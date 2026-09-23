 Cristina Trăilă cere continuarea reformei administrației: „Sunt o mulțime de instituții ale statului român care funcționează degeaba” | adevarul.ro
search
Miercuri, 23 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Cristina Trăilă cere continuarea reformei administrației: „Sunt o mulțime de instituții ale statului român care funcționează degeaba”

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, susține că viitorul Executiv trebuie să continue reformele administrației publice, despre care afirmă că au fost blocate în perioada în care PSD a făcut parte din coaliția de guvernare. Trăilă a vorbit despre restructurarea autorităților centrale și locale, dar și despre eficientizarea companiilor și instituțiilor de stat.

Cristina Trăilă, invitată la Național TV 2.
Cristina Trăilă, invitată la Național TV 2. Foto: captură video Național TV

„Trebuie continuată și, totodată, implementată reforma pe care au blocat-o cei din PSD în coaliția de guvern”, a declarat Cristina Trăilă, marți seară, în cadrul unei emisiuni la Național TV 2, amintind că erau prevăzute reforme atât pentru autoritățile publice locale, cât și pentru cele centrale.

Ea a criticat numărul și modul de funcționare al unor instituții finanțate din bani publici.

„Sunt o mulțime de instituții ale statului român care funcționează degeaba. O spun cu responsabilitate”, a afirmat ea. Trăilă a dat ca exemplu institutele de cercetare. Potrivit acesteia, din cele 118 institute existente, 45 ar funcționa în condiții corespunzătoare, iar în cazul celorlalte ar trebui analizată utilitatea și eficiența lor.

În ceea ce privește companiile de stat, Trăilă a pus sub semnul întrebării menținerea unor conduceri ale unor societăți care înregistrează pierderi de mai mulți ani.

„Cum poți tu să fii de ani de zile pe pierderi și să te consideri un management eficient, mărindu-ți anual bonificațiile pe care trebuie să le iei ca membru în Consiliul de Administrație?”, a spus ea.

Un alt subiect abordat a fost transparența patrimoniului administrat de Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS). Trăilă a susținut că nu este suficientă publicarea informațiilor despre imobile, ci trebuie analizată și necesitatea păstrării acestora în patrimoniul regiei.

„De ce trebuie să existe toate aceste imobile gestionate de RAAPPS? De ce ele nu sunt scoase, o parte dintre ele, la licitație?”, a întrebat ea. Trăilă a precizat că regia trebuie să păstreze imobilele necesare activității de protocol, însă restul patrimoniului ar trebui analizat din perspectiva eficienței și a destinației.

În privința transparenței, Trăilă a explicat că există și limite legate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, însă susține că informațiile care pot fi făcute publice trebuie prezentate într-un mod cât mai transparent.

Cristina Trăilă: „Sistemul nu se lasă transformat”

Cristina Trăilă spune că păstrează o relație „foarte bună și corectă” cu premierul Ilie Bolojan, după demisia sa din Executiv. Trăilă afirmă că îl respectă pe premier și susține că acesta este un om cu care „se comunică foarte bine”.

„Este un om responsabil. Și dacă și-a asumat toată această bătălie, o duce până la capăt”, a declarat Cristina Trăilă despre Ilie Bolojan.

Întrebată despre motivele pentru care Bolojan s-a confruntat cu mai multe blocaje și controverse în perioada în care a condus Guvernul, Trăilă a susținut că PSD ar fi avut, încă de la început, o strategie de a împiedica reformele.

„Eu rămân la ideea că a fost o strategie de la bun început a Partidului Social Democrat. Frâna de mână a fost trasă înainte de vreme, adică din toamna anului trecut”, a afirmat ea.

Potrivit Cristinei Trăilă, Bolojan ar fi constatat în timp că anumite angajamente asumate de miniștri nu erau respectate. Trăilă a dat ca exemplu situația din Ministerul Energiei și gestionarea fondurilor pentru modernizare și PNRR, unde existau întârzieri în procesarea unor plăți.

Trăilă a criticat capacitatea statului de a se reforma. „Un stat nereformabil. O mână de oameni, oricât s-ar ambiționa, nu poate să transforme întregul sistem”, a spus ea.

Fostul secretar general adjunct al Guvernului a susținut că problemele sunt mai profunde și țin de modul în care s-a făcut reforma statului după 1989.

„Sistemul nu se lasă transformat. Pentru că reforma statului român n-a avut loc atunci când trebuia să aibă loc”, a declarat Cristina Trăilă.

Trăilă este cercetată de DNA în dosarul Fănel Bogos

Amintim că procurorii DNA au anunțat la sfârșitul lunii august 2026 punerea în mișcare a urmăririi penale față de Cristina Trăilă, care ocupa la acel moment funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Aceasta este acuzată de complicitate la folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru o altă persoană.

Ulterior, pe 16 septembrie, Cristina Trăilă a fost la sediul DNA Iaşi, unde a petrecut aproximativ cinci ore la audieri în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Trăilă a declarat atunci jurnaliştilor că a explicat anchetatorilor contextul în care s-au derulat evenimentele şi a respins acuzaţiile care o vizează. Mai multe detalii AICI.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”
digi24.ro
image
Un oceanograf a urmărit traseul a 28.800 de jucării de plastic pierdute în Pacific, în 1992. Unde au ajuns după ani de zile
stirileprotv.ro
image
Anunțul care dă FIORI românilor! Cursul BNR prevestește dezastrul
gandul.ro
image
Siegfried Mureșan, interviu pentru POLITICO: „Alegerile anticipate nu sunt opțiunea mea preferată”
mediafax.ro
image
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui Dinamo
fanatik.ro
image
Cât ar fi obținut, de fapt, partidul lui Putin la alegeri? Rezultatul ar fi fost cu 23 de puncte sub cel oficial
libertatea.ro
image
Pe cine ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri. Un singur partid a crescut în preferințele de vot în ultima lună
digi24.ro
image
Mutu a alcătuit primul „11” pentru Suedia - România: „Cei trei care au speriat Vestul”
gsp.ro
image
"Vor să-mi închidă clinica!" Gigi Becali a ieșit și a spus totul: "E o boală rară!"
digisport.ro
image
Două zodii vor câștiga mulți bani în perioada următoare, dar viața lor se va schimba radical. Se anunță pierderi pe plan personal
click.ro
image
Apar detalii șocante în cazul tinerei găsite moartă în valiză, în râul Olt. Tatăl Valentinei spune ce a vorbit cu iubitul ei: Era gelos
antena3.ro
image
Cum a ajuns uzina BMW de la Debreţin, oraş maghiar aflat la o oră de mers cu maşina de Oradea, să facă istorie pentru marele constructor auto german
zf.ro
image
O nouă fabrică se deschide în România. Gigantul olandez are putea angaja 250 de muncitori
observatornews.ro
image
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
cancan.ro
image
Un economist confirmă Newsweek: pensiile pot crește cu maximum 7%. Ce bani iau pensionarii în plus?
newsweek.ro
image
A avut 5 soții și acum, la 65 de ani, s-a afișat cu iubita care are 27 de ani!
prosport.ro
image
Unde au ajuns banii din dosarul în care apare Călin Georgescu. Traseul celor peste un milion de euro
playtech.ro
image
Drama tânărului care se poate lăsa de fotbal după accidentul echipei Dinamo 2 de la Câmpulung: „Mulțumesc lui Dumnezeu că am scăpat cu viață”. Video - Fanatik.ro
fanatik.ro
image
5 cauze pentru care România are energie scumpă, arătate de Petrișor Peiu: „Asta a fost cea mai mare greșeală”
ziare.com
image
Gabriela Ruse, dezgustată de ce s-a întâmplat după victoria cu Lys, de la Seul
digisport.ro
image
Studiu alarmant. Peste 40% din sfaturile medicale oferite de Inteligența Artificială sunt greșite sau periculoase
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Wooooow! Casă bătrânească dintr-un cătun, transformată într-o locuință modernă, de vis. E de nerecunoscut acum. Oricine se poate caza aici / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Horoscop 23 septembrie 2026. O zi care întoarce situația pentru mai multe zodii! Apare un adevăr care nu mai poate fi ignorat
mediaflux.ro
image
Am intrat în baza sportivă din România construită cu sprijinul lui Ion Iliescu: „Specialiștii spun că e a treia din lume”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și munca pe câmp la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Mohamed Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală”
actualitate.net
image
Cine era tânăra găsită moartă într-o valiză, în Olt. Valentina avea răni grave pe corp
click.ro
image
O rudă a actorului Ionuț Antonie a fost găsită. Anunțul făcut după apelul disperat pentru identificarea familiei
click.ro
image
Declarații sfâșietoare despre ultimele clipe ale actorului Arnaud Denis. Actrița Delphine Depardieu i-a fost alături până la capăt
click.ro
Regele Henric al VIII lea foto profimedia 0418196337 jpg
Obiectul intim pe care îl foloseau reginele în dormitor, pentru a se asigura că vor concepe un moștenitor de sex masculin
okmagazine.ro
cindy crawford tiktok png
Imagini greu de privit. Cindy Crawford, o mamă devastată. Vedeta a fost fotografiată la casa fiului ei mort, în prima apariție după deces
okmagazine.ro
Acuarela lui Beranger din 1765. Castelul Roebuck, văzut dinspre nord-vest
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Un patron din Ploiești a fost lăsat fără 100.000 de euro în 30 de minute. Cum a fost posibil
image
Cine era tânăra găsită moartă într-o valiză, în Olt. Valentina avea răni grave pe corp

OK! Magazine

image
În mov vibrant și cu o coafură stylish, Prințesa Kate a captat atenția tuturor, chiar dacă se afla lângă Tom Cruise pe covorul roșu