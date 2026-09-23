Cristina Trăilă cere continuarea reformei administrației: „Sunt o mulțime de instituții ale statului român care funcționează degeaba”

Fostul secretar general adjunct al Guvernului, Cristina Trăilă, susține că viitorul Executiv trebuie să continue reformele administrației publice, despre care afirmă că au fost blocate în perioada în care PSD a făcut parte din coaliția de guvernare. Trăilă a vorbit despre restructurarea autorităților centrale și locale, dar și despre eficientizarea companiilor și instituțiilor de stat.

Cristina Trăilă, invitată la Național TV 2. Foto: captură video Național TV

„Trebuie continuată și, totodată, implementată reforma pe care au blocat-o cei din PSD în coaliția de guvern”, a declarat Cristina Trăilă, marți seară, în cadrul unei emisiuni la Național TV 2, amintind că erau prevăzute reforme atât pentru autoritățile publice locale, cât și pentru cele centrale.

Ea a criticat numărul și modul de funcționare al unor instituții finanțate din bani publici.

„Sunt o mulțime de instituții ale statului român care funcționează degeaba. O spun cu responsabilitate”, a afirmat ea. Trăilă a dat ca exemplu institutele de cercetare. Potrivit acesteia, din cele 118 institute existente, 45 ar funcționa în condiții corespunzătoare, iar în cazul celorlalte ar trebui analizată utilitatea și eficiența lor.

În ceea ce privește companiile de stat, Trăilă a pus sub semnul întrebării menținerea unor conduceri ale unor societăți care înregistrează pierderi de mai mulți ani.

„Cum poți tu să fii de ani de zile pe pierderi și să te consideri un management eficient, mărindu-ți anual bonificațiile pe care trebuie să le iei ca membru în Consiliul de Administrație?”, a spus ea.

Un alt subiect abordat a fost transparența patrimoniului administrat de Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS). Trăilă a susținut că nu este suficientă publicarea informațiilor despre imobile, ci trebuie analizată și necesitatea păstrării acestora în patrimoniul regiei.

„De ce trebuie să existe toate aceste imobile gestionate de RAAPPS? De ce ele nu sunt scoase, o parte dintre ele, la licitație?”, a întrebat ea. Trăilă a precizat că regia trebuie să păstreze imobilele necesare activității de protocol, însă restul patrimoniului ar trebui analizat din perspectiva eficienței și a destinației.

În privința transparenței, Trăilă a explicat că există și limite legate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal, însă susține că informațiile care pot fi făcute publice trebuie prezentate într-un mod cât mai transparent.

Cristina Trăilă: „Sistemul nu se lasă transformat”

Cristina Trăilă spune că păstrează o relație „foarte bună și corectă” cu premierul Ilie Bolojan, după demisia sa din Executiv. Trăilă afirmă că îl respectă pe premier și susține că acesta este un om cu care „se comunică foarte bine”.

„Este un om responsabil. Și dacă și-a asumat toată această bătălie, o duce până la capăt”, a declarat Cristina Trăilă despre Ilie Bolojan.

Întrebată despre motivele pentru care Bolojan s-a confruntat cu mai multe blocaje și controverse în perioada în care a condus Guvernul, Trăilă a susținut că PSD ar fi avut, încă de la început, o strategie de a împiedica reformele.

„Eu rămân la ideea că a fost o strategie de la bun început a Partidului Social Democrat. Frâna de mână a fost trasă înainte de vreme, adică din toamna anului trecut”, a afirmat ea.

Potrivit Cristinei Trăilă, Bolojan ar fi constatat în timp că anumite angajamente asumate de miniștri nu erau respectate. Trăilă a dat ca exemplu situația din Ministerul Energiei și gestionarea fondurilor pentru modernizare și PNRR, unde existau întârzieri în procesarea unor plăți.

Trăilă a criticat capacitatea statului de a se reforma. „Un stat nereformabil. O mână de oameni, oricât s-ar ambiționa, nu poate să transforme întregul sistem”, a spus ea.

Fostul secretar general adjunct al Guvernului a susținut că problemele sunt mai profunde și țin de modul în care s-a făcut reforma statului după 1989.

„Sistemul nu se lasă transformat. Pentru că reforma statului român n-a avut loc atunci când trebuia să aibă loc”, a declarat Cristina Trăilă.

Trăilă este cercetată de DNA în dosarul Fănel Bogos

Amintim că procurorii DNA au anunțat la sfârșitul lunii august 2026 punerea în mișcare a urmăririi penale față de Cristina Trăilă, care ocupa la acel moment funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Aceasta este acuzată de complicitate la folosirea influenței sau autorității în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru o altă persoană.

Ulterior, pe 16 septembrie, Cristina Trăilă a fost la sediul DNA Iaşi, unde a petrecut aproximativ cinci ore la audieri în dosarul omului de afaceri vasluian Fănel Bogos. Trăilă a declarat atunci jurnaliştilor că a explicat anchetatorilor contextul în care s-au derulat evenimentele şi a respins acuzaţiile care o vizează. Mai multe detalii AICI.