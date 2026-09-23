Secretarul general al PNL, provocare pentru PSD: „Care este majoritatea pentru un Guvern Grindeanu?”

Secretarul general PNL, Dan Motreanu, a afirmat, miercuri, că PSD a creat criza la vedere, depunând moţiune de cenzură împotriva guvernului din care făcea parte, dar acum „încearcă să construiască ieşirea din ea pe întuneric, în stilul său”.

Dan Motreanu, secretar general PNL Foto: Facebook/Dan Motreanu

„PSD a creat criza la vedere. Acum încearcă să construiască ieşirea din ea pe întuneric, în stilul său. PSD a dat jos Guvernul din care făcea parte şi a aruncat România într-o criză care durează de peste patru luni şi jumătate. Deşi are şi responsabilitatea, şi posibilitatea să o rezolve, PSD spune că nu votează Guvernul Mureşan şi că soluţia sa este Sorin Grindeanu”, a scris, miercuri, pe Facebook, secretarul general al PNL, Dan Motreanu.

Potrivit acestuia, în momentul în care depunea moţiunea de cenzură, Sorin Grindeanu le spunea socialiştilor europeni că PSD nu va colabora cu AUR pentru formarea următorului Guvern.

„Atunci, care este majoritatea pentru un Guvern Grindeanu? Cu cine strânge PSD cele 233 de voturi necesare? PNL, USR şi UDMR şi-au asumat public o formulă de guvernare. Siegfried Mureşan a fost desemnat de preşedintele României şi merge în Parlament cu un program şi o echipă. PSD are dreptul să voteze împotrivă. Dar partidul care a dat jos Guvernul Bolojan şi a creat această criză trebuie să spună ce pune în loc. Măcar acum. Pentru că nici atunci când a depus moţiunea de cenzură nu a ştiut ce pune în locul Guvernului pe care îl dărâma”, a mai transmis liberalul.

Motreanu avertizează că „România plăteşte de peste patru luni pentru acel «vedem noi după»”.

„Dacă răspunsul PSD este «Grindeanu», atunci spuneţi şi cu cine. Cetăţenii au dreptul să ştie cine îşi asumă guvernarea, cine ia deciziile şi, mai ales, pe cine pot trage la răspundere pentru ele. Asta înseamnă responsabilitate într-o democraţie: o majoritate cunoscută şi asumată public. PSD alege însă calea opusă: jocuri de culise, vânătoare de parlamentari, negocieri subterane, încercarea de a rupe alte partide şi de a construi o majoritate fără să fie clar cine o formează”, susţine secretarul general al liberalilor.

Potrivit acestuia, „România are nevoie de o majoritate asumată la vedere, nu de combinaţii făcute pe întuneric”.

PSD a anunţat că nu intenţionează să voteze Guvernul Mureşan.

Președintele PSD consideră că, dacă Siegfried Mureșan nu reușește să obțină sprijinul necesar în Parlament, președintele Nicușor Dan va trebui să aleagă între o nouă desemnare și declanșarea procedurii pentru alegeri anticipate: „Sunt două scenarii și țin de președinte. Ori declanșează anticipate, ori face o nouă nominalizare. Eu cred că va mai fi o desemnare.”