condiționalitate din PNRR pe care a scris-o cineva cândva. Dar ceea ce a trecut în PNRR nu poate crea obligații care să depășească exigențele Constituției. Aici este problema noastră, în general”.

„Cele două puteri au poziții diametral opuse”

Întrebat cum ar putea fi deblocată situația și dacă magistrații vor accepta procentul propus de Guvern, Toader a răspuns: „Eu am sperat că vor fi de acord cu cei 70%, cum era în prima variantă a proiectului de lege. Văzând discuțiile și reacțiile de ieri, se pare că cele două poziții, cele două puteri, că până la urmă, la urmă, două puteri au poziții diametral opuse, soluția nefiind decât printr-o decizie a Curții Constituționale”.

