CSM reacționează la declarațiile lui Kelemen Hunor privind consultarea CCR pe proiectul pensiilor magistraților: „Un incident inacceptabil și fără precedent”

Consiliul Superior al Magistraturii a cerut explicații Curţii Constituţionale a României (CCR) şi premierului Ilie Bolojan după recentele afirmații făcute de liderul UDMR, Kelemen Hunor, în legătură cu proiectul de lege privind pensiile magistraților.

„Declaraţiile formulate de către unul dintre liderii coaliţiei de guvernare, domnul Kelemen Hunor, într-o emisiune televizată din data de 27 octombrie 2025, referitoare la un demers fără precedent de consultare prealabilă a Curţii Constituţionale, de către factorul politic, cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a determinat Consiliul să adopte o poziție instituțională imperios necesară”, se arată într-un comunicat transmis marți de CSM.

Cine a inițiat acest demers?

Consiliul Superior al Magistraturii precizează că s-a adresat Preşedintelui Curţii Constituţionale şi Prim-ministrului Guvernului României solicitând să se comunice: cine a inițiat acest demers; care este procedura în cadrul căreia a fost realizată o astfel de consultare și temeiul legal al acesteia; forma proiectului care a constituit obiectul consultării; persoanele care au participat la aceasta.

„Gravitatea excepţională a situaţiei prezentate legitimează Consiliul, în calitatea sa de garant al independenţei justiţiei, să solicite informațiile necesare referitoare la acest incident inacceptabil şi fără precedent, care creează premisele încălcării echilibrului constituțional între puterile executivă şi legislativă, pe de o parte, şi puterea judecătorească, pe de altă parte”, se mai arată în comunicat.

„Afectează independenţa Curţii Constituţionale”

Consiliul Superior al Magistraturii consideră că „este necesar a fi asumate consecinţele inerente unui astfel de demers deosebit de grav, care afectează independenţa Curţii Constituţionale, element fundamental al statului de drept, şi transformă jurisdicţia constituţională într-un consultant la dispoziţia Guvernului, contrar ordinii constituţionale, plasând totodată puterea judecătorească pe o poziţie de inegalitate şi inferioritate inadmisibilă într-o societate democratică”.

CSM mai precizează că dispoziţiile imperative ale art. 64 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, „prevăd în mod clar că judecătorii acesteia au obligația să-şi îndeplinească funcţia încredinţată cu imparţialitate, să nu dea consultaţii în probleme de competenţa Curţii Constituţionale și să se abţină de la orice activitate sau manifestări contrare independenţei funcţiei lor”.

Amintim că și Înalta Curte de Casație și Justiție a reacționat la afirmațiile președintelui UDMR, Kelemen Hunor, „referitoare la un presupus acord al ÎCCJ asupra proiectului de lege privind pensiile magistraților” precizând că „nu corespund realității”.

Afirmațiile lui Kelemen Hunor care au determinat ÎCCJ și CSM să reacționeze

Kelemen Hunor a declarat luni, la Digi24, că, înainte de a fi adoptat, proiectul privind reforma pensiilor speciale a fost trimis şi la Curtea supremă, „pentru analiză”.

„În momentul în care a fost proiectul pe agenda coaliţiei şi după aceea a fost pe agenda Guvernului şi a venit în Parlament, toată lumea a fost de acord cu varianta propusă de Guvern, cu creşterea vârstei de pensionare, mă rog, vechimea la 35 de ani, 70 la sută din venitul net pensia şi perioada de tranziţie de 10 ani. Într-adevăr, a existat o discuţie să fie de 15 ani, dar Guvernul, în primul proiect care a fost trimis la Curte în mod informal pentru analiză, a pus 10 ani. Şi la consultările cu magistraţii a fost tot 10 ani. În Parlament, nimeni n-a avut amendament de 15 ani la perioada de tranziţie. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Curtea Constituţională”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai spus că în societatea românească există „nervozitate și nemulțumire” din cauza faptului că Guvernul și Parlamentul nu reușesc să rezolve problema pensiilor magistraților.

„Aici apare nervozitatea, aici apare într-un fel neputința, fiindcă tu nu poți să spui oamenilor că ești în Parlament, ai majoritate și există un domeniu unde tu nu poți să legiferezi de ani de zile. Nu poți. Asta se întâmplă”, a spus Kelemen Hunor la Digi 24, referindu-se la blocajul politic pe tema reformei pensiilor speciale.

Președintele UDMR a avertizat că prelungirea acestei situații riscă să ducă la o ruptură între politicieni și cetățeni: